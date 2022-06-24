Голый с зонтиком, токование глухаря и миллиарды в топку

Петербургский форум заставил подумать о коллективной солидарности ближайших союзников России

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь попросил главу Минобороны Чехии Яну Чернохову обеспечить безопасность воздушного пространства своей страны. Об этом сообщило чешское ТВ со ссылкой на госпожу Чернохову. Анекдот заключается в том, что сразу после 24 февраля военное ведомство Словакии отказалось от эксплуатации истребителей МиГ-29. А поставка ранее заказанных в США 14 истребителей F-16 из-за нехватки на заводах-производителях чипов отложилась на два года. Более того, Братислава отправила Киеву свою единственную систему противовоздушной обороны С-300, которая в первый же день пребывания на гостеприимной территории погибла от высокоточного удара российских ВКС.

Господин Надь – уникальный политик. По данным чешского ТВ, при охране воздушного пространства своей страны он ждет, что польские истребители F-16 будут взлетать с аэродромов на территории Польши – но в случае необходимости некоторые из них могут быть также временно перемещены на словацкие аэродромы. При этом Братислава продолжает оставаться одним из бескорыстных донаторов Киева. Ярослав Надь рассказывает, что подарил Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Град». Поможет это Киеву или нет – большой вопрос. Зато теперь известно, где находится недружественная России страна Словакия.

«Данная поставка для Украины, как и все предыдущие поставки, будет оплачена Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной», – цитирует местное телевидение Надя. При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС республики и заменены американскими вертолетами UH-60M Black Hawk.

Среди европейских пособников Украины отметилась и Литва. Мощнейший из прибалтийских лимитрофов ввел персональные санкции против России. Немногие сразу найдут на карте эту страну. Но в европейской истории это часть Речи Посполитой – несостоявшейся польской империи, сторонники которой снова подняли головы. Варшава строит державу от «моря до моря» и готова раздавать налево и направо ядерные боеголовки. Своих нет – обещают американские.

Литва на этом фоне выглядит скромнее, но стреляет себе в ногу с остервенелым мазохизмом. С 18 июня гордая прибалтийская республика заблокировала железнодорожный транзит в российский эксклав Калининград «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции».

Поразил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На экономическом форуме в Петербурге он заявил, что власти Казахстана «не будут признавать ЛДНР и не намерены нарушать антироссийские санкции Запада». Более того, «не считают себя обязанными Кремлю за спасение во время недавних беспорядков».

Во всех этих действиях и заявлениях прекрасно одно: сателлиты и лимитрофы пытаются быть самостоятельными. С Литвой понятно: танк переедет и не заметит, что он уже на берегу Балтийского моря. С Астаной сложнее. Страна размером с две Украины. Но господин Токаев, видимо, плохо знает историю и не понимает, где проходят красные линии казахстанской исключительности.

Тем временем Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи. По данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 млрд долл., а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена – 6,3 млрд долл. На минувшей неделе США объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард. Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает:

– более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger;

– свыше 6,5 тыс. ПТРК Javelin;

– свыше 20 тыс. противотанковых комплексов других типов;

– более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

– 126 единиц 155-мм гаубиц и 260 тыс. снарядов к ним;

– 108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;

– 20 вертолетов Ми-17;

– 200 бронетранспортеров M113;

– свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия и более 50 млн патронов к нему;

– около 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

– 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

– противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования «Гарпун».

Помощь Пентагона включала также средства РХБ защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, услуги спутниковой связи. А также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.

В этом скорбном списке все понятно: на тебе, убоже, что мне не гоже. Между тем под Николаевом уничтожена очередная партия американских гаубиц М777 – «три топора» не пережили прилета «Калибра».