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Независимое военное обозрение

США хаотизируют Большую Евразию

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России необходима мобилизация всех ресурсов для обеспечения армии. Фото с сайта www.mvoku.mil.ru
России необходима мобилизация всех ресурсов для обеспечения армии. Фото с сайта www.mvoku.mil.ru.

Мировая гибридная война как инструмент борьбы за глобальное доминирование

На роль детерминанта военных конфликтов ХХI века выдвигается феномен Мировой гибридной войны (МГВ). Это инструмент, используемый Западом против России и других государств для обеспечения глобального доминирования в многополярном мире.

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Повышению потенциала России в противоборстве в гибридной войне посвящены публикации академика Андрея Кокошина, генерал-полковника Федора Ладыгина, академика Сергея Глазьева и других авторов. В последние годы гибридная война приобрела мировое измерение и глобальный размах. Под МГВ предлагается понимать многомерный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого стороны прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых, так и несиловых форм и способов противоборства, включая экономическое удушение противника, развязывание войн чужими руками, использование подрывных информационно-психологических и кибертехнологий («Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО», «НВО», 24.02.22).

В широком понимании смысл МГВ состоит в борьбе за влияние и доступ к ресурсам в Большой Евразии, на Большом Среднем Востоке, в Африке и Латинской Америке – в противовес конкуренции за технологическое лидерство между Западом и Востоком в предыдущие годы. В контексте противоборства с Россией и Китаем МГВ рассматривается США как основной инструмент хаотизации Большой Евразии.

В узком понимании смысл МГВ США и их союзников против России заключается в ликвидации российской государственности, фрагментации страны и переводе ее частей под внешнее управление. Следующим шагом станет установление контроля над другими частями Евразии – Китаем, Индией и др., которые пока выступают в роли наблюдателей.

Цели России в этом противоборстве должны включать:

– надежную защиту государства от разрушительных инструментов гибридной войны;

– реализацию концепции Большой Евразии за счет совместных усилий стран – участниц проекта в сфере политических идеологий, стратегической безопасности и др.;

– защиту человечества от дегуманизации со стороны США и большинства стран НАТО;

– прекращение вмешательства США, Великобритании и других стран НАТО во внутренние дела суверенных государств;

– устранение угроз от разработки и применения биологического оружия со стороны США, спецслужбы которых занимаются этим вопреки Международной конвенции 1975 года;

– прекращение использования мировых резервных валют странами-эмитентами в интересах ограбления остального мира;

– разработку комплекса документов, объявляющих гибридную войну новой формой агрессии.

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ КАК ОБЪЕКТ МГВ

Обострение международной обстановки, ее хаотизация и повышение неопределенности связаны с глубинными процессами в мировой экономике, сопровождающимися попытками нового передела мира. Происходит смена экономических и технологических укладов. Между ведущими державами – США и Китаем – разворачивается борьба за мировое доминирование. Эти процессы носят долговременный характер.

В качестве инструмента борьбы за глобальное доминирование Вашингтон использует МГВ. Стратегия МГВ определяется совокупностью факторов, заявлявших о себе во внешней политике США, Великобритании и их союзников с начала ХХI века.

Сегодня Вашингтон и его союзники сосредоточили усилия на хаотизации и срыве планов развития Большой Евразии – международного интеграционного проекта, предполагающего сотрудничество ЕАЭС с ШОС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и до последнего времени с Евросоюзом.

Американская стратегия сохранения рычагов глобального доминирования представляет собой многоступенчатый процесс дестабилизации, ослабления, разрушения и подчинения интересам Запада каждой из входящих в Большую Евразию 48 стран Европы, 50 стран Азии и семи стран Африки. Основные усилия сосредоточены на развале России как «сердца Евразии» с последующим переносом центра тяжести на борьбу с Китаем.

Сегодня США и их союзники перешли от использования несиловых инструментов гибридной войны на Украине к классическим военным действиям против России. Прямое военное вмешательство Вашингтона и Брюсселя с использованием Украины как прокси-агента ставит мир перед угрозой глобального ядерного конфликта.

