«Мы прошли пески Синая…». Как строилась Армия обороны Израиля

Построенная 75 лет назад прямо в состоянии войны, израильская армия является уникальным мировым феноменом – с точки зрения количества побед над гораздо более сильными противниками, с точки зрения системы комплектования (всеобщей, почти без исключений, воинской обязанности), а также по части заботы о сохранении личного состава при отсутствии боязни жесткой контактной войны.

От сохранения этой уникальности армии зависит существование ее страны. Последние события («Израиль проспал атаки ХАМАС», «НВО» от 13.10.23) подтверждают, что если пошатнутся основы, то может рухнуть все…

Есть и еще ряд интересных особенностей. Например, высокая зависимость Вооруженных сил Израиля от импорта боевой техники (почти всегда новейшей и в больших количествах) из Соединенных Штатов. При том, что Израиль – один из крупнейших в мире экспортеров продукции военного назначения, имеющий соответственно мощнейший собственный ВПК.

Другая особенность (правда, в последнее время она ушла в прошлое) – наличие в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) очень большого количества трофейной техники.

Ну и, наконец, Израиль в ходе многих своих зарубежных военных акций «глубоко в гробу» видел и видит нормы международного права.

НА ФРАНЦУЗСКОМ ФУНДАМЕНТЕ

Уже к концу войны за независимость («Судьба Палестины», «НВО» от 01.12.17) ЦАХАЛ превратилась из совокупности партизанских формирований с кустарным вооружением в очень сильную по региональным меркам регулярную армию. После победы страна оказалась в полностью враждебном окружении, поэтому военное строительство шло ударными темпами.

В 1950-е годы Израиль получал боевую технику из США, Великобритании и Франции, причем активнее всех был не Вашингтон, а Париж. Из Франции, в частности, были получены танки М4 «Шерман» (американского производства) и АМХ-13, самоходные артиллерийские установки (САУ) АМХ Мк61, истребители «Ураган» и «Мистер».

Именно французским оружием ЦАХАЛ провела войну 1956 года («Суэцкий канал как яблоко раздора», «НВО» от, 06.11.20). По итогам этой войны еще до 40 «Шерманов» досталось израильтянам в качестве трофеев.

На протяжении следующих 10 лет Израиль получил от Франции полторы сотни артиллерийских орудий (часть которых переделал в САУ), истребители-бомбардировщики «Вотур», «Мистер» и «Супер Мистер». И, наконец, около 80 новейших на тот момент истребителей «Мираж-3» («Знаменитые «Миражи» и колониальные виражи», «НВО» от 13.10.23).

Кроме того, во Франции по немецким проектам началось строительство для Израиля ракетных катеров семейства «Саар». И именно Франция в этот период создала Израилю атомную промышленность – и, по сути, передала технологии производства ядерного оружия. А «заодно» оказала активнейшее содействие в создании первой израильской баллистической ракеты «Иерихон-1» («Наследники Давида и их пращи», «НВО» от 21.07.23).

Финляндия поставила Израилю полторы сотни минометов, ФРГ – 40 танков М48. Великобритания начала поставки танков «Центурион», которые надолго стали основой бронетанковых войск ЦАХАЛ. Из США поступило 210 танков М48, по 100 БТР М113 и САУ М7, шесть батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Хок».

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

С таким арсеналом Израиль подошел к Шестидневной войне июня 1967 года, в которой одержал самую блестящую из своих побед. По итогам этой войны он уже по-настоящему обогатился трофеями. Далеко не всю захваченную технику по ее техническому состоянию можно было принять на вооружение, но выбирать было из чего. Так, на вооружении ЦАХАЛ оказались 81 танк Т-54, 49 Т-55, шесть плавающих танков ПТ-76, 54 БТР-40, до 50 БТР-50 и бронетранспортеров-амфибий ОТ-62, не менее 100 БТР-152, захваченных у Египта, а также 89 М48, до 30 «Центурионов», 15 М113, захваченных у Иордании. Иорданскую, то есть американскую технику адаптировать было не нужно. Сложнее было с советской, но выбрасывать вполне боеспособные машины было жалко, поэтому евреи достаточно быстро поставили их на службу себе.

