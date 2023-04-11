Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что противник собрал личный состав в количестве от 200 тысяч до 400 тысяч для контрнаступления

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Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление по поводу анонсируемого украинской стороной контрнаступления.

По словам Пригожина, украинские вооружённые силы к настоящему моменту собрали значительное количество личного состава. По оценкам куратора «Вагнера», это от 200 тыс. до 400 тысяч человек. Разброс в оценках, как видно, значительный.

Евгений Пригожин считает, что украинское командование бросит свои войска в контрнаступление, когда придёт обещанная странами НАТО бронетехника, включая различные модификации танков Leopard и БМП Marder, а также когда просохнет почва.

Пригожин:

Такое количество собранного противником личного состава недооценивать нельзя.

Тем временем в западной и украинской прессе со ссылкой на небезызвестную группу Bellingcat (выполняет функции иноагента, работа её в России признана нежелательной) появились новые публикации о якобы «утечке секретных документов, касающихся Украины». Один из представителей этой группы утверждает, что изначально «секретные документы» якобы появились на сервере Thug Shaker Central в одном из сервисов интернет-связи в середине января. Утверждается, что на этом сервере было мало пользователей, и «они имели консервативные взгляды, обсуждая друг с другом видеоигры, музыку и православие». Потом этот сервер был отключен, но документы «подхватили» другие ресурсы всемирной сети.

Напомним, что в этих якобы секретных документах рассматриваются в том числе вопросы вероятных направлений украинского контрнаступления. В Вашингтоне, отказавшись комментировать вопрос о подлинности документов, объявили, что «ведётся расследование».