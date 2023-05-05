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ТАСС

Трамп заявил, что "с легкостью" завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Seth Wenig, Pool

Бывший президент США заявил, что ситуация на Украине стала результатом "некомпетентности администрации" нынешнего главы государства Джо Байдена

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. В интервью британскому политику и телеведущему Найджелу Фаражу, вышедшем в среду вечером в эфир на телеканале GB News, Трамп подчеркнул, что "на 100%" уверен в своем успехе.

"Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю [президента Украины Владимира] Зеленского и хорошо знаю [президента РФ Владимира] Путина", - сказал он. "Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем [Киеву], но я бы добился соглашения за 24 часа", - добавил он, подчеркнув, что конфликт на Украине "необходимо остановить".

Трамп выступил с критикой нынешнего президента США, заявив, что конфликт на Украине стал результатом "некомпетентности администрации" Джо Байдена. Он обвинил Байдена в том, что тот бездействует на фоне растущей ядерной угрозы и недостаточно успешно противостоит Китаю. Трамп заявил, что президент-демократ "проявил неуважение" к Великобритании, решив не приезжать 6 мая на коронацию Карла III. Вместо Байдена ее посетит его супруга Джилл Байден.

Экс-лидер высоко оценил свои шансы на президентских выборах 2024 года. По его словам, он сможет значительно улучшить ситуацию в экономике, не позволит Китаю решить вопрос воссоединения с Тайванем силовым путем и наладит отношения с КНДР и Ираном, которые сейчас "совершенно вышли из-под контроля".

"Мир вокруг нас рушится, мы даже можем лишиться долларового стандарта по всему миру. И если мы лишимся долларового стандарта, то это будет все равно что проиграть войну. Во многом это даже хуже, чем проиграть войну", - заявил Трамп.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Бывший американский лидер в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас. При этом 31% выступил за выдвижение губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на высший государственный пост. 

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