Не меньше получил Израиль советской артиллерии, приняв на вооружение 16 122-мм орудий А-19 и 108 М-30, до 27 130-мм М-46, пять 152-мм МЛ-20, 12 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-24, 130 37-мм зенитных орудий 61-К.

Потери самого Израиля в наземной технике до сих пор точно не известны. На египетском фронте были подбиты 132 израильских танка (50 М48, 53 «Центуриона», 16 «Шерманов», 13 АМХ-13), но лишь 63 из них потеряны безвозвратно. На иорданском фронте было подбито до 112 израильских танков, на сирийском – до 160, но так и нет данных о том, сколько из них полностью уничтожены и как они распределены по типам (лишь можно предположить, что было безвозвратно потеряно 11 М48). Возможно, ЦАХАЛ лишилась до 100 БТР и бронеавтомобилей.

Потери ВВС Израиля составили 46 самолетов, все – французского производства: семь «Миражей-3», 11 «Ураганов» (в том числе 1 сбит своим ЗРК), четыре «Вотура», четыре «Мистера», восемь «Супер Мистеров», а также семь учебно-боевых СМ-170 и один легкий транспортный «Норд» (уничтожен иорданскими истребителями на земле).

ВМС Израиля потерь не имели, зато в октябре 1967 года потеряли эсминец «Эйлат» (потоплен египетскими ракетными катерами в знаменитом бою у Порт-Саида).

Танк «Меркава» Мк1 был создан израильскими инженерами специально под требования ЦАХАЛ. Во главе разработки стоял генерал-майор Исраэль Таль. Фото с сайта www.idf.il

ОТ ПАРИЖА К ВАШИНГТОНУ

В результате Шестидневной войны произошел полный разрыв между Израилем и Францией. Париж прекратил всякий военный экспорт в еврейское государство, причем задержал на своих верфях 7 уже оплаченных ракетных катеров. В январе 1969 года 2 из них были угнаны в Израиль своими экипажами, в декабре того же года евреи организовали спектакль с перепродажей оставшихся 5 катеров несуществующей норвежской фирме и тоже угнали их в Хайфу.

Израиль уже успел к тому времени создать ядерное оружие и первые баллистические ракеты. Кроме того, он успешно «передрал» «Мираж» и начал производить его у себя с некоторыми изменениями под названием «Кфир».

Великобритания продолжила поставки Израилю «Центурионов» (не менее 400 единиц). И практически полным монополистом по части экспорта в Израиль стали США. От них Израиль получил не менее 150 танков М60 и до 200 М48, не менее 400 БТР М113, свыше 400 САУ и буксируемых орудий, более 200 штурмовиков А-4 «Скайхок», до 150 истребителей-бомбардировщиков F-4 «Фантом». Часть этих самолетов была потеряна в ходе «Войны на истощение» («Битва на истощение», «НВО» от 01.3.19), в основном – от советских ЗРК С-125. Кроме того, в самом Израиле было развернуто производство 155-мм буксируемых орудий М-68 собственной разработки.

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

Октябрьская война 1973 года («Судный день Израиля», «НВО» от 19.10.18) стала самой тяжелой из всех войн Израиля: в течение первых нескольких дней даже казалось, что он стоит на грани поражения в результате массированного наступления армий Египта и Сирии. Тем не менее эту войну Израиль в итоге тоже выиграл. Более того, он приобрел такое количество трофеев, что из них были сформированы целые дивизии. Общее количество советских танков, принятых на вооружение израильской армии по итогам войн 1967 и 1973 годов, составило 444 единицы (более 350 Т-54/55, около 80 Т-62), из которых 7 Т-54/55 было потеряно в 1973 году. В Израиле большая часть этих машин прошла модернизацию и получила название «Тиран» («Тиран-4» – Т-54, «Тиран-5» – Т-55, «Тиран-6» – Т-62).

Кроме того, Израиль получил еще до 19 боеспособных ПТ-76, 10 БТР-152, 42 орудия М-46, 167 различных 122-мм орудий и 101 зенитное орудие 61-К (но не вся эта артиллерия была принята на вооружение).

