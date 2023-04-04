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Военное обозрение

Бойцы ЧВК «Вагнер» воюют уже и трофейным вооружением, поступающим для ВСУ от американцев

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Источник изображения: topwar.ru

В районе Артемовска «вагнеровцы» взяли в качестве трофея очередную бронетехнику ВСУ. Как обычно, они быстрое ее осваивают и начинают бить врага его же оружием.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

Где-то на Бахмуте американский БТР М113 уже работает на благо России

- прокомментировал данное сообщение «музыкантов» военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На канале «Оркестра» также говорится, что бойцы ЧВК «Вагнер» очень довольны трофейным вооружением, поступающим от американцев. Захватив его, они применяют эти трофеи в ходе боевых действий.

Источник изображения: topwar.ru

Что касается бронетехники ВСУ, которая была подбита или брошена, ее ремонтируют и ставят в строй. В «Вагнере» служит как минимум 6-7 боевых машин пехоты, захваченных у украинских военных. Кресты на них закрашивают, заменяя их своей символикой.

Нередко в руки бойцов, воюющих в Артемовске и его окрестностях, попадают американские штурмовые винтовки М4А1, снайперское оружие UAR-10, изготовленное на Украине, а также другое стрелковое вооружение. Бывает, что к «вагнеровцам» попадает и настоящая»экзотика». К примеру, можно упомянуть гранатометы М320 или противотанковые мины PARM, сделанные в Германии.

Нельзя утверждать, что все это достается нашим военным легко, ведь подразделения украинской армии сопротивляются упорно. Киевскому режиму удалось хорошо «промыть мозги» военнослужащим ВСУ, многие из которых уверены, что сражаются за правое дело.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
ЧВК
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