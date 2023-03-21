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Владимир Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но она фактически не применяет его в ходе СВО

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Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон
Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 марта. ВС РФ фактически не применяют гиперзвуковое оружие в ходе специальной военной операции на Украине, хотя оно, как и другие современные системы, у России есть.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент России Владимир Путин 19 марта в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Журналист поинтересовался у главы государства, не было ли смысла начать спецоперацию по защите населения Донбасса уже в 2014 году. В.Путин ответил, что этот вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем в рамках Крымской весны. Речь шла об обеспечении продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.

Президент подчеркнул, что сейчас, несмотря на ожидания противника, в России ничего не рухнуло, финансовая система функционирует, банки наращивают возможности. Но, по его мнению, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.

"Ну и наконец, нам очень много нужно было сделать, допустим, для развития сухопутных войск. У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", – сказал В.Путин.

Применять здесь сослагательное наклонение невозможно, заключил президент.

Как напоминает агентство, впервые о российском гиперзвуковом оружии В.Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию. Тогда он рассказал о комплексах "Авангард" и "Кинжал", позднее стало известно о разработке крылатой ракеты "Циркон".

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