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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити"

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Источник изображения: Фото: navy.mil

ЦАМТО, 23 июня. Командование Военно-морских сил США 20 июня объявило о вводе в боевой состав флота нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити" класса "Индепенденс".

Из-за принятых ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19, ВМС США не проводили традиционную торжественную церемонию, а ввели корабль в боевой состав флота в рабочем порядке. Возможно, официальное мероприятие будет проведено позднее.

"Канзас-Сити" стал 21-м кораблем LCS, переданным ВМС США, и 11-м кораблем класса "Индепенденс", построенным компанией Austal USA.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Церемония закладки и аутентификации киля LCS-22 прошла 30 ноября 2017 года, церемонии крещения состоялась 22 сентября 2018 года. Корабль был передан командованию ВМС США 12 февраля 2020 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна", LCS-30 "Канберра" и LCS-32 "Санта-Барбара". Планируется, что LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл" будут переданы ВМС до конца года.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
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