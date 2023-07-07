Поджечь Поднебесную империю с четырех концов

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден встречались 68 раз, но к общей точке зрения так и не пришли. Фото Reuters.

Американцы пробуют на прочность китайские автономные районы

С 1840-х годов главными целями агрессии Англии и Франции стали Россия и Китай.

Вспомним, что Англия и Франция в 1840–1842 годах напали на Китай с целью заставить Цинскую империю разрешить бесконтрольный ввоз опиума в свои пределы. Поэтому война и получила название «1-й опиумной». По ее окончании Англия и Франция в 1854 году напали на Россию. А сразу после окончания Крымской войны Англия и Франция начали «2-ю опиумную войну» в Китае. В конце XIX века к грабежу Китая присоединились США и Япония.

Только благодаря финансовой и военной помощи США уже 74 года существует так называемая Китайская Республика на острове Тайвань. Кстати, эта республика располагается не только на Тайване, но и на островах Киньмень, Мацу и Уцю. Точнее, это не острова, а архипелаги с десятками островков и скал. И все они находятся по другую сторону Тайваньского пролива – у самых берегов КНР, в радиусе действия китайских дальнобойных орудий.

Эти острова рассматриваются Тайванем как трамплин для вторжения в КНР. В 1950-е годы эти архипелаги использовались для засылки в КНР сотен тысяч диверсантов. Только в 1950 году на континент было заброшено около 100 тыс. гоминьдановцев.

Но в конце XX века в Белом доме осознали, что вероятность реставрации гоминьдановского режима в Китае близка к нулю. Поэтому уже несколько десятилетий США планируют поджечь Китай с четырех концов: Синьцзян-Уйгурского автономного района, Тибета, Внутренней (Южной) Монголии и Гонконга.

Ну а там заполыхают и другие автономии Китая. Не будем забывать, что автономные районы, где некитайцы составляют большинство либо значительную часть населения, занимают около 65% территории Китая.

ТИБЕТ

Тибет с начала XVIII века принадлежал Цинской империи. В ноябре 1903 года англо-индийские войска численностью 4600 человек при 12 пушках вторглись в Тибет. 12-тысячное тибетское ополчение, вооруженное фитильными ружьями, не могло им противостоять. Англичане захватили столицу Тибета Лхасу и заставили местные власти подписать кабальный договор, по которому Тибет должен был выплачивать англичанам контрибуцию в течение 75 лет.

Вторжение англичан в Тибет вызвало серьезное недовольство в Петербурге. Началась подготовка двух многочисленных русских «научных» экспедиций в Тибет. В итоге в рамках четвертого русско-английского соглашения о разграничении сфер влияния в Средней и Центральной Азии, подписанного 18 (31) августа 1907 года в Петербурге, по Тибету было принято компромиссное решение.

В пункте 1 соглашения говорилось: «Обе стороны обязуются воздерживаться от всякого вмешательства в дела Тибета и сноситься с ним только через правительство Китая». В ходе переговоров Англии удалось выторговать для себя кое-какие уступки, но главная цель русской дипломатии – признание Тибета частью Китая – была достигнута.

Но в 1913 году, воспользовавшись «революционной» смутой в Китае, сопровождавшейся провозглашением независимости Тибета, британцы начали сепаратные переговоры. Результатом их стала линия Мак-Магона, определившая границы Британской Индии в Восточных Гималаях.

Из-за неточности этих границ в 1960–1962 годах произошел индо-китайский конфликт, в ходе которого китайцам удалось отвоевать часть территории.

После китайской революции 1911 года до 1951 года Тибет фактически был независимым теократическим государством, управляемым далай-ламой XIII.

23 мая 1951 года китайское правительство и тибетские власти подписали соглашение из 17 пунктов. Тибет становился частью КНР, но частично власть была оставлена за далай-ламой XIV и его заместителем панчен-ламой.

