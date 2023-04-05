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Министр обороны РФ провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 апреля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 апреля прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы выступления Сергей Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях. Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам", – сообщил Сергей Шойгу.

В результате ударов нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение и военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки, – заявил министр обороны РФ. – Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии".

Вместе с тем, Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, отметил глава российского военного ведомства.

"США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", – добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.

В ближайшее время членом альянса станет Финляндия.

"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства", – сказал министр обороны РФ.

Так, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

Кроме того, Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства.

Российские Вооруженные Силы продолжат выполнять задачи специальной военной операции.

* * *

Переходя к тематической повестке дня совещания, глава военного ведомства предложил обсудить реализацию предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации государственных заданий в интересах Министерства обороны.

Как заявил Сергей Шойгу, с организациями данных компаний заключено 200 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиационной техники. При этом по ряду из них имеется дебиторская задолженность. В начале года утвержден график ее погашения.

В завершение совещания был рассмотрен вопрос реализации поручения Президента и Правительства РФ, связанные с транспортным обеспечением Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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