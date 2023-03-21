Франция наращивает производство самоходных гаубиц Caesar на фоне продолжающихся боевых действий на Украине

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Франция наращивает производство самоходных артиллерийских установок Caesar. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине, а также для замены гаубиц, отправленных Киеву. Правительство уже выделило необходимые суммы для производства новых систем.

Как сообщает французская пресса, компания Arquus, принадлежащая шведскому Volvo и специализирующаяся на военных автомобилях, в начале этой недели уже приступила к сборке новых шасси под гаубицы. Производство организовано на предприятии в городе Лимож, в месяц компания обязуется выдавать по четыре платформы при пиковой нагрузке.

Всего Минобороны Франции заказало у компании Nexter две партии САУ по 18 единиц в каждой, т.е. 36 самоходных гаубиц Caesar в общей сложности. Уже через год французы хотели бы видеть новые установки в войсках. Само производство гаубиц переведено на работу в три смены, к концу года Nexter планируют производить восемь пушек в месяц, увеличив их производство вдвое.

Напомним, что Франция передала Украине 18 САУ Caesar из наличия собственной армии и обещала поставить еще 12 установок. Кроме того, французы намерены нарастить производство 155-мм артиллерийских снарядов, в том числе и для Украины. Об этом в начале месяца объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Париж намерен снабдить "украинские" гаубицы боеприпасами собственного производства. Т.е. и орудия и снаряды будут французскими. При этом еще 19 французских САУ Киеву поставит Дания.

Как ранее сообщали в правительстве Франции, военные расходы на Украину рассчитываются отдельно от расходов на французскую армию и сокращать их Франция не намерена. Французский президент Эммануэль Макрон выступает за мирное окончание конфликта, но только при условии победы Украины, мир на российских условиях Запад не устраивает.