Во время тибетского восстания 1959 года далай-лама XIV бежал из Тибета в Северную Индию. Там он основал Центральную тибетскую администрацию, которая отменила «Соглашение из 17 пунктов». Но большая часть территории Тибета в 1965 году официально стала Тибетским автономным районом в составе Китая. Любопытно, что тибетское правительство в изгнании существует в Индии и по сей день. До 2011 года его возглавлял далай-лама, но позднее он целиком посвятил себя духовной жизни.

ВОЗДУШНАЯ ЭКСПАНСИЯ США

С 1960 года США начали массовую заброску в Тибет подготовленных в американских лагерях националистов, вооружения и боеприпасов. В операции участвовало свыше сотни самолетов: бомбардировщики В-17, транспортные самолеты С-54, С-118 и С-130.

Для полетов в Тибет самолеты С-118 специально собирались из агрегатов с разными серийными номерами. Так что в случае падения на территории КНР выяснить принадлежность машины не представлялось возможным. Кроме того, у американских самолетов имелись съемные бортовые номера, которые многократно менялись.

Соблюдалась и внутренняя секретность. Так, пилоты никогда не знали, кого перевозят, а пассажиры никогда не видели пилотов. Экипаж попадал в самолет только через передний люк, а пассажиры – только через задний.

Высотные шпионские самолеты «Локхид U-2» периодически совершали полеты над Тибетом, ведя разведку в интересах повстанцев.

Первоначально полеты в Тибет производились с аэродромов на островах Окинава и Тайвань. Но это было слишком далеко, и с 1960 года американцы обосновались в королевстве Мустанг в Непале на границе с Тибетом. На этом участке границы не было высоких гор, что облегчало проникновение повстанцев в Тибет. Замечу, что «Мустанг» в переводе – «Плодородная долина». В этой долине были созданы 16 американских секретных баз. Сразу по прибытии американцев в 1960 году и до 1992 года королевство Мустанг было закрыто для иностранцев.

Американские самолеты сбрасывали диверсантов и грузы не только в Тибете, но и в районах проживания народа хуэй. Это были те же ханьцы (китайцы), но исповедовавшие ислам. Сейчас хуэйцев около 10 млн. На Тайване американцы создали военные лагеря для обучения хуэйских повстанцев. Группы сепаратистов-хуэйцев ведут политическую и вооруженную борьбу за отделение от Китая Нинься-Хуэйского автономного района и создания независимого государства Хуэй.

На рубеже 1940–1950-х годов разрабатывался американский проект «временной опеки» Индии над Тибетом, но вступление войск КНР в Тибет в 1951 году сорвало его реализацию. Важно и то, что правительство Китайской Республики на Тайване, признаваемое США и представлявшее Китай в ООН до начала 1970-х годов, этот проект не поддержало. Тайваньцы посчитали его не «борьбой против коммунистического режима в Пекине», а «политикой отторжения Тибета от Китая и в целом расчленения Китая».

22 декабря 2020 года Сенат Конгресса США принял двухпартийный Законопроект о тибетской политике и поддержке 2020 года, направив тем самым «недвусмысленное послание Китаю». Этот законопроект провозглашает официальную политику США, согласно которой решения насчет перерождения далай-ламы (то есть смены правителей Тибета) находятся в исключительной компетенции нынешнего далай-ламы, тибетских буддийских лидеров и тибетского народа. Любое вмешательство со стороны китайского правительства повлечет за собой серьезные санкции и будет считаться в США недопустимым.

Конгресс увеличил «финансирование тибетцев» как внутри края, так и за его пределами, в том числе и финансирование находящегося в Индии (Дхарамсала) «тибетского правительства в изгнании».

СИНЬЦЗЯН

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), или просто Синьцзян – «новая граница», или «новые рубежи» – регион на северо-западе Китая. Это самая большая по площади территориально-административная единица КНР.

После Синьхайской революции 1911 года и образования Китайской Республики фактически независимым правителем Синьцзяна стал губернатор Ян Цзэнсинь. В 1928 году он был убит, и ему на смену пришел Цзинь Шужэнь. Политика Цзинь Шужэня вызвала Кумульское восстание и привела к образованию Восточно-Туркестанской Исламской республики.

