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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-32 "Санта-Барбара"

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Источник изображения: Фото: Global Defense Insight

ЦАМТО, 4 апреля. В Порт-Уайниме на базе Вентура Каунти 1 апреля состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс", LCS-32 "Санта-Барбара".

Как сообщило командование ВМС США, LCS-32 – 16-ый корабль LCS класса "Индепенденс", который построен компанией Austal USA, начиная с 2010 года.

Церемония резки первой стали для строительства корабля состоялась на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 9 октября 2019 года, закладка киля – 27 октября 2020 года, крещение – 16 октября 2021 года. LCS-32 был передан ВМС США 22 июля 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-34 "Огаста", LCS-36 "Кингсвилл", LCS-38 "Пирр" (Pierre).

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии, LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
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