Западная пресса пишет о растущем присутствии военной продукции из Турции на мировом рынке

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Турция только с 2020 по 2021 годы увеличила свои доходы от экспорта оборонной продукции в другие государства на 42%. Об этом сообщает CNBC, комментируя далеко идущие планы Анкары по развитию своего оборонно-промышленного комплекса и наращивания его глобального влияния.

Один из самых известных сегментов турецкой военной промышленности – производство беспилотных летательных аппаратов. БПЛА Bayraktar TB-2 получил всемирную известность после использования на Украине. Турция всячески рекламирует этот беспилотник, способствуя росту интереса к нему со стороны других государств.

Но дроны – не единственная продукция турецкой промышленности военного назначения. Количество международных сделок, заключаемых турецкими компаниями, работающими в сфере военной промышленности, на протяжении последних лет резко возросло. В 2022 году Турция получила 4,4 млрд долларов за экспорт оборонной продукции, что превышает годовые военные бюджеты некоторых европейских государств.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобили турецкого производства Kirpi

Одна из ключевых целей президента Турции Реджепа Эрдогана – добиться самостоятельности Анкары в оборонной сфере. Пока эту цель полностью реализовать не удается. Но турецкое руководство в кооперации с промышленными компаниями работает над этим. Например, есть проект собственного истребителя TF-X, а уже сейчас Турция демонстрирует собственные бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы.

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина Otokar Cobra турецкого производства на военном параде в Баку (Азербайджан)

Продажа оружия за границу делает Турцию все более влиятельным игроком на международной политической сцене. Анкара увеличивает свое влияние на такие страны как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан, разыгрывая карту «тюркского сотрудничества». Но устанавливаются контакты и с другими странами, включая не только Тунис или Саудовскую Аравию, но и Польшу.

На IDEX, крупнейшей оружейной ярмарке Ближнего Востока, состоявшейся в феврале в Абу-Даби, не заметить присутствие турецкого вооружения было невозможно. Бронированные автомобили, беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением и штурмовые винтовки – далеко не полный перечень турецкого вооружения, присутствовавшего на выставке.

Западная пресса пишет, что конфликт на Украине создал огромный спрос на оружие, в том числе и турецкое, которое стоит дешевле американского и европейского и может быть интересно многим странам Азии, Африки, Южной Америки и даже Восточной Европы.