В 1933 году русские белогвардейцы, служившие у Цзинь Шужэня, взбунтовались против него. Цзинь Шужэнь был вынужден бежать на территорию СССР, и губернатором Синьцзяна стал Шэн Шицай. С военной помощью СССР Шэн Шицай укрепил свою власть в провинции, заключив с Советским Союзом ряд выгодных для Москвы соглашений.

В январе 1941 года Шэн Шицай обратился к руководству Советского Союза с просьбой принять Синьцзян в состав СССР в качестве 17-й союзной республики. В феврале последовал отказ.

С начала Великой Отечественной войны провинция Синьцзян оказывала помощь Советскому Союзу продуктами и шерстью. Но в 1942 году Шэн Шицай начал проводить антисоветскую и антикоммунистическую политику, что вызвало ряд восстаний и привело к образованию Восточно-Туркестанской Революционной республики.

После Сталинградской битвы, когда стало ясно, что Германия проигрывает войну, Шэн вновь был готов помогать СССР. Однако Москва перестала поддерживать его, и правительство Китая сменило губернатора. В 1949 году, после победы Коммунистической партии Китая над гоминьдановцами, Синьцзян был включен в состав КНР. 1 октября 1955 года в составе Китайской Народной Республики был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район.

На 2018 год население СУАР составляло 24 870 000 человек. Синьцзян населяют 47 национальностей, наиболее многочисленные из них – уйгуры (46,4%), китайцы (хань) (39%), казахи (7%), хуэй (дунганы) (4,5%).

СУАР занимает первое место среди провинций Поднебесной по добыче нефти и газа. Общие запасы углеводородов (21 млрд т нефти и 10 трлн куб. м природного газа) составляют четверть от общекитайских залежей, а запасы угля – 40%. Через регион проходят нефте- и газопроводы, по которым страна получает сырье из Центральной Азии (Туркменистана, Казахстана и Узбекистана). Так что СУАР можно с полным на то основанием назвать энергетической базой Китая.

В Белом доме прекрасно понимают значение СУАР для Китая. В чем-то оно сравнимо с долей Украины в экономике Советского Союза.

ПАНТЮРКИСТСКИЙ ПРОЕКТ

По Петербургскому договору 1881 года Россия и Китай разделили Илийский край, где были расселены дунганы, уйгуры и казахи. В последующие десятилетия влияние России в этом районе сохранялось, а с возникновением СССР – укрепилось. Вместе с тем наличие СССР сдерживало распространение идей панисламизма и пантюркизма в Центральной Азии и одновременно стабилизировало ситуацию в китайском Синьцзяне.

После распада СССР Турция одной из первых заявила о поддержке новообразованных государств Центральной Азии. Мгновенно были реанимированы все исторические идеи тюркского единства – от лозунгов Великого Турана (одно государство – одна нация) до создания пояса тюркских государств (одна нация – много государств).

Тогда же возник проект создания Исламской Республики Туркестан. Столицей такой республики называлась Алма-Ата, причем сообщалось, что в состав республики войдет и Синьцзян. Идея активно обсуждалась в 1991–1994 годах. Но позже Анкара начала прилагать усилия с целью отделения Синьцзяна от Китая и образования там самостоятельного тюркского государства.

В Пекине прекрасно понимают, что отделение СУАР запустит «механизм домино», воодушевив сепаратистов в Тибете и Внутренней Монголии, что в конечном итоге может привести к распаду страны.

Вооруженный путь борьбы за независимость был выбран уйгурскими сепаратистами не спонтанно. Это решение принял Всемирный уйгурский курултай, который проходил в Стамбуле в конце 1996 года. Большинство его участников поддержало «чеченский вариант» как наиболее приемлемый для решения «уйгурской проблемы» – создания Восточного Туркестана.

Между тем Турции следовало бы, по слову классика, на себя оборотиться. Интересно сравнить положение уйгуров в Китае с правами другого крупного национального меньшинства – курдов в Турции. Притом что доля курдов в населении Турецкой Республики достигает 25% (доля уйгуров в КНР – 0,75%), их положение куда хуже. Лишь в 2018 году в государственных школах Турции разрешили преподавать курдский язык, причем только как один из предметов. Для перевода всего обучения на курдский и окончательного разрешения преподавания курдского языка должна быть изменена Конституция страны. В Турции нет телеканалов (за исключением кабельных) на курдском языке.

