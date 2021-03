The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?

The Telegraph разбирает доклад минобороны о главных врагах Англии – Китае и России. Эксперты пугают, но читатели им не верят. Они считают, что страхи навеяны собственной неэффективностью британских вооруженных сил. Лондону нужно меньше слушать американских демократов. Что касается России, то она скорее союзник «белого Запада» в борьбе с исламским терроризмом.

Отбросьте в сторону эвфемизмы. Британский Интегрированный доклад по вопросам обороны и безопасности четко назвал наших двух глобальных противников: Китай Си Цзиньпина и Россию Владимира Путина.

Обе страны за последние несколько десятилетий вложили значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил. Но у них разные приоритеты, и они ставят перед собой совершенно разные задачи.

Китай более чем удвоил свой официальный военный бюджет за последнее десятилетие до 1,355 триллиона юаней (152 миллиарда фунтов стерлингов) на 2021 год. По оценкам аналитиков, на оборону он тратит гораздо больше, чем сообщает публично.

В 2017 году Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила перед собой цель к 2049 году достичь "мирового класса", и стать способной "сражаться и побеждать" в мировых войнах.

И Китай, не теряя времени, наращивает свой арсенал и свои возможности.

Помимо прямых военных расходов, он вложил значительные средства как в государственные, так и в частные оборонные предприятия и компании для приобретения новых технологий, что вызывает законную тревогу в Великобритании и США по поводу целесообразности сотрудничества с китайскими партнерами.

Результаты говорят сами за себя. Военно-морской флот Китая уже является крупнейшим в мире, насчитывая около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 основных надводных боевых кораблей.

Ожидается, что к 2030 году он будет иметь на плаву пять авианосцев и быстро расширяет свой флот эсминцев.

Китай разработал высокоточные крылатые и баллистические ракеты большой дальности, радары раннего предупреждения и системы противовоздушной обороны, которые позволят ему доминировать в воздушном пространстве в далеких акваториях Тихого океана.

А недавно Китай представил гиперзвуковое оружие, предназначенное для борьбы с авианосными группами США.

Все это вызывает тревогу не только в западных столицах, но и на Тайване, Вьетнаме и Филиппинах, у всех из которых есть основания опасаться новой огромной морской мощи Китая.

На прошлой неделе двадцать китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня в результате крупнейшего на сегодняшний день вторжения.

Но Народно-освободительная армия Китая вовсе не обязательно непобедима.

Китайская армия сталкивается с серьезными кадровыми проблемами, изо всех сил стремясь привлечь на службу, обучить и удержать профессиональных военных и пытаясь побороть проблемы недостатка морального духа в вооруженных силах, разъедаемых известной проблемой коррупции.

Кроме того, Китай не воевал более 40 лет.

Как на самом деле НОАК будет действовать в бою - это "вопрос на миллион долларов", - сказала Ориана Скайлар Мастро, эксперт по политике безопасности Китая из Стэнфордского университета и аналитического центра American Enterprise Institute.

"Ни один офицер в вооруженных силах США не считает, что приказы могут быть не выполнены… если вы прикажете своим солдатам атаковать холм, они атакуют холм", - добавила она.

"В Китае совершенно неясно, действительно ли войска будут бежать навстречу пулям, а не прочь от них".

"Даже Си Цзиньпин не знает, как будет обстоять дело в действительности, и именно это вызывает наибольшую осторожность у китайского руководства - неуверенность в том, как на самом деле будут действовать китайские военные".

Председатель Си пытается решить проблему морального духа в армии с помощью частых призывов к солдатам быть "боеспособными", лозунгов о необходимости соблюдения верности по отношению к партии и антикоррупционной кампании, которая, помимо прочего, используется для назначения на ключевые должности лояльных ему генералов

Так что эксперты утверждают, что западным странам в отношении Китая следует думать о гораздо более широких вещах, чем о том, сколько кораблей и танков может он выставить в случае войны.

Китай больше не "прячется и выжидает" в соответствии с доктриной Дэн Сяопина, согласно которой страна должна скрывать свои возможности, имея дело с внешним миром.

Вместо этого он проецирует свою власть по всему миру, занимая везде все более жесткую экономическую, политическую и дипломатическую позицию.

В мире растут опасения по поводу быстро растущих возможностей Китая в области кибервойны, а также его амбиций в космосе.

Его поведение в Южно-Китайском море, где он укрепляется на скалах и рифах, чтобы реализовать свои претензии на суверенитет в отношении того, что ООН считает международными водами, и его планы в Арктике вызывают все большую тревогу.

Многие аналитики полагают, что китайский мега-проект "Один пояс, один путь" стоимостью 1 триллион долларов, пилотная международная программа инвестиций Китая в мировую инфраструктуру, может в будущем превратиться в глобальный военный рычаг.

России не хватает огромного экономического влияния Китая. Но с начала 2000-х она тоже энергично наращивает свой военный потенциал.

В этом году две трети российского военного бюджета, который составляет 44,1 миллиарда фунтов стерлингов, немного меньше, чем у Великобритании, будут потрачены на закупку и модернизацию военной техники.

