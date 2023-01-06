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ТАСС

МИД Франции считает, что поставки танков Киеву не сделают Париж соучастником конфликта

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Источник изображения: REUTERS/ Alaa Al Sukhni

Глава ведомства Катрин Колонна не уточнила, когда именно и в каком количестве Украине могут быть поставлены колесные танки AMX-10 RC

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Франция считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, но не полагает, что поставки Киеву танков, обещанные президентом республики Эмманюэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Такое мнение высказала в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

"У Украины, в соответствии с уставом ООН, есть право на оборону и наш долг - помогать ей в этом. Почему? Потому что происходящее на Украине касается не только украинцев, речь идет о стабильности на европейском континенте", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста по поводу того, не нарушит ли такими поставками Париж собственные красные линии по поводу превращения в соучастника конфликта. "Наша цель сейчас - это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере", - добавила она.

Она не уточнила, когда именно и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC. Министр подчеркнула, что среди прочего необходимо решить вопрос обучения обращению с ними. "Необходимо также усилить противовоздушную оборону, этот вопрос вчера поднимался во время разговора [Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским]. Подобное оборудование уже доставлено и новые поставки последуют. Существуют временные зазоры в поставках, мы, как и наши союзники, проводим обучение украинских военнослужащих. Несколько недель или месяцев", - сказала она.

В среду Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.


О военной помощи Франции

20 декабря Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет заимствовать из числа ранее заказанных Данией.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило выделение Киеву 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Франция также уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты. 

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