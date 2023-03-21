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Военное обозрение

Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»

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Источник изображения: topwar.ru

В современном мире международное право демонстрирует всё большую неэффективность. Большинство стран мира не спешит исполнять решения Генеральной ассамблеи ООН. О кризисе международного права пишет в посте в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик называет акты Генеральной ассамблеи ООН «ангажированными», несправедливыми. Но основное внимание он уделяет анализу недавнего решения МУС (Международного уголовного суда) выдать «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

Зампред Совбеза отмечает, что в МУС так и не вступили крупнейшие государства мира – Россия, США, Китай, Индия. Решения МУС не исполняются. Например, экс-глава Судана Омар аль-Башир также был «арестован» МУС, но до сих пор никто так его и не арестовал. Эффективность деятельности «суда», делает вывод Медведев, является нулевой.

По утверждению зампреда Совбеза РФ, суд над страной и ее лидерами возможен в двух случаях – если сама страна практически утратила суверенитет и «дико ослабела», и если страна проиграла войну и капитулировала. Иных возможностей для претворения в жизнь «приговоров» МУС не предвидится.

Кроме того, международный авторитет МУС был окончательно убит историей с военными преступлениями США в Афганистане и Ираке. Эта структура ничего не могла сделать в плане осуждения военных преступлений. К тому же, США сразу заявили, что не ратифицировали Римский статут.

Теперь МУС решил «судить» президента России. Но такое решение было очень опрометчивым.

Произошло окончательное обрушение системы международного права

- подчеркивает Медведев.

Теперь, утверждает зампред Совбеза, никто более не пойдет ни в какие международные органы. Страны мира предпочтут договариваться между собой. Естественно, отразиться это и на решениях ООН, которые Медведев называет «дурацкими».

В конце поста Медведев напоминает судьям МУС, что они «ходят под Богом и ракетами».

Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда

- написал Медведев.

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2 комментария
№1
21.03.2023 12:08
"Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда
- написал Медведев."
С каких пор Оникс стала гиперзвуковой? Да и противокорабельной ракетой по городу? Зачем?
И без Оникса есть чем жахнуть.
Только глупость это. И, я бы сказал, политический непрофессионализм.
Такие высказывания невместны заместителю председателя Совета безопасности РФ.
Не надо опускаться до всякого дерьма укропско-пиндосского.
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№2
21.03.2023 14:19
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
С каких пор Оникс стала гиперзвуковой? Да и противокорабельной ракетой по городу? Зачем?
Похоже Медведев "Циркон" с "Ониксом" перепутал. И та и другая ракета вполне может применяться по наземным целям и может оснащаться тактической ядерной боевой частью.

Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Такие высказывания невместны заместителю председателя Совета безопасности РФ.
Не надо опускаться до всякого дерьма укропско-пиндосского.
А что делать, если некоторые европейские деятели только язык угроз и ультиматумов понимают? Вежливо выражать недовольство и осуждение?
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