Министр обороны России в своем ежегодном отчете верхней палате российского парламента год назад хвастался, что за последние восемь лет Россия удвоила свой военный потенциал перед лицом растущей угрозы со стороны НАТО.

И хотя Великобритания сокращает свои бронетанковые силы до 148 танков, делая больший упор на кибернетику и автоматизацию, Россия не пренебрегает обычной огневой мощью.

"Русские верят, что в войнах побеждают танки, и теперь они готовы к крупному танковому сражению против Украины или в других местах. Они настойчиво натренировывали и демонстрировали свою способность быстро мобилизовать сотни тысяч человек и большое количество техники, - сказал The Telegraph московский военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Сейчас Россия может похвастаться крупнейшим в мире танковым парком, в составе которого находится более 15 000 танков.

Имея 900 000 военнослужащих, что делает ее армию четвертой по размерам в мире, Россия будет иметь подавляющее численное преимущество в общеевропейской войне.

По оценкам НАТО, у российской границы сейчас имеется не более 10 000 военнослужащих.

Россия также наращивает свое военное присутствие за рубежом. Помимо расширения военно-воздушных и военно-морских баз в Сирии, Россия предположительно направила своих наемников в зоны других конфликтов, в том числе, в Ливию и Центральноафриканскую Республику. А в конце прошлого года Москва объявила о сделке с Суданом по созданию своей первой военно-морской базы в Индийском океане.

С точки зрения Кремля, все это оправдано одной большой угрозой.

За год до аннексии Крыма Россией и ее участия в военном конфликте на востоке Украины генерал Валерий Герасимов, глава российского Генштаба, выступил в 2013 году с речью, в которой предупредил россиян о том, что США и западные страны ведут тайную войну по всему миру, разжигая протесты и поддерживая смену режимов.

Президент Владимир Путин охотно воспринял эту идею о злобном Западе, ведущем гибридную войну против России. Волна пропаганды, подрывной деятельности, кибератак и обычной военной агрессии, обрушившаяся на Украину в последующем году, была частью ответа России на эту предполагаемую угрозу.

Это также оправдывает громадные траты на стратегическое оружие. Среди наиболее ожидаемых пополнений в арсенале России в этом году - гиперзвуковые ракеты "Авангард" и межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Считается, что "Авангард", объявленный Путиным "уникальным оружием", может летать в 27 раз быстрее скорости звука, что позволяет ему проникать сквозь противоракетную оборону любого противника.

И в отличие от Китая, российская армия закалена в боях. Войны в Чечне, Грузии, на Украине и в Сирии дали российским солдатам и командирам ценный опыт в борьбе как против обычных противников, так и против повстанцев.

Однако новоявленный энтузиазм России в военных авантюрах не обошелся без неудач. Столкновение между российскими наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера - формально не находящимися под контролем российской армии - и американскими войсками в Сирии в 2018 году закончилось катастрофой.

А российские системы ПВО "Панцирь" сильно пострадали от турецких беспилотников в Ливии в прошлом году.

Однако реклама повышенной способности российской армии к риску и прямым боестолкновениям может быть сама по себе наградой за эти предприятия.

В 2018 году президент Путин ошеломил мир, прервав свою обычную речь во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию для демонстрации видеопрезентации, показывающей, как далеко могут лететь российские ядерные ракеты. На одном из компьютерных видео было показано, как атомное оружие поражает Южную Флориду. По словам г-на Фельгенгауэра, это была преднамеренная попытка привлечь внимание Запада.

"Путин считает, что, продемонстрировав наличие у нас этого ужасного оружия, Москва убедит Запад пойти на политические уступки и прийти к выводу, что воевать с Россией - это не вариант", - сказал он.

Комментарии читателей The Telegraph

James Robbins

В основном российская армия вооружена старой военной техникой 1950-х годов, морально устаревшей, ненадежной и еле работоспособной.

Несмотря на то, что Россия по своим размерам и запасам полезных ископаемых превосходит любую страну мира, ее экономика равна экономике всего лишь одного Нью-Йорка. Деньги и ресурсы выкачаны из страны олигархами. Посмотрите только на последнюю яхту Абрамовича за 500 с лишним миллионов долларов. Таких в мире всего 3.

Китай для нас опасен своей навязчивой идеей о мировой гегемонии.

Америка долгими годами управляется либералами, которые систематически разрушали ее мощь и лидерство. Ее нынешний президент еле способен говорить на публике, или двигаться, не падая.

Со своим помешательством на коронавирусе, движениях типа "важна любая жизнь", всего этого бреда, исходящего от Национальной службы здравоохранения Великобритании, борьбе с углекислым газом и т.д. западный мир буквально всучает экономическое доминирование Китаю. И он выиграет решающий гейм, сет и матч!

David Hussel

Вне всякого сомнения, Китай для нас главная и долгосрочная угроза.

Россия никогда не была нашим другом или просто добрым парнем, но я никак не могу понять рациональных причин, по которым наши политики продолжают настаивать, что русские - наши враги!

Или может быть эти политики ненавидят Россию потому, что сейчас она становится социально-консервативной и невосприимчивой к разным этническим, расовым и гендерным "вывертам" (воукам) и быстро развивает христианские ценности? Да, думаю, дело именно в этом!

