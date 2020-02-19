Бес пилота: неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу над Европой

Инцидент стал первым появлением БПЛА Североатлантического альянса рядом с бортом министра обороны России

В небе над Европой к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу приблизился неизвестный дрон. Борт находился над Сербией, когда в воздушном пространстве Косово наземными радарами был обнаружен беспилотник — предположительно MQ-9 Reaper или RQ-4, рассказали «Известиям» сербские военно-дипломатические источники. По данным сербской ПВО, расстояние между летательными аппаратами составляло около 150 км. Такие БПЛА, по словам экспертов, могут вести радиотехническую разведку на дальности до 400 км. Сербские ВВС подняли в воздух несколько МиГ-29, чтобы при необходимости отогнать незваного гостя.

Имя незнакомца

В СМИ ранее сообщалось, что истребители Сербии взлетели для того, чтобы сопроводить российский самолет в качестве почетного эскорта. Но на самом деле МиГ-29 подняли в воздух, чтобы проконтролировать маневры неизвестного крупного БПЛА — дрон мог сблизиться с бортом министра обороны РФ для проведения разведки, сообщили «Известиям» сербские военно-дипломатические источники. Истребители были вооружены ракетами класса «воздух–воздух». В итоге беспилотник прошел вдоль границы между Сербией и Косово, но не пересек ее.

Беспилотник RQ-4 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS

Установленная на MQ-9 Reaper или RQ-4 аппаратура позволяет издалека «снять» параметры систем связи и управления самолетов. Для этого дрону достаточно приблизиться на расстояние нескольких сотен километров. Подобная информация особо ценится разведслужбами — с борта Минобороны РФ можно управлять как обычными, так и стратегическими ядерными силами.

С аэродромов в Европе американские дроны самым активным образом ведут регулярный мониторинг обстановки вдоль российского черноморского побережья и Крыма, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Кроме того, беспилотники были замечены в воздухе над Украиной, регулярно патрулируя восточные регионы страны, — рассказал «Известиям» эксперт. — Их полеты были зафиксированы и над Балтийским морем вблизи российских границ. Также они появлялись у берегов Сирии. На сицилийской авиабазе Сигонелла размещена единственная в Европе эскадрилья дронов — крупнейшая в Старом Свете. Для выполнения разведывательных миссий дроны эпизодически перебазируются в другие европейские страны — чаще всего в Германию и Польшу.

Американский военный беспилотник MQ-9 Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Такие машины управляются по спутниковым каналам. Расчет MQ-9 Reaper или RQ-4 состоит из двух человек. При необходимости аппараты могли вести в воздухе даже непосредственно с территории США. Впрочем, такое управление практикуется не часто — из-за большого расстояния связь может быть потеряна, что приведет к крушению БПЛА.

Установить, какой конкретно беспилотник был в небе — MQ-9 Reaper или RQ-4, — крайне сложно, отметил эксперт. Самые крупные разведывательные RQ-4 в Европе есть только в американских вооруженных силах.

Опасная близость

Обычно для разведки используют RQ-4. Он обладает обширным арсеналом разведывательных средств. Эти дроны с размахом крыльев 40 м не только ведут визуальную разведку, но и перехватывают и анализируют радиосигналы с расстояния до 400 км. Беспилотник предназначен для выявления систем связи и радаров ПВО потенциального противника. Могут его интересовать и воздушные командные пункты.

Более распространены в Европе разведывательно-ударные MQ-9 Reaper. Они состоят на вооружении ключевых союзников США по НАТО. На континенте ими располагают Великобритания, Испания, Голландия, а также Франция. Одна из эскадрилий ВВС США постоянно находится на авиабазе Мирославец в Польше. В конце января ее временно перебросили на румынскую базу Кампиа-Турзи в получасе лета от Сербии. Эти беспилотники будут участвовать в крупных учениях Североатлантического блока в Старом Свете European Defender, которые стартуют весной.

Российский истребитель Су-35, сопровождающий самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря во время попытки приближения к лайнеру истребителя F-18 ВВС Испании. 13 августа 2019 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

MQ-9 обладает более скромными разведывательными возможностями. Дрон также используется для нанесения ударов по наземным целям ракетами и управляемыми бомбами. Эти беспилотники были также испытаны для применения ракет «воздух–воздух» малой дальности с инфракрасными головками наведения и могут применяться для поражения воздушных целей.

Это не первый воздушный инцидент такого рода. Ранее все происшествия были связаны с пилотируемыми самолетами. В августе прошлого года истребитель F-18 ВВС Испании из состава воздушного патруля в Прибалтике попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтийским морем. Тогда министр обороны был на пути из Калининградской области в Москву. Эскортировавшие его борт истребители Су-27 Балтийского флота вынудили самолет НАТО отвернуть.

В июне 2017-го также над Балтикой с бортом министра сблизился F-16 и продемонстрировал закрепленные под крыльями ракеты. Тогда он был отогнан парой сопровождавших истребителей. Представители альянса заявили, что не знали о том, кто находился в самолете и хотели провести «визуальную идентификацию».

Алексей Рамм, Антон Лавров, Богдан Степовой