Пентагон планирует потратить в 2024 году около 300 миллионов долларов на закупку винтовок и пулемётов калибра 6,8 мм

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Официальные лица армии США до сих пор публично не раскрыли, какое их подразделение ближнего боя первым получит новые винтовку, пулемет и боеприпасы к ним. Однако, сообщили, сколько армия тратит и сколько оружия будет выпущено в начале следующего года.

Вашингтон намерен потратить 38 миллионов долларов на исследования, разработки, испытания и эксперименты и еще 293 миллиона долларов на закупку боевого оружия следующего поколения в 2024 году.

В конечном итоге это приведет к закупке 17 122 винтовок и карабинов, 1419 автоматических винтовок, 14 932 оптических средств управления огнем и 21 миллиона патронов калибра 6,8 мм. Об этом заявил заместитель министра обороны США Гейб Камарильо.

По словам официальных лиц, часть вооружения в виде винтовок, легких автоматов, оптики и боеприпасов должна поступить без малейших задержек уже к началу 2024 года. Оружие, которое также будет включать в себя глушитель, в первую очередь предназначено для сил специальных операций, пехоты, разведчиков и саперов, прикрепленных к пехоте или другим подразделениям ближнего боя.

Новая комбинация вооружения пехоты дает солдатам единый тип патрона для боя на уровне отряда, как это было с предшественниками - M4/M16, M249. Эти системы калибра 5,56 мм

Промежуточный патрон калибра 6,8 мм основан на боеприпасе, разработанном армией, но представляет собой совершенно новый патрон, ранее не использовавшийся в вооруженных силах США.

6,8 мм боеприпас сохраняет точность, необходимую на более дальних дистанциях, чем аналог меньшего калибра, при этом имея энергию, сопоставимую с энергией боеприпаса 7,62 мм, заявили официальные лица.

В прошлом году Sig Sauer выиграла контракт на поставку оружия и некоторых боеприпасов в армию США. Это произошло после того, как компания выиграла контракт на замену предыдущего 9-мм пистолета M9 Beretta на пистолет M17 производства Sig Sauer.