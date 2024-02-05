Движемся ли мы к третьей мировой? (The Week, Великобритания)

Блоки сверхдержав могут схлестнуться из-за конфликтов на Ближнем Востоке, Украине и в Азии, пишет The Week. Дональд Трамп считает, что человечество стоит на пороге третьей мировой войны. Среди западных политиков такая точка зрения не редкость.

Америка пообещала нанести ответный удар по иранским марионеткам после смертоносного налета беспилотников на военную базу США в Иордании, а бывший президент Дональд Трамп заявил, что мир стоит “на пороге третьей мировой”.

Джо Байден обвинил в нападении “проиранских радикалов, орудующих в Сирии и Ираке”, и пригрозил возмездием: США нанесли воздушные удары по объектам, связанным с иракскими ополченцами. Министерство иностранных дел Ирана какую-либо причастность отрицает, но его региональные марионетки (например, ливанская “Хезболла” и финансируемые им ополченцы вроде йеменских хуситов — всех вместе их еще называют тегеранской “Осью сопротивления”) осуществили за последние недели десятки ударов по американским и израильским целям.

Теперь, когда в результате атак погибли американцы, республиканцы призвали нанести прямые удары по Тегерану, презрев риск прямой конфронтацией между крупными ядерными державами. Бывший президент и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объяснил удар иранских марионеток позицией администрации Байдена по Ирану. У себя в социальной сети Truth Social он написал: “Мы стоим на пороге третьей мировой”.

Риторика Трампа перекликается с предостережениями о том, что Запад и Россия движутся к “апокалиптической” конфронтации, заметил Майкл Дэй с новостного сайта inews (приложение к газете The Independent. – Прим. ИноСМИ). При этом высокопоставленные чины НАТО “продавливают рост расходов на оборону” и предупреждают о полномасштабной войне в ближайшие 20 лет. На прошлой неделе министр обороны Великобритании Грант Шэппс предупредил, что в ближайшие пять лет мир могут охватить войны с участием Китая, России, Северной Кореи и Ирана, и предостерег, что мы переходим “от послевоенного мира к предвоенному”.

Ситуация “гораздо опаснее”, чем в преддверии двух мировых войн, сказал Sky News преподаватель международных отношений Сассексского университета доктор Дэвид Уиринг, “потому что все крупные державы обладают ядерным потенциалом”.

Ближний Восток

Израиль и Иран десятилетиями вели “теневую войну”, напоминает журнал Foreign Policy. Теперь война в секторе Газа нарушила их и без того хрупкие расчеты, и чем дольше продлится конфликт, тем сильнее он подорвет стимул к умеренности и усугубит риск открытого израильско-иранского конфликта.

Нападения иранских марионеток (в том числе на корабли в Красном море) — часть обширного противостояния Ирана и Израиля. Тегеран хочет прекратить войну в Газе и вытеснить США (и – в меньшей степени – Саудовскую Аравию) с позиции ведущей державы на Ближнем Востоке.

Союзники и марионетки Ирана не испугались демонстрации огромной силы США в регионе, заметил корреспондент Sky News Алекс Росси. И теперь Вашингтону предстоит решить, “перешли ли боевые действия черту”, заявил один из экспертов Атлантического совета.

Конфронтация между США и Ираном расколет западные демократии (причем, возможно, навсегда) — на тех, кто безоговорочно поддерживает Вашингтон (в их числе окажется Великобритания), и тех, кто готов приветствовать разумное возобновление дипломатических контактов с Тегераном, предположил Саймон Тисдалл из газеты The Guardian.

Это затянет войну в Газе, практически гарантирует нападение “Хезболлы” на Израиль, расшатает дружественные режимы в Египте, Иордании и Персидском заливе, приведет к эскалации насилия в Ираке и Сирии, поможет Китаю воплотить в жизнь антидемократическую геополитическую повестку и поможет России оправдать спецоперацию на Украине, предупредил Тисдалл.

Еще один повод для беспокойства, сообщил газете Financial Times эксперт по Ирану из Кризисной группы Али Ваез, заключается в том, что Тегеран пошел по пути повышения ставок с США и снова обратился к своей ядерной программе.

