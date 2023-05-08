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Военное обозрение

Украинский министр назвал количество обученных в рамках проекта «Армия дронов» операторов БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время на Украине завершено обучение 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это количество обученных в рамках проекта «Армия дронов» специалистов назвал вице-премьер украинского правительства по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Как отметил чиновник, недавно завершилась первая часть проекта обучения украинских пилотов БПЛА. В ее процессе обучили 10 тысяч операторов. На финансирование правительственного проекта «Армия дронов» власти страны потратили 325 млн долларов, собранных в разных странах мира.

Интересно, что 26 апреля Федоров говорил о подготовке более 7 тысяч операторов дронов для нужд ВСУ, подчеркнув, что на Украине функционирует более 20 школ, в которых обучают специалистов данного профиля.

Отметим, что Украина уделяет повышенное внимание использованию беспилотной авиации, пытаясь наверстать колоссальное отставание от России по количеству боеспособных военных самолетов. Беспилотные летательные аппараты активно задействуются киевским режимом для проведения диверсионных атак на российские территории, еще большее применение БПЛА наблюдается на линии боевого соприкосновения, где их используют для ударных и разведывательных целей. Поэтому вполне закономерно, что украинское руководство активно готовит кадры, способные управлять беспилотными аппаратами различного назначения, а Запад оказывает в этом организационную и спонсорскую помощь.

В современных условиях использование беспилотной авиации становится крайне значимым, и России также следует делать соответствующие выводы, активизировав и подготовку своих операторов БПЛА для Вооруженных сил и других силовых структур.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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