Руководство КНР обвиняют на Западе в этнических чистках и насильственной ассимиляции. Действительно, доля китайцев (ханьцев) в населении Синьцзяна за последние 60 лет значительно выросла и составляет сегодня около 40%. Но это связано с быстрой индустриализацией региона и острой потребностью в рабочих руках.

Еще в 1970-е годы основными отраслями экономики СУАР были скотоводство и садоводство. А современный Синьцзян входит в число самых динамично развивающихся провинций Китая. При этом говорить об этнических чистках не приходится: естественный прирост уйгуров – один из самых высоких в стране.

Соблюдаются права нацменьшинств и в сфере образования и культуры. В СУАР сегодня действует около 10 тыс. школ, 60% из которых являются национальными. Преподавание в них ведется на языке той народности, которая проживает на данной территории. Параллельно преподается китайский язык – но разве можно себе представить, чтобы в местах компактного проживания, к примеру, мексиканцев в США не преподавался английский язык?

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ

Крупные этнические конфликты в Синьцзяне случались еще в XIX веке. А в XXI сепаратистское движение подпитывается огромными суммами со стороны США и других стран НАТО. Об этом свидетельствует активизация деятельности ряда экстремистских групп, крупнейшая из которых – Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ, запрещено в РФ, признано ООН террористической организацией).

Провозгласив целью отколоть регион от Китая и построить государство на принципах шариата, ИДВТ на сегодняшний день взяло ответственность более чем за 200 террористических актов как в Китае, так и в республиках Центральной Азии. Базы ИДВТ находятся в Афганистане и Пакистане, группировка поддерживает тесные связи с «Талибаном» (запрещен в РФ).

Всемирный уйгурский конгресс (ВУК) существует при политической и финансовой поддержке США и их союзников. Штаб-квартира ВУК располагается в германском Мюнхене, а его руководитель Рабия Кадир постоянно живет в США. Более того, ВУК официально спонсируется американскими властями. Об этом как-то обмолвился пресс-секретарь Госдепартамента Иэн Келли. Финансирование происходит через Национальный фонд доноров США в защиту демократии и Американскую ассоциацию уйгуров, которую также возглавляет Рабия Кадир. Интересно отметить, что Национальный фонд доноров активно поддерживал оранжевые революции и их попытки в Сербии, Грузии, Украине, Иране и стоял за беспорядками в Тибете в 2008 году.

Ежегодная сумма выплат Всемирному уйгурскому конгрессу составляет 215 тыс. долл. Но это лишь официальные цифры. В действительности финансовая подпитка сепаратистского движения во много раз больше. Об этом свидетельствует активная деятельность ВУК: его собрания происходят по всему миру и собирают сотни делегатов, филиалы организации действуют в десятках стран (в том числе в Британии, Турции, Австралии, Швеции, Канаде и др.), выпускается многочисленная пропагандистская литература, видеофильмы и т.п.

Всемирный уйгурский конгресс тесно сотрудничает с группировками, выступающими за отделение Южного Азербайджана от Ирана. В 2012 году состоялась встреча Рабии Кадир с лидером Движения национального пробуждения Южного Азербайджана Махмудали Чехреганлы. «Оба лидера заявили, что власти Ирана и Китая никогда не смогут подавить справедливую борьбу тюрков Южного Азербайджана и Восточного Туркестана, и выразили уверенность в том, что 35 млн тюрков Южного Азербайджана и более 20 млн уйгурских тюрков в очень скором времени освободятся от неволи», – гласили информационные сообщения.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ МОНГОЛИЯ

Движение за независимость Внутренней Монголии (также известное как Движение за независимость Южной Монголии) было создано монгольской диаспорой в Японии, США, а также в некоторых европейских странах.

Движение возглавляется в основном тремя организациями: Народной партией Внутренней Монголии, Южномонгольским демократическим альянсом и партией Монгольского либерального союза.

