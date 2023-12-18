ЦАХАЛ утрачивает былую силу

Безоблачное тридцатилетие Израиля закончилось

Множество убедительных побед Израиля над арабскими соседями («Мы прошли пески Синая…». Как строилась Армия обороны Израиля», «НВО» от 17.11.23) отбило у них желание воевать с евреями вновь.

К тому же рухнул главный союзник и спонсор арабов – Советский Союз. Россия тех возможностей не имела, к тому же полностью нормализовала отношения с Израилем. Поэтому в начале 1990-х безопасность еврейского государства впервые с момента его создания казалась полностью обеспеченной. Тем более что в стране стремительно рос и укреплялся собственный ВПК.

ФЕНОМЕН «МЕРКАВЫ»

Почти сразу после войны 1982 года для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начался выпуск танков «Меркава» Мк2, с начала 1990-х – «Меркава» Мк3. Впрочем, «Меркавы» Мк1/2, вооруженные 105-мм орудием, полноценными танками 3-го поколения еще не были. Они, подобно ранним модификациям советских Т-64/72/80 и американского М1 «Абрамс», относились к условному «поколению 2,5».

Лишь «Меркава» Мк3 со 120-мм пушкой и значительно усовершенствованной СУО стала действительно танком 3-го поколения. При этом для всех вариантов «Меркав» было создано еще и множество модификаций. Точные цифры их производства никогда не обнародовались, в этом смысле она является самым загадочным из современных танков. Количество выпущенных танков «Меркава» Мк1 в разных источниках оценивается от 250 до 391 (или даже 441); «Меркава» Мк2 – от 350 до 580 (хотя есть даже вариант 734); «Меркава» Мк3 – от 480 до 780.

Также крайне сложно оценить потери этих машин. Боевые потери «Меркавы» Мк1 в ливанской войне 1982 года оцениваются от одной до семи («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО» от 29.05.20), еще не менее шести ушли в зарубежные музеи. Боевые потери «Меркавы» Мк2 составили не менее пяти единиц, «Меркава» Мк3 была потеряна как минимум одна, но, возможно, – пять или даже больше.

Официально признанные безвозвратные потери в ходе ливанской войны 2006 года («Чему научила история противостояния Израиля и «Хезболлы», «НВО» от 17.07.20) составили две «Меркавы» Мк2 и одну «Меркаву» Мк3 (они включены в приведенные выше оценки).

Кроме того, началась переделка танков «Меркава» Мк2/3 в тяжелые БТР «Офек» и «Перег», которые предполагается использовать как командно-штабные машины (КШМ), инженерные и медицинские машины.

С начала ХХI века ведется производство танка «Меркава» Мк4, общий выпуск, очевидно, уже достиг 600 единиц и будет продолжен. Как минимум два таких танка были потеряны в Ливане в 2006 году, не менее четырех – в начавшейся войне с ХАМАСом в октябре 2023 года, а общие безвозвратные потери самой совершенной «Меркавы» составляют не менее 10 машин. Но ее производство продолжится и может достичь 800 единиц во все более новых модификациях. Впрочем, возможно, что вместо этой машины будет строиться «Меркава» Мк5 (она же «Барак») или даже оба варианта будут выпускаться параллельно.

Танки «Магах» и «Центурион» по мере производства «Меркавы» отправлялись сначала в резерв, а затем на утилизацию. Неясно, остались ли к нынешнему времени боеспособные машины этих типов на хранении хотя бы в каком-то количестве. Что касается «Тиранов», то часть их отбыла за рубеж (ливанским группировкам и в Уругвай), а от 220 до 276 переделаны в БМП «Ахзарит». То есть хотя бы в таком качестве советские танки оказались лучше американских и английских.

Точнее, на базе «Центуриона» были созданы тяжелые БТР для инженерных войск «Пума», «Нагмашот», «Нагмахон» и «Накпадон» – но, видимо, их общее количество не достигло даже сотни единиц. Кроме того, в Израиле была создана БМП «Намер» на базе «Меркавы» Мк4, сейчас по израильскому заказу она производится в США. Выпущено уже 386 таких БМП, видимо, производство будет продолжено. В октябре-декабре 2023 года потеряны как минимум два «Намера». Как было сказано выше, «Меркавы» Мк2/3 переделываются в тяжелые БТР «Офек» и «Перег», но неясно, насколько массовой будет эта трансформация.

НА ЗЕМЛЕ

От классических БТР (в первую очередь – от М113) Израиль в основном отказался из-за низкого уровня защищенности: они используются лишь в резервных и тыловых частях. Также Израиль отказался от буксируемой артиллерии: все собственные и трофейные советские орудия находятся в резерве, постепенно утилизируются или продаются за рубеж. Кроме «Меркавы» Мк4, Израиль производит сейчас легкие бронеавтомобили типов «Вольф» (выпущено 150 единиц, две машины потеряны в войне 2023 года) и «Давид» (370 единиц), впрочем, последние скорее являются просто автомобилями. Разные модели бронеавтомобилей производятся на экспорт.

Из наземной техники в последнее время Израиль закупал в США только реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.

В НЕБЕСАХ

В производстве авиационной техники дело обстоит не так хорошо: кроме уже устаревшего и сейчас списанного «Кфира», своего боевого самолета Израиль не создал. Точнее, существовали планы производства истребителя-бомбардировщика «Лави» на основе F-16, но с израильской электроникой. Американцы увидели в этой машине опасного конкурента для своих самолетов и вынудили Израиль от нее отказаться. В настоящее время «Лави» превратился в J-10 («Через тернии к пятому поколению», «НВО» от 25.02.22) и является основным легким истребителем ВВС НОАК (продажа данного проекта Пекину оказалась своеобразной местью Израиля Вашингтону).

