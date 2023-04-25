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Военное обозрение

«Будет в два раза больше, чем TCG Anadolu»: Эрдоган анонсировал закладку и постройку нового авианосца в интересах турецких ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Турция не намерена останавливаться на строительстве универсальных десантных кораблей типа Anadolu, в планах Анкары постройка нового авианосца, водоизмещением в два раза больше вошедшего в состав турецкого флота УДК. Закладку и постройку нового корабля анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии нового спортивного комплекса в Сакарье.

Турция намерена заложить и построить для собственного флота новый авианосец, вдвое больше введенного в состав ВМС страны УДК L 400 Anadolu, имеющего водоизмещение около 28 тысячи тонн и длину 230 метров. Это следует из выступления турецкого президента Эрдогана. Других подробностей пока нет. Поэтому сказать, по какому проекту планируется постройка, на каких верфях и в какие сроки, мы не можем. На данный момент Эрдоган только обозначил намерение приступить к строительству корабля, но учитывая, что турки в последнее время весьма активно развивают армию и флот, постройка авианосца уже не кажется чем-то недостижимым.

Отметим, что на сегодняшний день Турция сумела построить и ввести в боевой состав ВМС универсальный десантный корабль L 400 Anadolu. УДК построен на судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Предполагалось, что Anadolu станет носителем американских истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако, в итоге место F-35B займут специально разработанные для корабля беспилотники Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma (MIUS). Вертолетная группа должна включать 12 вертолетов NH-90.

Длина УДК - 230 м, ширина (по полетной палубе) — 32 м, осадка 7 м, водоизмещение — 28000 тонн. Максимальная скорость хода -22 узла, дальность при скорости 15 узлов — 9000 миль. Корабль вмещает 900 пехотинцев с экипировкой, 46 танков или 77 единиц колесной техники и четыре десантных катера LCM (или два средних катера, или один катер на воздушной подушке) для десантирования техники и живой силы на берег. Вооружения почти не имеет, кроме нескольких установок противовоздушных ракет ESSM и зенитных "Эрликонов".

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Страны
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Anadolu УДК
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