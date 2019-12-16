Оружейное портфолио американского солдата

15 December '19

Универсального оружия на все случаи жизни ещё не изобрели, поэтому под различные задачи солдат оснащают разнообразным вооружением. Несмотря на все попытки унификации, ассортимент стрелкового оружия весьма разнообразен. Warspot предлагает взглянуть на так называемое "стандартное оружие", которым комплектует своих солдат Минобороны США.

Слайд из презентации Минобороны США, демонстрирующий используемое, внедряемое и перспективное стрелковое вооружение Источник изображения: army.mil

М1911 — пистолет калибра .45, череда модернизаций которого позволила ему прослужить в ВС США более века Источник изображения: army.mil

М9 начал приходить на смену M1911 ещё в 80-е годы. Beretta M9 создан на основе итальянского пистолета Beretta 92F под патрон 9×19 мм Источник изображения: army.mil

M11 — ещё один представитель 9-мм пистолетов в американской армии. Он создан на базе SIG P228 Источник изображения: army.mil

Пистолеты М17 и М18. Они должны вытеснить все три предыдущие модели пистолетов в ВС США Источник изображения: sigsauer.com

Дробовик М500. Американская армия вооружилась помповыми ружьями 12-го калибра ещё в Первую мировую. Эта модель поступила на вооружение в 80-е годы Источник изображения: army.mil

Дробовик M590 — "старший брат" М500 Источник изображения: army.mil

M26 — модуль подствольного дробовика для карабина М4. Используется, в основном, для выбивания замков и срыва дверей с петель при штурме помещений Источник изображения: army.mil

Винтовка М16А2. Пройдя ряд модификаций, состоит на вооружении ещё со времён войны во Вьетнаме Источник изображения: army.mil

Карабин М4 является укороченной версией винтовки М16 Источник изображения: army.mil

Винтовка М16 с подствольным гранатомётом М203. Сейчас этот гранатомёт активно заменяется моделью М320 Источник изображения: army.mil

Гранатомёт М320 в автономной модификации Источник изображения: army.mil

Ручной пулемёт M249. Аналогично винтовкам М16 и М4, "питается" патронами калибра 5,56 мм и совместим с винтовочными магазинами Источник изображения: army.mil

Станковый пулемёт M240 калибра 7,62 мм Источник изображения: army.mil

Крупнокалиберный пулемёт M2 калибра .50 Источник изображения: army.mil

M14 — винтовка пехотного снайпера-марксмана Источник изображения: army.mil

M110 — ещё одна полуавтоматическая винтовка марксмана Источник изображения: army.mil

M110A1 — новое поколение винтовок М110, созданное на базе Heckler & Koch G28 Источник изображения: armyrecognition.com

M2010 — снайперская винтовка для средних и дальних дистанций Источник изображения: army.mil

M107 — крупнокалиберная снайперская винтовка, также называемая антиматериальной Источник изображения: army.mil

Автоматический гранатомёт MK19 Источник изображения: army.mil

Безоткатное орудие (гранатомёт) M3 Carl Gustaf. С 2019 года США начали закупку модели Carl-Gustaf M4 Источник изображения: saab.com