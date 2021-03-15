Турецкий авианосец: беспилотники вместо F-35

Корабль TCG Anadolu может стать носителем ударных дронов. Вчера, 12 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Baykar разрабатывает новую версию беспилотника Bayraktar TB2 с возможностью базирования на несостоявшемся авианосце.

Универсальный десантный корабль TCG Anadolu построен на основе проекта испанского многоцелевого корабля SPS Juan Carlos I (L-61) и имеет лётную и затапливаемую палубы. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган презентовал проект TCG Anadolu как авианосный корабль, указывая, что на нём будут базироваться 12 истребителей F-35B.

Десантный корабль TCG Anadolu Источник изображения: tskkuvvet.com

После санкций, введённых против Турции за покупку российской системы ПВО С-400 «Триумф», США отказались продавать своему партнёру по НАТО истребители F-35. Таким образом, Anadolu остался в статусе вертолётоносца.

В Турции решили расширить сферу применения своего флагманского корабля. Для этих целей компания Baykar разрабатывает палубную версию беспилотника под названием Bayraktar TB3. Он будет больше и выносливее, чем Bayraktar TB2, при этом заявляется, что Anadolu сможет нести до 50 дронов, с возможностью поддержания в воздухе одновременно до 10 единиц.

Строительство десантного корабля TCG Anadolu (L-400) началось в апреле 2016 года. Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина — 38 м, высота — 58 м. Полное водоизмещение корабля составляет порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, ещё около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5000 человек.

Ранее о переоборудовании своего вертолётоносца в носитель дронов объявили ВМС Бразилии.