Украина может получить заказанные Данией самоходные гаубицы CAESAR

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Не всякая САУ "Цезарь" доберется до Дании через середину Днепра

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В телеграмм-канале коллег bmpd пишут, что 1 октября 2022 г. французская газета Le Monde сообщила о планах Франции передать Украине от 6 до 12 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 на колесном шасси Tatra T815 (8×8) из числа заказанных Данией. По контрактам 2017 и 2019 гг. Дания заказала французской группе Nexter 19 таких САУ в данном новом исполнении на шасси Tatra T815. Дания готова уступить Украине первые эти изготовленные САУ, которые пока что не приняты датской стороной и, как утверждается, не полностью соответствуют спецификационным требованиям датской армии.

Испытания 155-мм САУ Caesar 8×8 в Дании (полигон Оксбёль, весна 2020 г.) © FMI

В свою очередь, сайт Armyrecognition хоть и ссылается на ту же Le Monde, но сообщает о планах передачи конкретно только шести САУ, может они знают больше? Обсуждение технических деталей этой сделки между президентом Франции Эммануэлем Макроном, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксен продолжалось в течение нескольких последних недель, и сейчас переговоры находятся на завершающей стадии. Отмечают, что предупрежденный штабом своих вооруженных сил, Эммануэль Макрон больше не хотел поставлять гаубицы CAESAR из наличия армии своей страны, так как ранее Франция передала Украине 18 из имевшихся в наличии 76 САУ CAESAR в стандартном исполнении на автомобильном шасси Renault (Arquus) Sherpa 10 (6×6). Таким образом, французская армия разом лишилась четверти своего артиллерийского потенциала, и планы его восстановления пока не ясны. При этом Украина проявляла значительную заинтересованность в продолжении поставок, а подключение к переговорам Дании позволило более-менее удовлетворить все стороны.

В этом блоге мы последний вспоминали про датские 155-мм САУ Caesar 8×8 почти два года назад, поэтому есть смысл обновить информацию.

Итак, 14 марта 2017 г. закупочное агентство МО Дании FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) объявило победителем сильно затянувшегося конкурса французскую машину вместо израильской. Контракт на 53 млн. долл. подписали в мае 2017 г. после окончательного согласования его условий с финансовым комитетом парламента. Таким образом, Дания стала первым заказчиком нового варианта САУ на шасси Tatra T815 8×8, прототип которой впервые представили только в 2015 году в Лондоне на выставке DSEI (Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference). В отличие от базовой модификации, новая оснащена автоматизированной системой заряжания орудия и бронированной кабиной. Расчет сокращен с пяти до 3-4 человек, а боекомплект увеличен с 18 до 30 выстрелов, но при этом полная масса возросла с 18 до 30 тонн.

Условия контракта предусматривали, что помимо поставки 15 Caesar 8×8 основной партии возможен опцион на закупку дополнительно шести САУ, в марте 2019 г. в Дании решили его частично реализовать в объеме еще четырех машин, подписав в ноябре того же года соответствующий контракт. Таким образом, общий объем заказа вырос до 19 единиц. При этом с учетом цены одной САУ около 2,9 млн. долларов, со всеми сопутствующими затратами ее стоимость возрастает до 6,5 млн. долл., а общая сумма контракта с учетом опциона может превысить 130 млн. долл.

Начало поставок артсистем основной партии первоначально планировалась не позднее 24 месяцев с момента подписания контракта, то есть в марте 2019-го. Однако этот срок несколько раз переносили, и первые две машины вернулись в Данию только в январе 2020 г., а в июне 2020 г. производитель вообще уведомил датских военных о вынужденной приостановке поставок. Срок финализации первого контракта по 15 машинам основной партии плавно перетек сначала на весну, потом на лето 2021-го.

Основными причинами задержек называли необходимость интеграции новой коробки передач и общей корректировки конструкции. Кроме того, в ходе заводских испытаний выявили технические проблемы со стволами пушек. И все это на фоне пандемии Covid-19, которая вызвала значительные задержки в поставках ряда комплектующих, увеличение сроков производства у поставщика и его субподрядчиков из-за периодов вынужденного простоя.

В конце июня 2022-го FMI снова объявили об очередном переносе сроков передачи САУ в связи с возникновением ряда технических ошибок, выявленных в ходе заключительных испытаний артсистем в марте 2022-го. И наконец, в ходе проведения тестов одна из машин получила настолько значительные механические повреждения, что подлежит полной замене, то есть сборке практически с нуля.

Согласно официальному заявлению, поставщик обязался устранить недочеты до конца октября 2022 г. и передать заказчику 14 САУ основного заказа в конце этого года. Поставка заново собранной 15-й машины ожидается в первом квартале 2023-го. График же производства четырех опционных САУ пока еще не согласован, а общая задержка программы составит более трех лет.

Впрочем, последнее для Украины некритично.