Войти
WarSpot

Турецкий авианосец: беспилотники вместо F-35

257
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Корабль TCG Anadolu может стать носителем ударных дронов. Вчера, 12 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Baykar разрабатывает новую версию беспилотника Bayraktar TB2 с возможностью базирования на несостоявшемся авианосце.

Универсальный десантный корабль TCG Anadolu построен на основе проекта испанского многоцелевого корабля SPS Juan Carlos I (L-61) и имеет лётную и затапливаемую палубы. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган презентовал проект TCG Anadolu как авианосный корабль, указывая, что на нём будут базироваться 12 истребителей F-35B.

Десантный корабль TCG Anadolu

Источник изображения: tskkuvvet.com

После санкций, введённых против Турции за покупку российской системы ПВО С-400 «Триумф», США отказались продавать своему партнёру по НАТО истребители F-35. Таким образом, Anadolu остался в статусе вертолётоносца.

В Турции решили расширить сферу применения своего флагманского корабля. Для этих целей компания Baykar разрабатывает палубную версию беспилотника под названием Bayraktar TB3. Он будет больше и выносливее, чем Bayraktar TB2, при этом заявляется, что Anadolu сможет нести до 50 дронов, с возможностью поддержания в воздухе одновременно до 10 единиц.

Строительство десантного корабля TCG Anadolu (L-400) началось в апреле 2016 года. Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина — 38 м, высота — 58 м. Полное водоизмещение корабля составляет порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, ещё около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5000 человек.

Ранее о переоборудовании своего вертолётоносца в носитель дронов объявили ВМС Бразилии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Испания
Россия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-35
F-35B
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
03.05.2019
Пожар на турецком авианосце сняли на видео
22.02.2019
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире