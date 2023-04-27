МИД РФ: Киев вряд ли адекватно воспримет призывы к миру, хотя КНР и прилагает усилия

Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на неприятие Украиной "любых здравых инициатив"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине, но управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля этого года соответствующего позиционного документа", - отметила дипломат.

"Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", - добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. "По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 г. практически готовые мирные договоренности, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты. Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", - добавила дипломат.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что Зеленский возглавляет страну, которая официально запретила коммунистическую идеологию и коммунистическую партию. "При этом долгие годы на Украине идет процесс так называемой декоммунизации. Характерно, что недавно глава Комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко объявил "коммунистическим заблуждением" признанную мировым сообществом принадлежность Тайваня Китаю. Видимо, чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада "демократии" украинского образца", - добавила она.

Телефонный разговор между председателем КНР и президентом Украины прошел в среду. Зеленский в своем Twitter сообщил, что беседа с Си Цзиньпином была долгой и содержательной. Последний раз он контактировал с председателем КНР в начале января 2022 года.