Заявленными целями всех трех организаций являются отделение Внутренней Монголии от КНР, и после этого либо создание независимого государства Внутренняя Монголия, либо объединение Внутренней Монголии с «внешней Монголией», то есть с государством Монголия.

На 8-й Международной конференции групп поддержки Тибета, состоявшейся в начале ноября 2019 года в Индии, обсуждали проблему соблюдения прав человека в Китае. Коммунистическая партия Китая подверглась жесткой критике. В частности, собравшихся возмущало то, что Китай не дает некоторым регионам и народам самоопределиться.

Но тема прав человека не была главной на конференции. Основное внимание уделялось самоопределению таких районов, как Гонконг, СУАР и Внутренняя Монголия. Присутствующие единодушно поддержали санкции США против Китая и помогли некоммерческой организации «Конгресс Южной Монголии» сформулировать тезисы для обращения в Конгресс США с целью организации давления на власти КНР. Эти тезисы были посвящены как раз правам жителей Внутренней Монголии – по аналогии с признанием прав жителей СУАР на создание «Восточного Туркестана».

Рискну предположить, что «Конгресс Южной Монголии» был создан исключительно для того, чтобы активисты могли как-то направлять свои обращения Конгрессу США. В интересах США разрушить партнерские отношения КНР и Монголии. Если монгольская часть КНР захочет отделиться, то монгольская оппозиция надавит на власти и призовет их к ирредентизму – то есть к объединению всех земель, где живут монголы. А в случае конфликта Улан-Батора с Пекином «внешняя Монголия» может стать местом для размещения американских военных баз.

В октябре 2005 года глава Пентагона Дональд Рамсфелд заявлял о планах в отношении этой (граничащей только с Китаем и Россией) страны. Выступая в Улан-Баторе на пресс-конференции, он заявил, что «США крайне заинтересованы в размещении военных баз на территории Монголии, которая долгое время была вассалом СССР».

Сам факт такого визита и заявления в монгольской столице свидетельствует об активном поиске в Улан-Баторе противовеса Москве и Пекину в виде «третьего соседа» (вполне прижившаяся формулировка американского происхождения) в лице США. Отметим, что предпоследний президент Монголии (2017–2021) Халтмаагийн Баттулга – бывший самбист и один из самых богатых людей страны – неоднократно прибегал в своей избирательной кампании к антикитайской риторике.

Резонно выглядят и предположения, что Монголия может быть выбрана для размещения американских биолабораторий, и без того опоясывающих Россию и КНР. В 1990-х годах Вашингтон предлагал построить в Монголии сейсмическую станцию – якобы для мониторинга вулканической активности в регионе (а на самом деле для отслеживания ракетных пусков и испытаний других видов оружия в России и Китае). От чего Улан-Батор благоразумно отказался.

Смежный проект – вовлечение националистически настроенных групп населения в сепаратистские проекты США в китайской Внутренней (Южной) Монголии.

Известный американский политолог, доктор права Джорджтаунского университета Ронсеверт Ганан Алмонд в журнале Diplomat от 9 июля 2019 года подробно разъяснил недовольство Белого дома: «Монголия в партнерстве с США сможет внести свой вклад в создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Все грузы, покидающие Монголию или направляющиеся в нее, должны пересекать территорию и воздушное пространство двух могущественных соседей – России и Китая. Российское правительство владеет 51% акций Трансмонгольской железной дороги, что препятствует развитию более эффективной транспортной сети». Более того, «Москва сохраняет жесткий контроль над монгольской экономикой, поставляя 90% энергоносителей Монголии. Это влияние распространяется и на другие сферы».