Впрочем, в отличие от Шестидневной войны, в Октябрьской войне трофеи не вполне компенсировали потери ЦАХАЛ. Так, безвозвратные потери Израиля в танках составили 407 машин (семь экс-советских, 400 западных): 243 танка остались на территории противника (229 у Египта, 14 у Сирии), еще 164 не подлежали восстановлению. Интересно, что как минимум один М48, захваченный у ЦАХАЛ Египтом, был из числа трофеев, захваченных в 1967 году Израилем у Иордании. Было потеряно также около 400 БТР и бронеавтомобилей, 25 артсистем (17 на египетском фронте, восемь на сирийском), в том числе три САУ М109 и четыре М107. Все три М109 были уничтожены в первый же день войны на Голанских высотах сирийскими танками.

Потери ВВС Израиля составили 53 А-4, 32 F-4E, 12 «Миражей-3», 6 «Супер Мистеров», 2 немецких легких транспортных самолета (1 Do-27, 1 Do-28), 5 вертолетов (2 S-65C, 3 «Белл-205»). ВМС, видимо, потеряли лишь один сторожевой катер. Арабские источники дают в несколько раз большие потери ЦАХАЛ по технике всех классов, но доказательств не приводят.

ИЗРАИЛЬ СТАНОВИТСЯ ЭКСПОРТЕРОМ

Сразу после войны Израиль получил от Великобритании еще 400 «Центурионов», на чем закупки боевой техники у этой страны завершились. США же еще во время войны организовали воздушный мост в Израиль, отправляя ему боевую технику прямо из своих воинских частей, размещенных в Европе. Общее количество поставленных за все время из США М60 достигло, по разным данным, от 1150 до 1400 единиц, общее количество М48 – от 600 до 800. В самом Израиле эти танки постоянно модернизировались по вариантам «Магах-3/5» (М48) и «Магах-6/7» (М60).

Поставки БТР М113 в различных вариантах продолжались и в ХХI веке, всего Израиль получил не менее 2 тыс. «собственно БТР», не менее 15 боевых разведывательных машин (БРМ) М981, не менее 435 командно-штабных машин (КШМ) М577, не менее 450 машин М901 с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Тоу». Имеются, впрочем, сведения, что только «собственно БТР» М113 было получено не менее 6 тыс. единиц. Количество САУ М109, имевшихся у ЦАХАЛ (последние из них поступили в начале 1980-х), составляет, по разным данным, от 429 до 600. Большую часть собственных орудий М-68 Израиль переделал в САУ L-33, при этом с 1975 года началось производство усовершенствованного 155-мм буксируемого орудия М-71.

Кроме того, в Израиле стартовал выпуск танка «Меркава» Мк1, созданного специально под требования ЦАХАЛ. Это позволило Израилю отказаться от импорта танков.

Все девять батарей ЗРК «Хок» были модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок», поставлено еще шесть батарей этого ЗРК, а также 150 ЗСУ М163 и зенитных орудий М167. Наконец, ВВС Израиля получили из США еще более сотни «Скайхоков», до полусотни «Фантомов», а затем не менее 40 новейших на тот момент истребителей F-15А/В и не менее 75 истребителей-бомбардировщиков F-16А/В.

Сам Израиль начал продавать бронеавтомобили, артиллерию, а затем и боевые самолеты в страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, Филиппины, Индонезию) и Латинской Америки (Гондурас, Сальвадор, Чили, Аргентину, Бразилию, Эквадор). Кроме того, часть трофейной советской техники он передал произраильским группировкам в Ливане.

ГОСПОДИН ВОЗДУХА

Войну в Ливане 1982 года («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО» от 29.05.20) Израиль вновь выиграл – триумфально в воздухе, не без проблем на суше. Безвозвратные потери в танках составили, по-видимому, 52 единицы (семь «Меркав», 37 различных вариантов «Магаха», восемь «Центурионов»), причем четыре «Магах-3» (М48) стали трофеями сирийцев, один из них был передан СССР. Потери в БТР неизвестны, но считается, что в целом за все войны ЦАХАЛ безвозвратно потеряла до 200 М113.

ВВС Израиля утратили три боевых самолета (по одному «Скайхоку», «Фантому» и «Кфиру»), два ударных вертолета АН-1 «Кобра», три многоцелевых вертолета (два «Белл-212», один «Хьюз-500MD»). Альтернативные советские данные об уничтожении сирийской ПВО десятков израильских самолетов, увы, являются «охотничьими рассказами».

В результате всех своих побед к началу 1990-х Израиль уже смотрел в будущее вполне уверенно – но это следующая история.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.