Войти
Военное обозрение

Западная пресса пишет о растущем присутствии военной продукции из Турции на мировом рынке

536
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция только с 2020 по 2021 годы увеличила свои доходы от экспорта оборонной продукции в другие государства на 42%. Об этом сообщает CNBC, комментируя далеко идущие планы Анкары по развитию своего оборонно-промышленного комплекса и наращивания его глобального влияния.

Один из самых известных сегментов турецкой военной промышленности – производство беспилотных летательных аппаратов. БПЛА Bayraktar TB-2 получил всемирную известность после использования на Украине. Турция всячески рекламирует этот беспилотник, способствуя росту интереса к нему со стороны других государств.

Но дроны – не единственная продукция турецкой промышленности военного назначения. Количество международных сделок, заключаемых турецкими компаниями, работающими в сфере военной промышленности, на протяжении последних лет резко возросло. В 2022 году Турция получила 4,4 млрд долларов за экспорт оборонной продукции, что превышает годовые военные бюджеты некоторых европейских государств.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобили турецкого производства Kirpi

Одна из ключевых целей президента Турции Реджепа Эрдогана – добиться самостоятельности Анкары в оборонной сфере. Пока эту цель полностью реализовать не удается. Но турецкое руководство в кооперации с промышленными компаниями работает над этим. Например, есть проект собственного истребителя TF-X, а уже сейчас Турция демонстрирует собственные бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы.

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина Otokar Cobra турецкого производства на военном параде в Баку (Азербайджан)

Продажа оружия за границу делает Турцию все более влиятельным игроком на международной политической сцене. Анкара увеличивает свое влияние на такие страны как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан, разыгрывая карту «тюркского сотрудничества». Но устанавливаются контакты и с другими странами, включая не только Тунис или Саудовскую Аравию, но и Польшу.

На IDEX, крупнейшей оружейной ярмарке Ближнего Востока, состоявшейся в феврале в Абу-Даби, не заметить присутствие турецкого вооружения было невозможно. Бронированные автомобили, беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением и штурмовые винтовки – далеко не полный перечень турецкого вооружения, присутствовавшего на выставке.

Западная пресса пишет, что конфликт на Украине создал огромный спрос на оружие, в том числе и турецкое, которое стоит дешевле американского и европейского и может быть интересно многим странам Азии, Африки, Южной Америки и даже Восточной Европы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
ОАЭ
Польша
Саудовская Аравия
США
Тунис
Туркменистан
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
09.06.2022
Финляндия пытается "соблазнить" Турцию покупкой БЛА для поддержки ее заявки по вступлению в НАТО
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 17:45
  • 47129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:54
  • 16
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 30.03 05:32
  • 2431
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией