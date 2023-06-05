Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана

Расклад военных сил определяет действия политиков

Мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем, если Ереван не прибегнет к махинациям и вновь не изменит свою позицию. Так 28 мая заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачина.

«Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось», – пояснил он.

Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, а представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Местные жители, что ранее состояли в структурах управления Нагорной Республики Карабах (НРК), должны сложить с себя полномочия, и тогда может идти речь о какой-либо амнистии.

«Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в этом регионе», – заключил Алиев, имея в виду значительное военное превосходство своей армии над силами НРК.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян сказал, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если армянскому населению обеспечат безопасность. По сути, Ереван принял реальности, сложившиеся в Нагорном Карабахе после завершения там боевых действий. Наблюдаемое изменение армянской позиции в отношении будущего НРК – давно ожидаемое явление.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Азербайджан унаследовал от Советского Союза более сильную армию, чем две другие закавказские республики. После распада СССР в ее распоряжении оказалось 415 основных боевых танков (ОБТ), 558 боевых машин пехоты (БМП), 389 бронетранспортеров (БТР), 380 артиллерийских систем, 63 самолета и 8 вертолетов.

ВС Армении же на начало 1993 года имели лишь 77 танков, 150 БМП, 39 БТР, 160 артсистем, 3 самолета и 13 вертолетов. В результате первой карабахской войны Баку пришлось смириться с переходом под армянский контроль не только почти всей территории бывшей НКАО (кроме незначительной ее части на севере), но и прилегающих к ней районов собственно Азербайджана. В ходе боевых действий Азербайджан потерял 186 танков (160 Т-72 и 26 Т-55), 111 БМП (12 БРМ-1, 38 БМП-1, 61 БМП-2), 8 БТР-70, 7 самоходных артиллерийских орудий (САУ), 40 буксируемых гаубиц Д-30, 7 120-мм минометов ПМ-38, 5 РСЗО БМ-21, не менее 12 самолетов и 4 вертолетов.

Кроме того, было списано поврежденной техники 43 танка (в том числе 18 Т-72), 83 БМП, 31 БТР, 43 пушки и миномета, 8 РСЗО. При этом, правда, были захвачены у армян 23 Т-72, 14 БМП (2 БРМ-1, 5 БМП-1, 7 БМП-2), 1 САУ 2С1, 6 орудий Д-30 и 2 миномета ПМ-38. Значительная часть потерянной Азербайджаном бронетехники и артиллерии досталась армянам в боеспособном состоянии, составив основу оснащения армии Нагорной Республики Карабах (НРК).

От советской Каспийской флотилии ВМС Азербайджана получили сторожевой корабль пр. 159, 4 сторожевых катера пр. 205П и ракетный катер пр. 205У (без противокорабельных ракет), 4 тральщика, по 3 десантных корабля и катера, все крайне устаревшие. На службу были поставлены также катера обслуживания нефтепромыслов, на которые установили пулеметы. Впрочем, воевать на море Азербайджану было более или менее не с кем.

ЗАКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

В отличие от Грузии и Армении, Азербайджан имел большие доходы от продажи нефти и газа. Тем не менее в 90-е годы никакой боевой техники он не закупал. Исключение составили 150 устаревших танков Т-55, поставленных Украиной непосредственно в ходе войны. Цены на нефть в тот период были низкими, страна переживала внутренние потрясения и вынуждена была довольствоваться оставшейся советской техникой.

В ХХI веке ситуация резко изменилась. Внутренняя обстановка в Азербайджане стабилизировалась, цены на нефть поползли вверх. Рост доходов подвигал правительство в Баку вернуть Карабах силой. Страна приступила к закупкам вооружений. Быстро определился круг основных поставщиков: Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Турция и ЮАР. Впрочем, первые приобретения в начале века были сделаны не в этих странах, а в Болгарии (36 полевых орудий М-46), Грузии (6 штурмовиков Су-25) и Словакии (1 танк Т-72). Десяток учебных самолетов «Супер Мушак» поступил из Пакистана.

Белоруссия в 2005–2017 годах поставила Азербайджану 153 танка Т-72, 60 БТР-70, 90 гаубиц Д-30 и 26 2А36, 12 203-мм САУ 2С7, до 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» и 11 штурмовиков Су-25.

От Украины в 2002–2010 годах Азербайджан получил 3 пусковые установки ракетного комплекса «Точка», 48 Т-72, 2 БМП-1, 18 БТР-80, 150 БТР-70, 3 БТР-3У (от дальнейших закупок этих украинских машин Баку отказался), 73 САУ (54 2С1, 16 2С3, 3 2С7), 55 Д-30, 72 100-мм пушек Т-12, 85 120-мм минометов М-43, 12 РСЗО «Смерч», не менее 10 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-3», 16 истребителей МиГ-29, 12 учебных самолетов L-39, 12 ударных вертолетов Ми-24 и другое оружие.

