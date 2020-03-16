Войти
ЦАМТО

На верфи Austal USA заложен киль корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра" для ВМС США

216
0
0
Корабль типа LCS-2 Independence
Корабль типа LCS-2 Independence.
Источник изображения: austal.com

ЦАМТО, 13 марта. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 11 марта на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра" класса "Индепенденс", предназначенного для ВМС США.

По информации Navalnews.com, LCS-30 – это 15-й корабль LCS класса "Индепенденс", который будет построен компанией Austal USA. Церемония резки первых листов алюминия для постройки "Канберра" состоялась 23 февраля 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. В феврале 2020 года Austal USA передала командованию ВМС США корабль LCS-22 "Канзас-Сити".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна". LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл" готовятся к ходовым испытаниям, осуществляется сборка LCS-28 "Саванна", строятся модули LCS-32 "Санта-Барбара". Ведется подготовка к постройке следующих трех кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
Похожие новости
17.02.2020
Austal USA передала ВМС США корабль прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити"
13.02.2020
В утиль, не успев послужить?
10.05.2018
На верфи Austal состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-20
12.02.2018
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-12 "Омаха"
26.09.2014
Военно-морским силам США предстоит принять три серьезных решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику