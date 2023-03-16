Посол в Вашингтоне: дроны США собирают данные, которые Киев использует для ударов по РФ

Анатолий Антонов заявил, что "недопустимая деятельность" американских военных в непосредственной близости от границ России вызывает озабоченность

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", - отмечается в распространенном посольством комментарии дипломата в связи с тем, что американский беспилотник MQ-9 потерпел крушение в акватории Черного моря.

Как напомнил Антонов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские БПЛА на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты. "Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории", - указал посол.

"Зададимся риторическим вопросом: если бы, к примеру, недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско появился российский ударный беспилотник, какова была бы реакция ВВС и ВМС США? Уверен, что действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий "прорыва" своего воздушного или морского пространства, - подчеркнул Антонов. - Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей".

"Любые действия с применением американских вооружений и техники мы воспринимаем как откровенно враждебные", - добавил дипломат. Он напомнил, что Вашингтон уже поставил Киеву продукции военного назначения на $33 млрд. "Только вдумайтесь в эти цифры! Ведь абсолютно очевидно: именно Соединенные Штаты ведут ситуацию к намеренной эскалации, чреватой прямым вооруженным конфликтом", - подчеркнул он.

"Полагаем важным, чтобы линии коммуникации оставались открытыми. Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран", - заключил Антонов.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтон был вызван в Госдеп.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ час. Максимальная продолжительность полета БПЛА равна 24 часам. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.