Steeve Free

А что подумает наш Борис Джонсон, когда китайский авианосец проплывет по Ла-Маншу в ремонтные доки Эдинбурга (который станет Sturgeonburgh - Стёрдженбургом) в новом независимом государстве-банкроте Шотландии?

Douglas Mitchinson

Забудьте про Китай и Россию! В реальном мире Британию оккупируют тысячи резиновых лодок иммигрантов, которые пробираются к нам через Ла-Манш. Реальный враг уже стучится в нашу дверь!

William Baxter

В нашем расслабленном мире, в котором главное - это социальные, этнические, гендерные и другие выдуманные темы (тот самый woke) в случае нашествия России мы продержимся не больше 2-3 дней. Мы изнежили наших детей, "закатали их на саночках", как говорят немцы. Наши дети и не подумают сопротивляться.

John Phelan

В последний раз, когда я сидел на скамейке в парке Санкт-Петербурга, наблюдая за прохожими, я почувствовал гораздо больше близости к этим людям, чем я испытываю к толпе в Лондоне, скажем, в районе Batley Grammar (известная бесплатная школа высшей ступени в западном Йоркшире, в которой обучаются представители многих этнических меньшинств, проживающих в Англии - прим. ред.). В условиях, когда количество этнических англичан и этнических русских с каждым годом катастрофически уменьшается в количествах, сравнимых с военными потерями, почему русские обречены нами на то, чтобы считаться нашими врагами, а не союзниками в деле сохранения западной цивилизации от нашествия "Века тьмы"?

No To Censorship In The UK отвечает John Phelan

Я согласен с вами, Джон. Москва не является нашим врагом.

Демократы с их "Раша-Раша-Раша-гейтом" - это грубая фальшивка!

И Лондон тоже поет с того же фальшивого голоса.

Мне кажется, что в наших высших эшелонах пытаются позиционировать Китай, как дымовую завесу, используя Россию. Афганистан и Ближний Восток.

Даже Борис не понимает всей фальши этого нарратива. Это выше уровня его зарплаты.

Отвечая на ваш вопрос "почему русские обречены нами на то, чтобы считаться нашими врагами", я лишь могу сказать: "Мы Народ, должны просыпаться! Мы - это единственное "оружие", которое сработает в конце концов для того, чтобы спасти человечество!"

Stephen Davis

Если только разразится мировая война, то проиграют все, в том числе и Китай, и Россия - все! В конце концов никому не останется ничего защищать. Когда все эти так называемые сверхдержавы прекратят играть своими мускулами, пытаясь доказать свою мощь? На самом деле они лишь демонстрируют свою слабость, несмотря на наличие всех этих пушек и других вооружений. В каком печальном мире все мы живем. И какими несчастными странами все мы стали!

Nicholas Kendrick

Всем, кто думает о войне с Россией или Китаем, нужно сесть за стол, выпить хорошую порцию виски и хорошенько потрясти головой!

David Coles

Значит, военный бюджет России примерно равен оборонным расходам Великобритании? И тем не менее русские умудряются гораздо лучше снабжать свою армию вооружениями, особенно танками, артиллерией и ракетами. Так как это все характеризует деятельность британского министерства обороны?

Dean Le Page

А мы каждый день размышляем только о том, к какому полу мы принадлежим сегодня! Вы можете себе представить, что произойдет с этими придурками - адептами всяких социальных, этнических и гендерных движений (короче, воук-активистов), когда они столкнутся с простым сибирским чудовищем-медведем?!

Jocelyne Perks

"Интегрированный доклад" нашего военного ведомства говорит "о двух главных противниках".

НАТО, как и во времена "холодной войны", все твердит об угрозе СССР. А как быть с угрозой со стороны Турции? С угрозой агрессивного распространения ислама? Разве не они наши главные противники?

Intra Venus

Daily Telegraph писала, что в прошлом году в Ливии турецкими дронами было уничтожено много российских систем ПВО "Панцирь". А вот американский журналист Джефф Яворски написал 11 марта, что "Панцири" российского производства уничтожили в Ливии 80 беспилотников Правительства национального согласия, причем 47 из них были турецкими "Байрактарами". "Панцирей" же было потеряно только 9.

Создается впечатление, что количественное соотношение здесь далеко в пользу "Панцирей", которые в регион поставляются через ОАЭ.

Martin Woodville

России нужна мощная армия, но не против нас. Потому что однажды настанет день, когда Китаю потребуются все российские природные ресурсы. 1,5 миллиарда против 150 миллионов. Здесь численность будет иметь большое значение.

Zander Retalic

Не забывайте, армии тоталитарных государств - это страшная сила. Солдаты в них не убегают. Во-первых, они все сильно индокринированы. А если это не помогает, у них за спинами ставят заградотряды. Как говаривал маршал Жуков: "Для того, чтобы быть трусом в Красной Армии требуется большая храбрость".

Ролан Олифан, Наталья Васильева, София Ян (Roland Oliphant, Nataliya Vasilyeva, Sophia Yan)