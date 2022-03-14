Что скрывают США в Польше за очередной информационной ширмой?

Власти США и Великобритании превратили территорию Польши в «логистический хаб» для переправки на Украину оружия и боевиков. Такое заявление 4 марта сделали представители Службы внешней разведки России.

Примечательно, что руководство самой Польши этого и не скрывает. О том, что его страна будет поставлять оружие Украине премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил еще 4 февраля.

Напомним, что 2 февраля власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов «Piorun» и боеприпасов.

В настоящее время польское руководство озабочено передачей Киеву своих старых истребителей советской постройки. Изначально предполагалось перебросить их не сразу на Украину, а на базу ВВС США в Германии – «в полное распоряжении Соединенных Штатов Америки». Но взвалить ответственность на «кураторов» не получилось. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби так и ответил, что «США оставляют решение о передаче боевых самолетов Украине на усмотрение польского правительства».

А пока поляки ломают голову над этим вопросом, США перебрасывают в Польшу из Греции 20 вертолетов АН-64 «Apaches» 1-й бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии. Наверное, чтобы не прерывать процесс наполнения «логистического хаба».

Вообще, суета польских властей вокруг «помощи Украине» напоминает имитацию бурной деятельности (ИБД). Потому, что стремление Польши всучить ВСУ свой «условно летающий» лом вызвано, прежде всего, желанием получить от США преференции за «доброе дело» в виде F-16-х, которые тоже не первой свежести, но гарантировано летают. Точно так же обстоят дела и с украинскими мигрантами, которые бурным потоком устремились в Польшу. Объявив о том, что готовы их у себя принять, польские чиновники незамедлительно потребовали от Евросоюза финансовые средства для «проведения соответствующих мероприятий». Другими словами, «помощь Украине» – имитация, в собственный карман – боевые самолеты и реальные деньги.

Что характерно – чем циничнее подход к «украинскому вопросу», тем больше суеты и пыли в глаза «европейской общественности».

Например, в тот же день, когда власти Польши приняли постановление «о помощи Украине», экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за отказ поставлять Украине оружие. Он потребовал от Берлина «серьезного отношения к безопасности страны». Сикорский гневно указал бундестагу на то, что вооружение Киеву уже поставили британцы, американцы и страны, непосредственно граничащие с Россией. Такая вот активная гражданская позиция.

Память подсказывает, что нечто подобное было совсем недавно – осенью прошлого года. Тогда Варшава примеряла на себя роль неподкупного стража границ Евросоюза и делала вид, что борется с «миграционным кризисом» (в реальности – с обездоленными беженцами, большинство из которых составляли женщины и дети). Польша так же требовала деньги от ЕС, так же сыпались одно за другим заявления от польских руководителей, политиков и общественных деятелей. А потом, когда беженцы плюнули на «гостеприимный Евросоюз» и разъехались, кто куда смог, из-за ширмы информационной истерии, созданной западными СМИ, показалась 20-тысячная группировка Войска Польского, нацеленная на Беларусь!

О предназначении данной группировки и задачах, которые перед ней поставлены на самом деле, «Военно-политическое обозрение» уже рассказывало в своих материалах («Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли западной Беларуси» от 20.12.21, «Если Боррель отчитался, а Науседа отменяет чрезвычайное положение, то почему Войско Польское стоит у белорусской границы?» от 06.01.22), поэтому останавливаться не будем. Факт остается фактом – группировка до нынешнего момента находится на границе с Республикой Беларусь.

Мало того, на территории Польши наращивается контингент иностранных военных (второй стратегический эшелон?). В начале февраля, по-своему восприняв посыл президента Джо Байдена, Пентагон отправил в Польшу около 8 тыс. десантников 82-й воздушно-десантной дивизии США – в дополнение к уже присутствующим там 4,5 тыс. американским военным.

Вспомним также, что на территории Польши и Латвии продолжаются многонациональные учения «Saber Strike-2022», организованные под руководством командования вооруженных сил США в Европе. В них принимают участие 100 военнослужащих из Италии, 1200 — из США, а также солдаты из Канады, Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Словакии, Польши, Словении и Испании. Всего в маневрах задействовано почти 3 тыс. военнослужащих и 250 единиц наземной боевой техники.

Две батареи ЗРК «Patriot», о размещении которых в Польше всего пару дней назад объявил командующий силами США в Европе, сегодня уже развернуты в Жешуве. Комплексы предназначены для защиты мест дислокации все тех же американских войск.

И это опять происходит «под шумок». На этот раз шум – от криков о «помощи Украине»!

Не сомневаясь в результатах специальной военной операции вооруженных сил России, можно сделать вывод о том, что иностранных военных в Польше меньше не станет (скорее наоборот), и группировка ее национальных вооруженных сил на белорусской границе сама собой не рассосется.

А это значит, что в таких условиях руководство России и Беларуси для обеспечения военной безопасности Союзного государства просто вынуждено принимать адекватные меры. Например, как минимум, обеспечить размещение на территории Беларуси на постоянной основе союзнических воинских формирований – российских батальонных тактических групп, которые позволят прикрыть западное и северо-западное направления.

Николай Астровский