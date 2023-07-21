НАТО готовится к войне с Россией. Вот чем отвечает Москва

НАТО активно готовится к возможной войне с Россией, усиливая военный контингент на границах с ней и формируя ударную базу в Восточной Европе, пишет пользователь AgoraVox. Однако и Москва не сидит без дела. Она принимает ответные меры, чтобы не дать себя окружить.

Патрис Браво

Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. Он предусматривает увеличение численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тысяч солдат и отводит более сильным союзникам роль в обороне стран Восточной Европы. Как конкретно будет выглядеть такое распределение и как Москва отреагирует на подобный план?

Газета Bild раскрыла детали плана НАТО (фактически их три, в оригинале они указаны как один, — Прим. ИноСМИ) на случай вооруженного конфликта с Россией. Документ, который генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал "крупнейшим оборонным планом со времен холодной войны", содержит более 4 тысяч страниц. Согласно содержанию, главнокомандующий (commandant en chef) силами НАТО в Европе адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета организации, сможет принимать те или иные решения без дополнительных консультаций с альянсом.

Кроме того, некоторые страны НАТО возьмут на себя оборону государств на восточном фланге. Германия будет отвечать за Литву, Великобритания — за Эстонию, Канада — за Латвию, а США — за Польшу. При этом ФРГ фигурирует в документе как важнейший логистический узел. В связи с этим альянс откроет второй штаб сухопутных войск НАТО в немецком Висбадене (первый находится в турецком Измире). 10 июля радио Deutschlandfunk сообщило, что "Австралия разместила военные самолеты и солдат в Германии".

Альянс также намерен усилить защиту трубопроводов и другой жизненно важной инфраструктуры; укрепить подразделения, оснащенные тяжелым вооружением и средствами ПВО; нарастить запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Страны — члены НАТО подтвердили свои обязательства увеличить расходы на оборону как минимум до 2% своего ВВП.

Прежде всего, план предполагает развертывание 300 тысяч военнослужащих в повышенной степени боевой готовности (сейчас их 40 тысяч). Это решение было подтверждено несколько дней назад на саммите НАТО в Вильнюсе. Первые 100 тысяч солдат будут отправлены в течение десяти дней. Отправка второй группы займет до 30 дней.

Нестабильная ситуация в Восточной Европе

Информация, опубликованная немецкими СМИ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, свидетельствует о возвращении Североатлантического альянса к схемам холодной войны. Кроме того, в настоящее время в Европе уже дислоцировано 100 тысяч американских военнослужащих, сообщает Politico. При этом Польша и Германия неоднократно заявляли об увеличении численности вооруженных сил. К тому же страны НАТО продолжают курс на милитаризацию и формирование ударной военной базы в Восточной Европе, даже если называют ее исключительно оборонительной. Джо Байден подписал также указ о мобилизации 3 тысяч резервистов для участия в операции Atlantic Resolve.

"Статус Atlantic Resolve, начатой в 2014 году, меняется, что говорит о решимости администрации Байдена на фоне нестабильной ситуации в Восточной Европе", — уточняет один военный эксперт издания Ouest-France. "Некоторые из этих военных могут (официального подтверждения от США пока нет) разместиться в Румынии, где начнется обучение украинского персонала работе с F-16 в рамках объявленной на саммите НАТО коалиции 11 стран во главе с Нидерландами и Данией", — добавляет журналист газеты.

Таким образом, западные государства формируют большую армию в Польше и Прибалтике на случай возможного нападения России. Полномочия главнокомандующего НАТО расширены для подготовки к будущей войне. Варшава сейчас получает огромное количество наступательных вооружений: HIMARS, Leopard 2. Кроме того, литовско-польско-украинская бригада увеличивается до 25 тысяч человек.

По мнению наблюдателей, "либо НАТО втянет нас в затяжной конфликт на истощение на Украине, либо будет достигнуто перемирие с Россией, которым альянс воспользуется, чтобы окружить ее со всех сторон. С этой же целью обостряется ситуация на Южном Кавказе, западные страны пытаются открыть второй фронт против Москвы".

"Чтобы понять масштабы развертывания группировки НАТО в Европе, достаточно посмотреть на частичную мобилизацию в России. В войска страны были зачислены чуть более 300 тысяч человек. Этого было достаточно, чтобы обеспечить потребности ВС РФ в личном составе на фронте протяженностью более тысячи километров. Численность будущих сил быстрого реагирования НАТО будет больше, чем у армий Великобритании или Франции. Этот пример тоже показателен", — предупреждают они.

Войска альянса могут быть размещены в Финляндии, которая планирует построить на своей территории военную базу. Еще есть Румыния и Греция, где уже дислоцированы вооруженные силы НАТО.

Наблюдатели отмечают, что Москва уже отвечает на эти угрозы созданием военных округов, формированием новых подразделений. Также идет активный набор на контрактную службу. Российские военные помогают в обороне Белоруссии, устанавливая там ПВО, например, тактическое ядерное оружие. Все эти шаги связаны с подготовкой к возможной агрессии НАТО.