США хаотизируют Большую Евразию

Мировая гибридная война как инструмент борьбы за глобальное доминирование

На роль детерминанта военных конфликтов ХХI века выдвигается феномен Мировой гибридной войны (МГВ). Это инструмент, используемый Западом против России и других государств для обеспечения глобального доминирования в многополярном мире.

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Повышению потенциала России в противоборстве в гибридной войне посвящены публикации академика Андрея Кокошина, генерал-полковника Федора Ладыгина, академика Сергея Глазьева и других авторов. В последние годы гибридная война приобрела мировое измерение и глобальный размах. Под МГВ предлагается понимать многомерный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого стороны прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых, так и несиловых форм и способов противоборства, включая экономическое удушение противника, развязывание войн чужими руками, использование подрывных информационно-психологических и кибертехнологий («Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО», «НВО», 24.02.22).

В широком понимании смысл МГВ состоит в борьбе за влияние и доступ к ресурсам в Большой Евразии, на Большом Среднем Востоке, в Африке и Латинской Америке – в противовес конкуренции за технологическое лидерство между Западом и Востоком в предыдущие годы. В контексте противоборства с Россией и Китаем МГВ рассматривается США как основной инструмент хаотизации Большой Евразии.

В узком понимании смысл МГВ США и их союзников против России заключается в ликвидации российской государственности, фрагментации страны и переводе ее частей под внешнее управление. Следующим шагом станет установление контроля над другими частями Евразии – Китаем, Индией и др., которые пока выступают в роли наблюдателей.

Цели России в этом противоборстве должны включать:

– надежную защиту государства от разрушительных инструментов гибридной войны;

– реализацию концепции Большой Евразии за счет совместных усилий стран – участниц проекта в сфере политических идеологий, стратегической безопасности и др.;

– защиту человечества от дегуманизации со стороны США и большинства стран НАТО;

– прекращение вмешательства США, Великобритании и других стран НАТО во внутренние дела суверенных государств;

– устранение угроз от разработки и применения биологического оружия со стороны США, спецслужбы которых занимаются этим вопреки Международной конвенции 1975 года;

– прекращение использования мировых резервных валют странами-эмитентами в интересах ограбления остального мира;

– разработку комплекса документов, объявляющих гибридную войну новой формой агрессии.

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ КАК ОБЪЕКТ МГВ

Обострение международной обстановки, ее хаотизация и повышение неопределенности связаны с глубинными процессами в мировой экономике, сопровождающимися попытками нового передела мира. Происходит смена экономических и технологических укладов. Между ведущими державами – США и Китаем – разворачивается борьба за мировое доминирование. Эти процессы носят долговременный характер.

В качестве инструмента борьбы за глобальное доминирование Вашингтон использует МГВ. Стратегия МГВ определяется совокупностью факторов, заявлявших о себе во внешней политике США, Великобритании и их союзников с начала ХХI века.

Сегодня Вашингтон и его союзники сосредоточили усилия на хаотизации и срыве планов развития Большой Евразии – международного интеграционного проекта, предполагающего сотрудничество ЕАЭС с ШОС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и до последнего времени с Евросоюзом.

Американская стратегия сохранения рычагов глобального доминирования представляет собой многоступенчатый процесс дестабилизации, ослабления, разрушения и подчинения интересам Запада каждой из входящих в Большую Евразию 48 стран Европы, 50 стран Азии и семи стран Африки. Основные усилия сосредоточены на развале России как «сердца Евразии» с последующим переносом центра тяжести на борьбу с Китаем.

Сегодня США и их союзники перешли от использования несиловых инструментов гибридной войны на Украине к классическим военным действиям против России. Прямое военное вмешательство Вашингтона и Брюсселя с использованием Украины как прокси-агента ставит мир перед угрозой глобального ядерного конфликта.

Американцы все еще тешат себя иллюзиями сохранения управляемости процессами хаотизации крупной европейской страны и продолжают использовать Украину как таран для разрушения России. В то же время, понимая, что не всё подвластно ослабевшему гегемону, Вашингтон ищет варианты радикальной трансформации своих стратегий.