США поставили Израилю несколько сотен F-15 (в том числе 25 F-15I, аналогичных американскому F-15Е) и F-16 (в том числе 102 F-16I, он же F-16D block 52). В настоящее время ведутся поставки истребителя 5-го поколения F-35А (всего предполагается приобретение 50 таких машин, сейчас получено до 40 этих самолетов). При этом три десятка ранних F-16А/В вернулись в США для авиационной ЧВК Тор Асеs («Частная угроза висит в воздухе», «НВО» от 18.11.22).

Кроме того, ВВС Израиля получили от США транспортные самолеты С-130, ударные вертолеты АН-64, многоцелевые UH-60, целый ряд специальных и вспомогательных самолетов и вертолетов, значительное количество высокоточного авиационного оружия. Новейшие учебные самолеты М-346 куплены Израилем в Италии. Единственной боевой потерей ВВС Израиля после 1982 года стал истребитель-бомбардировщик F-16I, сбитый сирийской ПВО (зенитной ракетной системой (ЗРС) С-200) в феврале 2018 года.

Наземная ПВО Израиля состоит из американских ЗРС «Пэтриот» (часть из них была поставлена из наличия ВС Германии) и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» (возможно, остается в строю и часть старых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Усовершенствованный Хок» и «Чапарэл»). А также из собственных систем ПРО «Эрроу» и «Железный купол» («Наследники Давида и их пращи», «НВО» от 21.07.23).

И НА МОРЕ

После угона евреями уже оплаченных Израилем ракетных катеров типа «Саар-3» из Франции в 1969 году все следующие надводные корабли и катера ВМС Израиля строились в самом Израиле либо в США. Они вооружены американскими противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун», собственными ПКР «Габриэль» и ЗРК «Барак», итальянской артиллерией.

К настоящему времени все ракетные катера типов «Саар-2/3/4» потоплены в качестве мишеней или проданы за рубеж, сохранились только восемь катеров типа «Саар-4,5», строившиеся на израильских верфях очень долго – с 1981 по 2003 год. Их дополнили корветы (с вооружением почти на уровне эсминца) типа «Саар-5», спроектированные в Израиле, но построенные в США (подобно БМП «Намер»). В июле 2006 года корвет этого типа «Ханит» был поврежден запущенной «Хезболлой» с берега иранской ПКР «Нур» (копия китайской С-802), но быстро вернулся в строй.

Все израильские подводные лодки с 1970-х годов строятся в Германии, причем по более совершенным проектам и более низким ценам, чем для самих немецких ВМС. Впрочем, сейчас в Германии строятся для Израиля и надводные корабли – корветы типа «Саар-6» с размерами фрегата и еще более мощным вооружением, чем у «Саар-5».

ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ

В ХХI веке Израиль стал одним из крупнейших экспортеров вооружений, причем количество покупателей его оружия очень велико. Это и развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, и развитые страны, включая США, Россию, Китай. Израиль активно распродает подержанную технику, а также экспортирует новые системы – бронеавтомобили, самоходные орудия, боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), легкие транспортные самолеты, сторожевые катера.

Важнейшей статьей израильского экспорта является разнообразная военная электроника (радиолокационные станции (РЛС) различного назначения, системы управления оружием и т.д. и т.п.). Кроме того, он активно продает за рубеж разнообразные ракеты.

Еврейские инженеры и конструкторы очень успешно сочетают западные и советско-российские разработки, поэтому израильское оружие пользуется популярностью во всем мире, в том числе на постсоветском пространстве.

Основным его покупателем среди стран бывшего СССР является Азербайджан («Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана», «НВО» от 02.06.23). Израильское оружие стало одним из важнейших факторов азербайджанской победы над Арменией в 2020 году («Армения-Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО» от 27.11.20) с окончательным добиванием Нагорно-Карабахской Республики тремя годами позже.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

В ходе боев с ХАМАС в октябре-декабре 2023 года ЦАХАЛ безвозвратно потеряла как минимум пять танков «Меркава» (один Мк2, четыре Мк4), две БМП «Намер» и одну «Ахзарит», два БТР М113, два бронеавтомобиля «Вольф».

Кроме того, на военных базах у границы с сектором Газа палестинские боевики захватили 7 октября 12 «Меркав», 15 «Намеров», 11 «Ахзаритов», два «Нагмахона», 11 М113 (а также одну КШМ М577 и два транспортера М548), 10 «Давидов», два «Вольфа». Использования ХАМАС хотя бы некоторых из захваченных машин по прямому назначению не зафиксировано. Даже если была сожжена вся захваченная бронетехника, критическими эти потери для ЦАХАЛ не являются. Но удар по ее репутации нанесен сильнейший. Репутация создается долго, а теряется быстро.

Кадры с места боев в Газе показывают, что «на украинских фронтах» евреям пришлось бы очень несладко, причем независимо от того, ВС РФ или ВС Украины оказались бы их противниками.

В ближайшей перспективе существованию Израиля эти обстоятельства, конечно, не грозят. А что будет в дальней перспективе – полностью зависит от самих израильтян. Которым надо надеяться не на США, а исключительно на самих себя. И делать выводы из происходящего.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.