Россия

Начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию Москвы на Украине журнал Politico назвал “опаснейшим событием в Европе со времен окончания Второй мировой войны”. С тех пор обе стороны понесли серьезные потери личного состава.

Поскольку считается, что европейские лидеры устали от конфликта, а в Вашингтоне назревает сопротивление безграничной финансовой поддержке Киева, Путин может счесть войну в Газе возможностью реализовать свое преимущество.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае, если отразить “российскую агрессию” не удастся, это приведет к третьей мировой. На немецком ток-шоу Зеленский заявил, что победоносный Владимир Путин может обратить свой взор на Германию или страны Прибалтики. А конфронтация с НАТО, по его мнению, “безусловно, означает третью мировую”. Если Путин не получит на Украине отпор, он “почти наверняка” попытает счастья в Прибалтике, соглашается редактор отдела международных отношений на телеканале Sky News Доминик Вагхорн, потому что сочтет Запад слишком бесхарактерным, чтобы его остановить.

Возможный возврат к власти Трампа, который в прошлом обещал вывести США из военного альянса НАТО, встревожил европейские страны тем, что им придется с разбираться с Россией без поддержки США, если она вторгнется в альянс, сообщает газета The New York Times.

Россия становится тем опаснее оттого, что ее “окно” для внутреннего восстановления после украинского конфликта сужается, считает Шерелл Джейкобс из газеты The Daily Telegraph.

Китай

Долгое время считалось, что главная угроза геополитической стабильности — неизменно усугубляющаяся за последние годы напряженность между Китаем и США. Несмотря на некоторое потепление, приведшее к поворотной встрече между лидерами Си Цзиньпином и Джо Байденом в ноябре, основные проблемы между державами остаются, главная из них касается острова Тайвань и его суверенитета.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью единого Китая и в последние годы занял бескомпромиссную позицию по острову. США же при Байдене, наоборот, упрочили поддержку независимого Тайваня — как риторическую, так и финансовую, и военную.

Си Цзиньпин предупредил под Новый год, что Китай и Тайвань “обязательно воссоединятся”, в связи с чем наверняка усилит военное давление на остров, предупредила Би-би-си. Реакция Пекина на победу правящей в Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП), которую Китай презирает как “сепаратистов”, оказалась “довольно сдержанной”, прокомментировала газета The Guardian. Однако не исключен и “более жесткий” ответ в мае после инаугурации президента Лай Циндэ.

Даже если не брать в расчет колоссальные человеческие жертвы, военный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира “разорвет глобальные цепочки поставок, больно ударит по доверию и обрушит цены на активы”, предположил экономический редактор The Guardian Ларри Эллиотт. “Это приведет к катастрофическим последствиям для экономики, вплоть до второй Великой депрессии”, — заключил он.

Северная Корея

По данным телеканала Sky News, после 2019 года, когда переговоры с тогдашним президентом США Дональдом Трампом провалились из-за разногласий по вопросу международных санкций против Пхеньяна, Ким Чен Ын “сосредоточился на модернизации своих ядерных и ракетных арсеналов”.

Ранее в этом месяце он предупредил, что действия США и их союзников поставили Корейский полуостров на грань ядерной войны, и объявил, что его государство-изгой отказалось от “основополагающей цели примирения и объединения с Южной Кореей”.

“Мы считаем, что, подобно деду в 1950 году, Ким Чен Ын принял стратегическое решение начать войну”, — написали Роберт Карлин и Зигфрид Хекер на сайте 38 North, который отслеживает события на Корейском полуострове.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытательный запуск новой крылатой ракеты, способной нести ядерные боеголовки, в направлении Желтого моря. В воскресенье Сеул обвинил Пхеньян в запуске еще одной крылатой ракеты, что еще больше обострило напряженность между соседями.

Помимо развития военного потенциала, Ким “сблизился с Россией” и “не ссорится с Китаем”, заметил редактор The Times по Азии Ричард Ллойд Пэрри.

Это “значительно усугубило напряженность на полуострове”, заключил Ллойд Пэрри, и увеличило вероятность катастрофического просчета — когда одна сторона решит, что противник собирается атаковать, и начнет действовать с упреждением.