Во-первых, сегодня, когда американские ВС сократились в размерах, а противники США стали более боеспособными, для Вашингтона прозвучал сигнал, требующий отказа от военно-политических постулатов прежних лет и поиска новых стратегий влияния на мировую политику.

В условиях многополярного мира Америке, возможно, придется одновременно участвовать в ряде конфликтов на нескольких фронтах и с разными противниками. Эти реалии стали находить отражение в руководящих документах США. В стратегиях национальной безопасности, принятых администрациями Дональда Трампа и Джозефа Байдена, утверждается, что США сталкиваются с «ускоряющимся вызовом» со стороны Китая, «острой угрозой» со стороны России и множеством меньших проблем в виде Ирана, КНДР и глобального терроризма.

Во-вторых, серьезное влияние на трансформацию военных стратегий Пентагона оказала спецоперация (СВО) России на Украине. В Вашингтоне приходят к выводу, что США следует нарастить численность своих ВС, чтобы выиграть войну против крупной державы, и увеличить оборонно-промышленную базу, чтобы обеспечить возможность победы в двух войнах одновременно.

Но в отличие от стратегий холодной войны, предусматривающих ведение двух крупных войн одновременно на разных театрах военных действий, сегодня рассматривается «урезанная» стратегия. Ее суть сводится к обеспечению способности вести одну крупную войну напрямую, а другую в форме прокси-войны, или войны через посредников. Появление подобных идей в правящих элитах США свидетельствует о понимании ими снижения потенциала Вашингтона. В качестве альтернативы рассматривается ставка на прокси-войны, которые должны обеспечить интересы США при минимальных потерях собственных войск и снижении затрат.

Тип прокси-войны, апробированной на Украине, становится одним из основных инструментов военной политики США, которые уже не могут выдержать два крупных вооруженных конфликта одновременно, но пока не готовы отказаться от силового варианта в международных отношениях. Именно прокси-война скорее всего будет положена в основу модели будущей военной стратегии США – как способ вести войну с мощной державой на ослабление, до поры не опасаясь ответного ядерного удара. С учетом этой подлой политики следовало бы предусмотреть варианты удара возмездия по агрессору, который прячется за спиной прокси-агента.

В-третьих, в рамках стратегии МГВ и перспектив конфронтации с Китаем Вашингтон создает ситуативные коалиции в разных районах земного шара. Это формирование AUKUS – трехстороннего военного альянса в составе США, Австралии и Великобритании. Это перспективы создания четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Ведется подготовка к переносу в Юго-Восточную Азию стратегии прокси-войны, теперь между Китаем и Тайванем.

В схемы противоборства с Китаем втягивается Индия, ВВС которой недавно отрабатывали с японскими самолетами совместные действия на границах с КНР. Такие действия создают угрозу национальной безопасности не только Китая, но и России и КНДР.

На Ближнем Востоке против Ирана и Сирии действует проамериканская коалиция, силами которой в конце января были нанесены удары БПЛА по важным объектам Ирана. На Балканах готовится прокси-война против Сербии, пытающейся противостоять давлению США, ЕС и НАТО.

Американцы готовят новые очаги прокси-войн. Победа России в СВО придаст новый импульс проводимым Вашингтоном операциям МГВ, пик которых ожидается через два-три года. США создают сеть штаб-квартир сил специальных операций во многих регионах планеты. Акцент делается на европейские государства, граничащие с Россией, на Кавказ, Балканы и Украину, на страны Центральной Азии и ЮВА. В конечном итоге театром действий МГВ становится весь мир.

Проведение Россией СВО – первый решительный шаг, чтобы не допустить развития МГВ по катастрофическому для мира сценарию. СВО стала важнейшей вехой на пути к новому миропорядку, к новой расстановке сил. СВО стала закономерной реакцией России на спровоцированный Вашингтоном и его союзниками кризис европейской безопасности и всего международного порядка после Второй мировой войны.