Американцы все еще тешат себя иллюзиями сохранения управляемости процессами хаотизации крупной европейской страны и продолжают использовать Украину как таран для разрушения России. В то же время, понимая, что не всё подвластно ослабевшему гегемону, Вашингтон ищет варианты радикальной трансформации своих стратегий.

Во-первых, сегодня, когда американские ВС сократились в размерах, а противники США стали более боеспособными, для Вашингтона прозвучал сигнал, требующий отказа от военно-политических постулатов прежних лет и поиска новых стратегий влияния на мировую политику.

В условиях многополярного мира Америке, возможно, придется одновременно участвовать в ряде конфликтов на нескольких фронтах и с разными противниками. Эти реалии стали находить отражение в руководящих документах США. В стратегиях национальной безопасности, принятых администрациями Дональда Трампа и Джозефа Байдена, утверждается, что США сталкиваются с «ускоряющимся вызовом» со стороны Китая, «острой угрозой» со стороны России и множеством меньших проблем в виде Ирана, КНДР и глобального терроризма.

Во-вторых, серьезное влияние на трансформацию военных стратегий Пентагона оказала спецоперация (СВО) России на Украине. В Вашингтоне приходят к выводу, что США следует нарастить численность своих ВС, чтобы выиграть войну против крупной державы, и увеличить оборонно-промышленную базу, чтобы обеспечить возможность победы в двух войнах одновременно.

Но в отличие от стратегий холодной войны, предусматривающих ведение двух крупных войн одновременно на разных театрах военных действий, сегодня рассматривается «урезанная» стратегия. Ее суть сводится к обеспечению способности вести одну крупную войну напрямую, а другую в форме прокси-войны, или войны через посредников. Появление подобных идей в правящих элитах США свидетельствует о понимании ими снижения потенциала Вашингтона. В качестве альтернативы рассматривается ставка на прокси-войны, которые должны обеспечить интересы США при минимальных потерях собственных войск и снижении затрат.

Тип прокси-войны, апробированной на Украине, становится одним из основных инструментов военной политики США, которые уже не могут выдержать два крупных вооруженных конфликта одновременно, но пока не готовы отказаться от силового варианта в международных отношениях. Именно прокси-война скорее всего будет положена в основу модели будущей военной стратегии США – как способ вести войну с мощной державой на ослабление, до поры не опасаясь ответного ядерного удара. С учетом этой подлой политики следовало бы предусмотреть варианты удара возмездия по агрессору, который прячется за спиной прокси-агента.

В-третьих, в рамках стратегии МГВ и перспектив конфронтации с Китаем Вашингтон создает ситуативные коалиции в разных районах земного шара. Это формирование AUKUS – трехстороннего военного альянса в составе США, Австралии и Великобритании. Это перспективы создания четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Ведется подготовка к переносу в Юго-Восточную Азию стратегии прокси-войны, теперь между Китаем и Тайванем.

В схемы противоборства с Китаем втягивается Индия, ВВС которой недавно отрабатывали с японскими самолетами совместные действия на границах с КНР. Такие действия создают угрозу национальной безопасности не только Китая, но и России и КНДР.

На Ближнем Востоке против Ирана и Сирии действует проамериканская коалиция, силами которой в конце января были нанесены удары БПЛА по важным объектам Ирана. На Балканах готовится прокси-война против Сербии, пытающейся противостоять давлению США, ЕС и НАТО.

Американцы готовят новые очаги прокси-войн. Победа России в СВО придаст новый импульс проводимым Вашингтоном операциям МГВ, пик которых ожидается через два-три года. США создают сеть штаб-квартир сил специальных операций во многих регионах планеты. Акцент делается на европейские государства, граничащие с Россией, на Кавказ, Балканы и Украину, на страны Центральной Азии и ЮВА. В конечном итоге театром действий МГВ становится весь мир.

Проведение Россией СВО – первый решительный шаг, чтобы не допустить развития МГВ по катастрофическому для мира сценарию. СВО стала важнейшей вехой на пути к новому миропорядку, к новой расстановке сил. СВО стала закономерной реакцией России на спровоцированный Вашингтоном и его союзниками кризис европейской безопасности и всего международного порядка после Второй мировой войны.

