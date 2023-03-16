"Они собирают данные для Киева". Посол России предположил, что делал дрон США над Черным морем

Посол России в США Антонов: американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ РФ

США обвинили Россию, что ее самолет Су-27 сбил беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. В Минобороны РФ настаивают, что БПЛА потерпел крушение без посторонней помощи. В Госдуме считают, что дрон собирал данные о местах расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на территории Крыма. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приняли меры, чтобы не допустить попадания обломков своего беспилотника в чужие руки.

«С огромным недоверием»

Джон Кирби заявил в эфире CNN, что США «приняли меры», чтобы обломки беспилотника, упавшего в Черное море, не попали в чужие руки.

«Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США. Мы, очевидно, не хотим, чтобы он попал в руки кому-то, кроме нас», - сказал Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома также добавил, что США «отвергают» заявления России о ее непричастности к крушению беспилотника.

Представитель Белого дома настаивает, что люди «должны воспринимать все, что россияне говорят о том, что они делают на Украине и вокруг нее, с огромным недоверием».

Телеканал также сообщил, что США использовали эти "беспилотники-шпионы" еще до начала военной спецоперации на Украине, применяя над Черным морем «для наблюдения за районом». Эти дроны могут летать на высоте до 50 000 футов (более 15 км), и у них «есть датчики и возможности для сбора разведданных и ведения разведки в течение длительных периодов времени, что делает их идеальной платформой для отслеживания движений на поле боя и в Черном море».

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

В свою очередь журналисты американского телеканала CBS опубликовали видео, на котором смоделирован возможный сценарий «столкновения» беспилотника США с российским самолетом над Черным морем.

Согласно данным канала, беспилотник выполнял миссию разведки. А столкновение сделало дрон «неуправляемым», поэтому после инцидента его утопили в море.

Слежка за Крымом

После инцидента с американским беспилотником посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент. Его визит, согласно данным CNN, продлился чуть более получаса. После встречи дипломат заявил, что Москва не хочет конфронтации с США.

По словам Антонова, помощник госсекретаря Карен Донфрид передала ему озабоченность США по поводу инцидента. Посол уточнил, что они «обменялись замечаниями по этому вопросу», потому что у сторон «есть некоторые разногласия».

«Мне кажется, что это был конструктивный разговор по этому вопросу. Я услышал ее замечания, я надеюсь, что она поняла то, что упомянул я», - сказал Антонов журналистам.

Дипломат также отметил, что российская сторона проинформировала американскую о том, что пространство, в котором произошел инцидент, «было определено как зона для специальной военной операции», куда Россия призывала «не входить, не проникать». Антонов добавил, что в России рассматривают инцидент с БПЛА «как провокацию».

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты Занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории», - заявил Антонов.

Он также попросил журналистов представить себе, какой была бы реакция США, если бы такой беспилотник, вдруг появился недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско.

"Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации", - заявил российский дипломат.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предположил в беседе с РИА Новости, что американские беспилотники, летая над Черным морем, собирают данные о местах расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на территории Крыма.

«Это не первый и, по всей видимости, не последний случай присутствия американских беспилотников в Черном море в непосредственной близости от берегов Крыма. Их цель - собирать разведданные для вскрытия мест расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на полуострове», - сказал парламентарий.

Шеремет считает, что все полученные данные затем передаются украинской стороне, которая использует их для атак на полуостров ударными беспилотниками.

Сбили или упал сам

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских истребителя Су-27 перехватили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Согласно данным Вашингтона, один из российских самолетов, находясь над международными водами Черного моря, «задел винт беспилотника», что побудило американских военных затопить дрон в море.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер добавил, что российский самолет летел «в непосредственной близости» от беспилотника в течение 30-40 минут, прежде чем столкнуться» с ним.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - заявил генерал ВВС.

Журналисты CNN отметили, что этот инцидент «знаменует собой первый случай прямого физического контакта российских и американских военных самолетов» после начала военной спецоперации. Кирби заявил, что действия российских самолетов были «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными».

В Минобороны России опровергли версию Вашингтона. В ведомстве сообщили, что заметили американский БПЛА «над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова», и он летел «в направлении государственной границы» России. По версии Минобороны РФ, дрон летел «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали», - настаивают в российском ведомстве.

Газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, что упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением.

«В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», - говорится в статье.

Мария Шустрова