Ход строительства нового миропорядка будет во многом зависеть от результатов СВО.

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ

В рамках противодействия МГВ необходимо внести концептуальные коррективы в ключевые доктринальные документы РФ: Закон об обороне, Стратегию национальной безопасности, Военную доктрину, Концепцию внешней политики. К этой проблеме мы уже обращались в своих публикациях («Гибридная война и момент внезапности», «НВО», 15.12.22; «Иллюзии вредят национальной безопасности», «НВО», 12.01.23).

Прежде всего в этих документах необходимо отразить радикальные изменения в международной обстановке, обрисовать перспективы развития нового миропорядка, дать установку на создание межведомственных аналитических структур, способных прогнозировать развитие обстановки. Важное место следует отвести формированию международной коалиции в составе стран, уже побывавших в роли жертв гибридных войн и цветных революций.

Одновременно нужно придать импульс аналитическим проектам под эгидой Совета безопасности, РАН и Академии военных наук, направленным не только на разработку оборонительных стратегий, но и на подготовку наступательной «гибридной» составляющей. Речь должна идти о вскрытии узких и уязвимых мест противников РФ с последующей разработкой против них комплекса гибридных угроз.

В дальнейшем целесообразно поручить МИД РФ проинформировать дружественные государства о российском видении угроз МГВ. Сформировать группу государств, поддерживающих необходимость включения в основополагающие документы ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС положений о «гибридной агрессии» и мерах по ее недопущению. Работа при подготовке таких документов требует высокого дипломатического мастерства, чтобы избежать ловушек, связанных с «хельсинкскими процессами» и «правами человека», которые придали толчок развалу СССР.

Сегодня наивно рассчитывать на понимание со стороны ООН и ОБСЕ по вопросам осуждения гибридной войны. На начальной стадии работу целесообразно развернуть в формате ОДКБ, возможно – ШОС и группы заинтересованных государств (Китай, Иран, Сирия, Венесуэла и др.).

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ В СТРАТЕГИЯХ МГВ

Важное место в документах стратегического планирования должно быть отведено противодействию американской практике использования агентов влияния как инструмента подрыва страны изнутри. Такие категории иностранной агентуры проявили себя в цветных революциях от Латинской Америки до Китая.

Агенты влияния активно использовались в период подготовки развала СССР и в течение ряда лет после него. Продолжают действовать они и сегодня.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли недавно признал, что «вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение русских со всей Украины, в военном плане невысока». Поэтому глава ОКНШ призывает активировать «партию мира» – коллективный агент влияния Запада в России. В состав этой «партии», по утверждению Пентагона, якобы входят некоторые представители финансово-экономического блока в правительстве РФ и часть близких к власти олигархов – сторонников переговоров с Киевом.

Нельзя недооценивать искусство американцев в манипулировании валютно-финансовой системой и общественным сознанием, в использовании МГВ как инструмента, позволяющего создавать гибкие комбинации обычных, нерегулярных и асимметричных средств для манипуляций политическим и идеологическим конфликтами.

При этом для укрепления позиций в мировом гибридном противоборстве наряду с планируемыми и уже осуществленными мерами в военной сфере России явно не хватает соответствующего ее призванию и масштабу наращивания экономической, технологической, финансовой мощи. А также радикальной трансформации ослабленных (при активном участии агентов влияния) культурно-мировоззренческой, научной и образовательной сфер. Для выхода на траекторию опережающего развития России необходима мобилизация всех ресурсов для обеспечения армии и населения, мобилизация человеческого и интеллектуального потенциала. Требуют решения проблемы повышения ответственности за результаты работы всех руководителей и органов власти, трансформации методов работы органов разведки и обеспечения государственной безопасности.

Весьма важным фактором является создание привлекательной и понятной для народа России и для всего мира идеологии и перспективной модели развития. Такие модели есть у США и у Китая, такая модель была у СССР. Создание привлекательной модели современной России требует серьезной аналитической работы.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.