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ЦАМТО

Austal USA передала ВМС США корабль прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити"

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Источник изображения: Фото: Austal USA

ЦАМТО, 13 февраля. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 12 февраля на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии передачи командованию ВМС США боевого корабля прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити" класса "Индепенденс".

"Канзас-Сити" стал 21-м кораблем LCS, переданным ВМС США, и 11-м кораблем класса "Индепенденс", построенным компанией Austal USA. Он также стал вторым кораблем LCS, переданным ВМС США 2020 году. Неделей ранее, 6 февраля, возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал американскому флоту LCS-19 "Сент Луис". Планируется, что до конца года ВМС США также будут поставлены LCS-21 "Миннеаполис"/"Сент Поль", LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл".

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Церемония закладки и аутентификации киля LCS-22 прошла 30 ноября 2017 года, церемонии крещения состоялась 22 сентября 2018 года. Как ожидается, "Канзас-Сити" войдет в боевой состав ВМС США в конце 2020 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл" готовятся к ходовым испытаниям. Осуществляется сборка LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра", строятся модули LCS-32 "Санта-Барбара". Ведется подготовка к постройке следующих трех кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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LCS-2
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