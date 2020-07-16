Русофобия как основа государственной политики

Eдинственный враг – Москва (из «Стратегии национальной безопасности» Польши)

Размещение американского ядерного оружия в Польше в случае военного конфликта ставит под угрозу существование польского государства. Такое предостережение сделало товарищество польских наследников ветеранов Второй мировой войны.

«Без русофобии нет польского патриотизма»

Многовековая история российско-польских отношений никогда не была безоблачной. Чаще всего политики «дранг нах остен» придерживалась польская шляхта. Поглотив княжество Литовское, поляки вплотную приблизились к русским рубежам. В небольшом историческом экскурсе оставим ту же Украину за бортом. За последние несколько веков тамошние и нынешние «гетманы» так нагадили России и Польше, что любой дипломатический реверанс в сторону «самостийников» еще долго будет восприниматься в штыки обеими странами. Ну а в нынешней Белоруссии, которая когда-то входила в состав Речи Посполитой, появились свои «самостийники», предпочитающие называть себя литвинами. Ну что делать… это уже новая история.

Польша всегда кичилась своей воинственностью. Дралась и с немцами, шведами, татарами. Но чаще с нами. Сидение в Московском кремле польского гарнизона, полагаю, есть высшее достижение для нынешней весьма поизносившейся шляхты (сколько их сегодня работают сантехниками или слесарями в той же Англии!). Поэтому стоит ли удивляться, что точка зрения польских политиков и историков всегда была обусловлена великопольским национализмом и недоброжелательным, подчас враждебным отношением к восточным соседям. Зачинщиком такой политики нередко выступала католическая церковь во главе с новорожденным орденом иезуитов. Результат – территория Западной Украины уже в XVI веке подпала под тотальный процесс ополячивания, появились униаты, которые в годы Второй мировой войны освящали резню не только евреев, но и польского населения. Впрочем, «бандеровская» самостийность всегда оплачивалась западными спецслужбами. Австро-Венгрией, Германией, а в годы СССР – натовскими покровителями.

“ Размещение американского ядерного оружия в Польше в случае военного конфликта ставит под угрозу существование польского государства ”

Да, был тройственный раздел Польши, когда на либеральное отношение царя к польским подданным шляхта провоцировала местное население и била русским в спину. Напомним, что другие две части Польши вошли в состав Пруссии и Австрии. Здешние поляки более благосклонно относились к своему «порабощению».

Забавым стал вопрос журнала Nowa Europa Wschodnia (кстати, этот журнал почему-то объединил Восточную Европу с Центральной Азией) профессору краковского педуниверситета Мариушу Волосу: «Столетие российской Октябрьской революции в Польше практически не обсуждают. Мы, конечно, помним, что это событие оказало влияние на нашу историю, но считаем его скорее случившимся в соседней стране бунтом».

Но именно из-за этого «бунта» 29 августа 1918 года, когда Польша была оккупирована германскими войсками, СНК РСФСР декретом аннулировала договоры, подписанные Российской империей с немцами и Австро-Венгерской монархией. В том числе и договоры, касающиеся раздела Польши. Там черным по белому было написано, что русский народ признает неотъемлемое право польского народа на самостоятельность и единство.

А если бы Российская империя осталась в семье победителей Первой мировой войны… Очевидно, что территориальный прирост России был бы не меньше, чем у той же Англии и Франции, причем за счет западных земель проигравших. Так что польский вопрос по крайней мере в ближайшие годы не играл бы большой роли у стран Антанты.

Напомним об уже набившем оскомину пакте Молотова – Риббентропа, которым сегодня на Западе пытаются стыдливо, как фиговым листком, прикрыть Мюнхенский сговор. А ведь именно это «достижение» Франции и Англии развязало Вторую мировую войну, отдав на заклание гитлеровской Германии не только Чехословакию, но и Польшу.

Война окончилась, союзники победили. Польша получила благодаря Сталину немецкие земли – так называемые возвращенные территории. Отметим, что немцы так не считают.

Но СССР уже нет, Украина занимается внутренними разборками, Германия стала союзницей по НАТО, а Вашингтон сделал Варшаву «любимой женой». Как тут новым панам не помечтать о временах великодержавной Rzeczpospolita. Может быть, опять удастся посидеть в Кремле. Не случайно ветеран пробританской Армии крайовой Я. Липский утверждал в свое время, что без русофобии нет польского патриотизма.

«Свободу» Польше принесли американские штыки

Присутствие в Польше войск США избавило страну от российского влияния, заявил недавно президент Анджей Дуда. По его словам, тысячи американских солдат строят свою базу противоракетной обороны в Редзикове. «В последнее время Варшава становится все более независимой от России», – отрапортовал Дуда новым покровителям в лице президента США Дональда Трампа.

Ну если «независимость» Польши зиждется только на американских штыках, то тогда весьма незавидное, а может быть, и неуместное заявление сделал Дуда, унизив собственную армию. Хотя самих штыков в Польше хватает. Численность вооруженных сил Польши – около 130 тысяч. В бюджет на оборонные цели заложено почти 13,1 миллиарда долларов. Немецкая Bild отметила, что кроме регулярных войск в Польше большое внимание уделяется ополчению – добровольцам. Обучают их опять же американцы. Программа обучения «лесных братьев» была запущена в 2015 году. Сейчас эти подразделения насчитывают 20 тысяч человек, причем более двух тысяч из них – женщины. К 2024 году армия планирует увеличить численность ополчения до 53 тысяч.

Так о какой агрессии идет речь? Может быть, о польской? Рядом – слабая Украина, в Калининграде – сильная РФ. Выбирать, вероятно, будет Вашингтон.

