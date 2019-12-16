Оружейное портфолио американского солдата
15 December '19
Универсального оружия на все случаи жизни ещё не изобрели, поэтому под различные задачи солдат оснащают разнообразным вооружением. Несмотря на все попытки унификации, ассортимент стрелкового оружия весьма разнообразен. Warspot предлагает взглянуть на так называемое "стандартное оружие", которым комплектует своих солдат Минобороны США.
Слайд из презентации Минобороны США, демонстрирующий используемое, внедряемое и перспективное стрелковое вооружение
Источник изображения: army.mil
М1911 — пистолет калибра .45, череда модернизаций которого позволила ему прослужить в ВС США более века
Источник изображения: army.mil
М9 начал приходить на смену M1911 ещё в 80-е годы. Beretta M9 создан на основе итальянского пистолета Beretta 92F под патрон 9×19 мм
Источник изображения: army.mil
M11 — ещё один представитель 9-мм пистолетов в американской армии. Он создан на базе SIG P228
Источник изображения: army.mil
Пистолеты М17 и М18. Они должны вытеснить все три предыдущие модели пистолетов в ВС США
Источник изображения: sigsauer.com
Дробовик М500. Американская армия вооружилась помповыми ружьями 12-го калибра ещё в Первую мировую. Эта модель поступила на вооружение в 80-е годы
Источник изображения: army.mil
Дробовик M590 — "старший брат" М500
Источник изображения: army.mil
M26 — модуль подствольного дробовика для карабина М4. Используется, в основном, для выбивания замков и срыва дверей с петель при штурме помещений
Источник изображения: army.mil
Винтовка М16А2. Пройдя ряд модификаций, состоит на вооружении ещё со времён войны во Вьетнаме
Источник изображения: army.mil
Карабин М4 является укороченной версией винтовки М16
Источник изображения: army.mil
Винтовка М16 с подствольным гранатомётом М203. Сейчас этот гранатомёт активно заменяется моделью М320
Источник изображения: army.mil
Гранатомёт М320 в автономной модификации
Источник изображения: army.mil
Ручной пулемёт M249. Аналогично винтовкам М16 и М4, "питается" патронами калибра 5,56 мм и совместим с винтовочными магазинами
Источник изображения: army.mil
Станковый пулемёт M240 калибра 7,62 мм
Источник изображения: army.mil
Крупнокалиберный пулемёт M2 калибра .50
Источник изображения: army.mil
M14 — винтовка пехотного снайпера-марксмана
Источник изображения: army.mil
M110 — ещё одна полуавтоматическая винтовка марксмана
Источник изображения: army.mil
M110A1 — новое поколение винтовок М110, созданное на базе Heckler & Koch G28
Источник изображения: armyrecognition.com
M2010 — снайперская винтовка для средних и дальних дистанций
Источник изображения: army.mil
M107 — крупнокалиберная снайперская винтовка, также называемая антиматериальной
Источник изображения: army.mil
Автоматический гранатомёт MK19
Источник изображения: army.mil
Безоткатное орудие (гранатомёт) M3 Carl Gustaf. С 2019 года США начали закупку модели Carl-Gustaf M4
Источник изображения: saab.com
Гранатомёт Carl-Gustaf M4 в американской модификации получит корректируемые снаряды и компьютеризированный прицельный комплекс
Источник изображения: saab.com