Трамп заявил, что "с легкостью" завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом

Бывший президент США заявил, что ситуация на Украине стала результатом "некомпетентности администрации" нынешнего главы государства Джо Байдена

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. В интервью британскому политику и телеведущему Найджелу Фаражу, вышедшем в среду вечером в эфир на телеканале GB News, Трамп подчеркнул, что "на 100%" уверен в своем успехе.

"Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю [президента Украины Владимира] Зеленского и хорошо знаю [президента РФ Владимира] Путина", - сказал он. "Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем [Киеву], но я бы добился соглашения за 24 часа", - добавил он, подчеркнув, что конфликт на Украине "необходимо остановить".

Трамп выступил с критикой нынешнего президента США, заявив, что конфликт на Украине стал результатом "некомпетентности администрации" Джо Байдена. Он обвинил Байдена в том, что тот бездействует на фоне растущей ядерной угрозы и недостаточно успешно противостоит Китаю. Трамп заявил, что президент-демократ "проявил неуважение" к Великобритании, решив не приезжать 6 мая на коронацию Карла III. Вместо Байдена ее посетит его супруга Джилл Байден.

Экс-лидер высоко оценил свои шансы на президентских выборах 2024 года. По его словам, он сможет значительно улучшить ситуацию в экономике, не позволит Китаю решить вопрос воссоединения с Тайванем силовым путем и наладит отношения с КНДР и Ираном, которые сейчас "совершенно вышли из-под контроля".

"Мир вокруг нас рушится, мы даже можем лишиться долларового стандарта по всему миру. И если мы лишимся долларового стандарта, то это будет все равно что проиграть войну. Во многом это даже хуже, чем проиграть войну", - заявил Трамп.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Бывший американский лидер в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас. При этом 31% выступил за выдвижение губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на высший государственный пост.