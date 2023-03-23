Пентагон заявил, что США по-прежнему не намерены передавать Украине истребители

При этом в американском военном ведомстве приветствовали позиции Польши и Словакии о передаче боевых самолетов Киеву

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву истребители F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Его спросили, учитывают ли власти США позиции Польши и Словакии при рассмотрении возможности передать Украине истребители. "На данный момент нам нечего объявить. Что касается истребителей, мы, конечно, приветствуем страны, предоставляющие помощь в сфере безопасности Украине в ее борьбе", - отметил Райдер.

Президент США Джо Байден, сотрудники его администрации высокого ранга неоднократно заявляли о том, что Вашингтон не будет передавать Киеву истребители F-16.

Ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. При этом власти подчеркнули, что истребители передаются для защиты, а не нападения. В Минобороны республики заявили, что за поставку Киеву МиГ-29 Словакия рассчитывает получить из специального фонда Евросоюза компенсацию в размере $900 млн. Ранее о намерении поставить Украине МиГ-29 заявили власти Польши.