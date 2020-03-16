На верфи Austal USA заложен киль корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра" для ВМС США

ЦАМТО, 13 марта. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 11 марта на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра" класса "Индепенденс", предназначенного для ВМС США.

По информации Navalnews.com, LCS-30 – это 15-й корабль LCS класса "Индепенденс", который будет построен компанией Austal USA. Церемония резки первых листов алюминия для постройки "Канберра" состоялась 23 февраля 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. В феврале 2020 года Austal USA передала командованию ВМС США корабль LCS-22 "Канзас-Сити".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна". LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл" готовятся к ходовым испытаниям, осуществляется сборка LCS-28 "Саванна", строятся модули LCS-32 "Санта-Барбара". Ведется подготовка к постройке следующих трех кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.