Большинство Ми-24, купленных на Украине, прошло модернизацию в ЮАР по варианту с индексом G. Кроме того, по южноафриканским лицензиям в самом Азербайджане были собраны 60 бронеавтомобилей «Матадор» и 85 «Мародер».

Вполне ожидаемым является тесное сотрудничество Азербайджана с этнически родственной Турцией, к тому же «вечным» врагом Армении. В 2000 году Баку приобрел у Анкары сторожевой катер типа АВ-25. Затем на вооружение азербайджанской армии поступило 72 турецких бронеавтомобиля «Кобра» и «Шорланд», а также 90 РСЗО Т-107, Т-122 и Т-300, не менее 12 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) семейства «Байрактар» и боеприпасы для них.

Зато весьма необычно выглядит широкое военно-техническое сотрудничество исламского Азербайджана с Израилем. Последний видит в Баку определенный геополитический противовес Тегерану, кроме того, Азербайджан просто готов платить за израильское оружие большие деньги.

За 2009–2020 годы Израиль поставил Азербайджану не менее 70 бронеавтомобилей (в том числе 10 в варианте самоходного ПТРК), 5 155-мм колесных САУ АТМОS-2000 и 10 120-мм самоходных минометов CARDOM (на бронеавтомобиле «Сандкэт»), 18 модульных РСЗО «Линкс» и не менее 50 управляемых ракет «Экстра» для них, 4 РСЗО «Лора», несколько сотен ПТРК «Лахат» и «Спайк» (в том числе наиболее совершенный вариант «Спайк»-NLОS), батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Барак-8», сотни различных БПЛА, в том числе не менее 100 дронов-камикадзе «Хароп» и 250 «Скайстрайкер». По израильским проектам в Азербайджане построены по 6 сторожевых катеров типа «Шалдаг» и сторожевых кораблей проекта ОРV-62, вооруженных, в частности, ракетами «Спайк»-NLOS.

Кроме поставок собственного вооружения в последние годы Израиль модернизировал и перепродал в Азербайджан полученные из Чехии и Словакии 152-мм колесные САУ «Дана» (36) и 122-мм РСЗО RM-70 (30).

Главным поставщиком вооружений для Баку стала Москва. За 2007–2018 годы Азербайджан приобрел у России 100 танков Т-90С, 118 БМП-3, 70 БТР-80А и 76 БТР-82А, по 18 САУ 2С19, 2С31 и РСЗО «Смерч», 36 огнеметных РСЗО ТОС-1, 24 противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) «Хризантема-С» на шасси БМП-3, до 100 ПТРК «Корнет», до 300 ПЗРК «Игла-С», 24 ударных вертолета Ми-35М и 66 многоцелевых Ми-17.

Проверку в бою армия прошла в ходе короткой войны 2–5 апреля 2016 года. Азербайджан потерял тогда 1 Т-72 и 1 Ми-24G. А затем последовала война 2020 года («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», НВО, 27.11.20).

ПОБЕДА СОЗДАЕТ ПЕРСПЕКТИВУ

Подтвержденные потери ВС Азербайджана осенью 2020 года составили 29 танков (5 Т-90, 24 Т-72), 26 БМП (5 БМП-1, 17 БМП-2, 4 БМП-3), 40 БТР и бронеавтомобилей (23 БТР-82А, 1 БТР-3, 1 «Матадор», 1 «Мародер», 12 «Сандкэт», 2 МТЛБ), 1 гаубицу Д-30, 1 штурмовик Су-25, 2 вертолета Ми-17, 2 «Байрактара». Возможно, реальные потери были больше, но точно не в разы. К тому же часть армянской техники могла попасть в руки азербайджанцев в боеспособном состоянии, что частично компенсировало потери. Главное в том, что Азербайджан нанес Армении сокрушительное поражение, сделав положение остатков НКР безнадежным.

Сегодня военный потенциал Азербайджана можно оценить следующим образом. В сухопутных войсках состоит на вооружении 12 пусковых установок тактических ракет «Точка». Танковый парк включает 95 Т-90С и 354 Т-72. До 98 Т-55 выведены из состава ВС и находятся на хранении. Имеется до 88 БРДМ-2, 20 БМД-1, 21 БРМ-1 и 58 БМП-1, 169 БМП-2, 115 БМП-3, 2 БТР-3У, 40 БТР-60, 239 БТР-70, 33 БТР-80, 70 БТР-80А, 53 БТР-82А, 11 БТР-Д, 59 «Матадор» и 84 «Мародер», не менее 35 «Кобра», 88 «Сандкэт», 391 МТЛБ.