Ход строительства нового миропорядка будет во многом зависеть от результатов СВО.

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ

В рамках противодействия МГВ необходимо внести концептуальные коррективы в ключевые доктринальные документы РФ: Закон об обороне, Стратегию национальной безопасности, Военную доктрину, Концепцию внешней политики. К этой проблеме мы уже обращались в своих публикациях («Гибридная война и момент внезапности», «НВО», 15.12.22; «Иллюзии вредят национальной безопасности», «НВО», 12.01.23).

Прежде всего в этих документах необходимо отразить радикальные изменения в международной обстановке, обрисовать перспективы развития нового миропорядка, дать установку на создание межведомственных аналитических структур, способных прогнозировать развитие обстановки. Важное место следует отвести формированию международной коалиции в составе стран, уже побывавших в роли жертв гибридных войн и цветных революций.

Одновременно нужно придать импульс аналитическим проектам под эгидой Совета безопасности, РАН и Академии военных наук, направленным не только на разработку оборонительных стратегий, но и на подготовку наступательной «гибридной» составляющей. Речь должна идти о вскрытии узких и уязвимых мест противников РФ с последующей разработкой против них комплекса гибридных угроз.

В дальнейшем целесообразно поручить МИД РФ проинформировать дружественные государства о российском видении угроз МГВ. Сформировать группу государств, поддерживающих необходимость включения в основополагающие документы ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС положений о «гибридной агрессии» и мерах по ее недопущению. Работа при подготовке таких документов требует высокого дипломатического мастерства, чтобы избежать ловушек, связанных с «хельсинкскими процессами» и «правами человека», которые придали толчок развалу СССР.

Сегодня наивно рассчитывать на понимание со стороны ООН и ОБСЕ по вопросам осуждения гибридной войны. На начальной стадии работу целесообразно развернуть в формате ОДКБ, возможно – ШОС и группы заинтересованных государств (Китай, Иран, Сирия, Венесуэла и др.).

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ В СТРАТЕГИЯХ МГВ

Важное место в документах стратегического планирования должно быть отведено противодействию американской практике использования агентов влияния как инструмента подрыва страны изнутри. Такие категории иностранной агентуры проявили себя в цветных революциях от Латинской Америки до Китая.

Агенты влияния активно использовались в период подготовки развала СССР и в течение ряда лет после него. Продолжают действовать они и сегодня.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли недавно признал, что «вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение русских со всей Украины, в военном плане невысока». Поэтому глава ОКНШ призывает активировать «партию мира» – коллективный агент влияния Запада в России. В состав этой «партии», по утверждению Пентагона, якобы входят некоторые представители финансово-экономического блока в правительстве РФ и часть близких к власти олигархов – сторонников переговоров с Киевом.

Нельзя недооценивать искусство американцев в манипулировании валютно-финансовой системой и общественным сознанием, в использовании МГВ как инструмента, позволяющего создавать гибкие комбинации обычных, нерегулярных и асимметричных средств для манипуляций политическим и идеологическим конфликтами.

При этом для укрепления позиций в мировом гибридном противоборстве наряду с планируемыми и уже осуществленными мерами в военной сфере России явно не хватает соответствующего ее призванию и масштабу наращивания экономической, технологической, финансовой мощи. А также радикальной трансформации ослабленных (при активном участии агентов влияния) культурно-мировоззренческой, научной и образовательной сфер. Для выхода на траекторию опережающего развития России необходима мобилизация всех ресурсов для обеспечения армии и населения, мобилизация человеческого и интеллектуального потенциала. Требуют решения проблемы повышения ответственности за результаты работы всех руководителей и органов власти, трансформации методов работы органов разведки и обеспечения государственной безопасности.

Весьма важным фактором является создание привлекательной и понятной для народа России и для всего мира идеологии и перспективной модели развития. Такие модели есть у США и у Китая, такая модель была у СССР. Создание привлекательной модели современной России требует серьезной аналитической работы.


Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.

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