США планируют увеличить число своих военных в Польше в два раза. Как сообщает Gazeta Prawna, туда собираются перебросить две тысячи солдат. Некоторые части будут передислоцированы из Германии. Польша намерена купить в США боевые вертолеты Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper. А Вашингтон предоставит Варшаве 30 американских истребителей F-16.

Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в стране и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов, в которую, как отмечает возмущенная оппозиция, планируется вложить только польские деньги. Спасет ли «линия Трампа» от «российской агрессии» – бабушка надвое сказала. Но в век гибридных войн любые засеки, пусть даже и оснащенные по последнему слову военной техники, могут оказаться пустой тратой денег. Не случайно многие поляки в поисках лучшей доли работают гастарбайтерами в Евросоюзе (благо, паспорт позволяет), а на их место рекрутируется более дешевая рабсила с Украины (их паспорта второго сорта).

Говоря о «братских отношениях» новой Польши в лице Дуды и США, стоит отметить откровенное подобострастное отношение польского президента ко всему американскому. Весь мир обошел снимок из Овального кабинета Белого дома. На нем глава американской администрации и польский президент подписывают документы о сотрудничестве. Трамп сидит в своем кресле, а Дуда, на лице которого расплылась улыбка умиления, подписывает бумагу, стоя у края стола.

На это обратил внимание менеджер по продвижению в социальных сетях Ивана Шило на личной странице в Facebook. После публикации фотографии Шило подписал снимок: «Слева – президент Польши». Результат – руководство польского телеканала Belsat уволило «шутника». А вы говорите: западная демократия.

Тем не менее пользователи сетей расценили увиденное как унижение президента Польши и разглядели на фото его чрезмерную учтивость и заискивание. Некоторые пошли дальше и в комментариях заявили, что Дуда унизил и Польшу.

И наконец, хотелось бы здесь сказать о заявлении главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, который передал право представлять свои интересы польскому президенту на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. На переговорах обсуждались аспекты обороны Балтийского региона.

«Мы не раз подчеркивали, что балтийские страны и Польша являются одной территорией, если говорить об оборонной логистике, об оборонном планировании НАТО, поэтому то, что происходит в Польше, для нас непосредственно важно в национальном смысле», – сказал Линкявичюс.

Слышал бы это его подканцлер литовский Лев Сапега, который добивался суверенитета Литвы от Польши. Не поздоровилось бы новому литовскому «коллаборационисту», пусть на словах вновь отдающему народы Прибалтики польским панам.

Поляки не хотят быть фронтовым государством

Размещение американского ядерного оружия в Польше в случае военного конфликта ставит под угрозу существование польского государства. Такое предостережение сделало товарищество польских наследников ветеранов Второй мировой войны.

В обращении, в частности, говорится: «Мы не согласны с тем, чтобы американские войска, оснащенные оружием массового уничтожения, выведенные с территории Германии, были переброшены в Польшу. Такие действия являются предельной эскалацией. Цель – сделать польскую территорию «фронтовым государством», форпостом, инициирующим войну с Российской Федерацией».

Общественники отмечают, что под предлогом коронавирусной пандемии власти Польши сознательно занялись возбуждением и разжиганием чувства страха среди граждан Польши, продолжая подпитывать его и контролировать. Получив ожидаемый эффект запуганности, президент Анджей Дуда подписал в мае 2020 года «Стратегию национальной безопасности», где указал на единственного врага – Россию.

Мы полностью поддерживаем позицию, высказанную Национальным польским фронтом, о том, что в польских интересах развивать нормальные, добрососедские отношения с Россией, а не делать врага из соседа, к тому же славянина, говорится в заявлении «польских наследников».

По мнению общественников, «Стратегия национальной безопасности Польши» говорит не столько об увеличении численности американских войск в Польше, сколько о размещении ядерного оружия США на польской территории.

«Если «Стратегия» однозначно и несколько раз указала на Россию в качестве «единственного угрожающего нам врага», то эта власть вбивает в сознание польского народа убеждение, чтобы народ принял такую войну. Чтобы не было массовых возражений, чтобы власть могла легко направлять «польское пушечное мясо» на смерть, называя это «честью» защищать Польшу. Мы однозначно поддерживаем позицию социалистов, выраженную в заявлении по случаю 75-летней годовщины Победы над фашизмом: «Больше никогда ни за какие деньги мы не должны допустить ситуацию, когда польские земли могут стать полем битвы и противостояния, европейского или глобального», – отмечали польские наследники ветеранов Второй мировой войны.

12 июля в Польше пройдет второй тур президентских выборов, поскольку 28 июня ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов. Символично, что главный соперник Дуды – Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской коалиции» выиграл у Дуды в тех городах, где дислоцированы войска США. Например, в Познани, где находится передовой штаб ВС США дивизионного уровня, Дуда получил 26 процентов, а Тшасковский – 43,5 процента. В Слупске, в окрестностях которого строится база противоракетной обороны США (местечко Редзиково), за действующего президента высказались 31 процент, за оппозиционного политика – 41.

Подобные результаты зафиксированы в городах Сквежина, Торунь, Болеславец, Дравско-Поморске, Устка – все это пункты размещения бронетанковой бригады США и места проведения масштабных учений.

Так что выбить более чем полувековые добрососедские отношения с Россией нынешним русофобам польского разлива сложно. Были совместная борьба Красной армии и бойцов Войска польского с немецким фашизмом и украинскими коллаборационистами в лице бандеровцев, полмиллиона советских бойцов и офицеров похоронены в польской земле, совместное сосуществование в годы СССР, где нас объединяли не только политический строй, Варшавский договор, но также культура и наука.

Обгадить можно все, но переписать историю невозможно.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (839) за 14 июля 2020 года