Министр обороны России проинформировал о ходе специальной военной операции на Украине

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 4 апреля 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях. Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам", - сообщил Сергей Шойгу.

В результате ударов нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение и военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки, - заявил Министр обороны РФ. - Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии".

Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, отметил глава российского военного ведомства.

"США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", - добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.

В ближайшее время членом альянса станет Финляндия.

"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства", - сказал Министр обороны РФ.

Так, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

Кроме того, Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства.

Российские Вооруженные Силы продолжат выполнять задачи специальной военной операции.

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Далее глава военного ведомства рассказал о ходе весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля.

В своем выступлении Сергей Шойгу подчеркнул, что призывная кампания проходит в плановом порядке - в сроки, установленные российским законодательством.

"Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более 700 тыс. человек, если говорить точно - 706230 человек", - проинформировал Министр обороны РФ.

Он также отметил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу. Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур.

Призыв в стране обеспечивают более 2,7 тыс. призывных комиссий. В соответствии с Указом Президента в войска будет направлено 147 тыс. человек.

Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах.

Сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия.

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Переходя к тематической повестке совещания глава военного ведомства предложил обсудить реализацию предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации государственных заданий в интересах Министерства обороны.

Как заявил Сергей Шойгу, с организациями данных компаний заключено 200 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиационной техники. При этом по ряду из них имеется дебиторская задолженность. В начале года утвержден график ее погашения.

В завершение совещания был рассмотрен вопрос реализации поручений Президента и Правительства РФ, связанных с транспортным обеспечением Вооруженных Сил.