Артиллерия включает до 200 САУ – 25 2С9, 18 2С31 (120 мм), 66 2С1 (122 мм), 16 2С3, 18 2С19, 36 «Дана» (152 мм), 5 АТМОС-2000 (155 мм), 15 2С7 (203 мм). Буксируемые орудия – 254 Д-30 (122 мм), 36 М-46 (130 мм), 42 2А36, 24 Д-20 (152 мм). Минометы – 400 2Б14 (82 мм), 107 ПМ-38, 85 М-43, 10 CARDOM (на шасси «Сандкэт») (120 мм). Имеется 44 РСЗО БМ-21, 30 RM-70 и 20 Т-122 (122 мм), 30 «Смерч» (300 мм), 30 Т-107 (107 мм) и 40 TR-300 (302 мм), 36 огнеметных РСЗО ТОС-1А (220 мм), 10 «Полонез», 18 «Линкс» и 4 «Лора».

Состоят на вооружении 10 украинских ПТРК «Скиф», 100 российских «Корнет», 150 советских «Малютка», 100 «Фагот», 20 «Конкурс», 10 «Метис», а также 10 самоходных израильских «Спайк» на шасси бронеавтомобиля «Сандкэт» и 24 «Хризантема-С». Также имеются противотанковые орудия – 72 Д-44 (85 мм), 72 МТ-12 (100 мм).

Войсковая ПВО включает 3 дивизиона ЗРК «Бук-М1» и белорусских «Бук-МБ» (18 ПУ), 1 дивизион ЗРК «Барак-8» (9 ПУ), до 150 ЗРК малой дальности (до 80 «Оса», 8 белорусско-украинских «Тетраэдр», до 54 «Стрела-10» и, возможно, 8 «Тор»), 300 ПЗРК «Игла-С» и 28 «Стрела-3», 40 ЗСУ-23–4 «Шилка». На вооружении ВВС состоит до 10 бомбардировщиков Су-24 и Су-17, 32 штурмовика Су-25, 14 истребителей МиГ-29, 32 МиГ-25 и 5 МиГ-21. Современными считаются лишь МиГ-29 и Су-25. Скорее всего, остальные самолеты марки «Су» и «МиГ» небоеспособны. Впрочем, ударную авиацию дополняют турецкие боевые БПЛА «Байрактар» (примерно 12 единиц). В составе ВВС имеется 2 транспортных самолета Ил-76 (еще 1 на хранении), до 23 учебных самолетов L-39 и 10 пакистанских «Супер Мушак».

На вооружении находится 50 боевых (26 Ми-24, 24 Ми-35М) и около 100 многоцелевых и транспортных вертолетов (до 80 Ми-17 и Ми-8, 7 Ми-2, 6 Ка-27 и Ка-32, 2 американских «Белл-412»).

Наземная ПВО включает 2 дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 (8 ПУ), 2 дивизиона ЗРС С-200 (8 ПУ), 9–11 дивизионов ЗРК С-125 (36–44 ПУ), 1 дивизион ЗРК С-75 (6 ПУ). На хранении находятся 3 батареи (27 ПУ) устаревшего советского ЗРК «Круг», 2 дивизиона С-200, до 5 дивизионов С-75.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Крупнейшим кораблем ВМС Азербайджана является устаревший сторожевой корабль пр. 159А. Кроме того, имеется корабль пр. 888R, он используется как учебное и командное судно. В самом Азербайджане построены 6 патрульных кораблей типа «Туфан» по израильскому проекту OPV-62, оснащенные универсальными ракетами «Спайк-NLOS». Они являются самыми мощными кораблями ВМС страны, хотя и уступают по размерам и водоизмещению единственному сторожевому кораблю.

В составе флота также находятся 8 сторожевых катеров – 1 типа «Тюрк» (турецкой постройки), 1 пр. 368У, 6 малых катеров с пулеметным вооружением (3 пр. УК-3, 1 пр. 1388Р, 2 пр. 722). Кроме того, в Береговой гвардии имеется 4 сторожевых катера пр. 205П и 1 пр. 205У (бывший ракетный катер со снятыми ракетами), 6 израильских типа «Шалдаг», 1 американский катер типа «Пойнт», 1 пр. 1400 и 8 вооруженных пулеметами катеров, которые в советское время занимались обслуживанием нефтепромыслов.

Имеется 4 тральщика – 2 пр. 1265, 2 пр. 1258. Десантные силы включают 4 средних (1 пр. 771А, 3 пр. 770) и 4 малых десантных корабля (2 пр. 106К, 2 пр. 1785). Морской спецназ использует 2 сверхмалые ПЛ типа «Тритон».

Флот представляет самый слабый и архаичный вид вооруженных сил Азербайджана. Несмотря на это, они безраздельно доминируют в Закавказье. Возвращение остатков Карабаха стало для азербайджанской армии не более чем «делом техники».

Россия слишком сильно втянулась в украинскую кампанию, да и вряд ли Москва хочет спасать откровенно прозападный режим Пашиняна. Лишь Иран может помешать Азербайджану (союзнику Турции) окончательно закрыть карабахский вопрос. Но может и не помешать.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.