Далее доктор Алмонд сказал: «Монголия председательствовала в поддерживаемом США сообществе демократий – межправительственной организации, базирующейся в Варшаве и выступающей за общие демократические ценности. Монголия последовательно голосует с США в резолюциях Генассамблеи ООН». Более того, «Монголия заискивает перед Америкой, применяя санкции Совета Безопасности ООН в отношении незаконных программ Северной Кореи в области ядерных и баллистических ракет». По словам Алмонда, «Монголия сопротивлялась, не желая становиться полноправным членом ШОС – отчасти из-за сигнала, который она может направить Вашингтону и другим западным столицам». До сих пор Монголия не присоединилась к китайскому мегапроекту «Один пояс – один путь». Так что «сотрудничество между Улан-Батором и Вашингтоном может выйти на совершенно новый уровень».

В ходе официального визита премьер-министра Монголии Ухгаагийна Хурэлсуха в Вашингтон в сентябре 2018 года стороны «объявили о расширении всестороннего партнерства между США и Монголией» и отметили, что «американские иностранные инвестиции и торговля могут стать средством подъема экономики Монголии». Впрочем, платой за это должны были стать уступки в вопросе эксплуатации крупного горнорудного проекта на юге страны «Оюу Толгой».

Тем не менее в январе 2023 года Монголия приняла участие в форуме экономического и экологического сотрудничества «Один пояс – один путь», организованном Китайской экологической ассоциацией.

ГОНКОНГ

Есть все основания полагать, что протесты в Гонконге в 2019–2020 годах были инспирированы из-за рубежа – в первую очередь Соединенными Штатами и Великобританией. Напомним, что британская колония Гонконг в 1997 году была передана КНР.

Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.

В рамках провозглашенного курса «Одна страна, две системы» и принципа «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии» в течение всего этого периода правительство КНР берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории. В то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой. А также сохраняет представительство в некоторых международных организациях и мероприятиях под названием «Гонконг, Китай».

Повод для беспорядков в Гонконге был вообще-то пустяковым. Власти территории хотели ввести закон о высылке из Гонконга лиц, совершивших преступления за его пределами. Однако противники установления более тесных связей с Китаем и желающая побузить молодежь устроили массовые беспорядки.

А кому-то из гонконгцев не нравилось, что с материка с 1997 года в Гонконг прибыло около 1,5 млн китайцев, и теперь они составляют до 15% населения Гонконга. Согласно соглашению 1997 года, официальными языками Гонконга являются китайский и английский. Но в ходу здесь был и кантонский диалект. И вот сейчас кантонский диалект вытесняется китайским языком.

27 ноября 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который днем ранее одобрили обе палаты Конгресса. Подписанный Трампом документ требует от американской администрации регулярно отслеживать ситуацию с правами человека в Гонконге и отчитываться о ней перед законодателями.

В частности, госсекретарь США будет ежегодно удостоверяться, что город обладает достаточной автономией от материкового Китая. Это станет гарантией сохранения особого торгового статуса, который действует между Гонконгом и США. Билль также дает право вводить санкции против лиц, которые, по мнению Вашингтона, виновны в нарушении прав человека в этом районе.

Подписание закона вызвало в Гонконге ликование протестующих. Многие из них вышли на улицы с американскими флагами, чтобы поблагодарить президента США. Один из лидеров протестного движения, Джошуа Вонг, заявил, что решение США является «невероятным достижением» для «всех гонконгцев».

Реакция китайской стороны последовала быстро. 2 декабря МИД КНР объявил о введении в отношении США ответных санкций. Ограничительные меры были приняты против ряда американских правозащитных организаций. Но дальше стороны не пошли, дабы не затронуть интересы американских и китайских корпораций. А беспорядки прекратились сами собой.

ОТВЕТ ПЕКИНА

Почему же американцы стали столь нагло вмешиваться во внутренние дела КНР? Ряд экономистов считают, что в случае обострения конфронтации американские санкции способны если не обрушить экономику Китая, то по крайней мере создать ей огромные сложности. Почти 70% совокупного ВВП КНР приходится на продукцию совместных с Западом предприятий.

Однако усиливающаяся поддержка сепаратистов, стремящихся развались Китай на части, усиление американского военного присутствия в районе Тайваня и Южно-Китайского моря, формирование антикитайского блока в составе США, Англии, Австралии, Японии и Индии рано или поздно заставят Китай перейти к более жестким ответным мерам.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.