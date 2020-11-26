Армия США инвестирует в ближний бой.

Армия США активно работает над преодолением недостатков, выявленных в оснащении и подготовке подразделений переднего края, или «ближнего боя» (CCW). Созданная для этого «Межфункциональная группа солдатской летальности» (Soldier Lethality Cross-Functional Team) Командования будущего (Army Futures Command) работает над тремя проектами. Проект интегрированной системы дополненной реальности рассматривался в первой части. В этой статье речь пойдет о двух других.

Армия США испытывает стрелковое оружие нового поколения

Майор Уайтт ОТТМАР

В составе группы солдатской летальности проект "Следующее поколение оружия отделения" (Next Generation Squad Weapon, NGSW) возглавляет майор Уайтт ОТТМАР (Wyatt OTTMAR). Предпосылкой к проекту, который призван заменить штурмовую винтовку M4A1 и ручной пулемет M249 в подразделениях CCW стало наблюдение о том, что вероятные военные противники армии США, имеющие равную ценность в области огнестрельного оружия, развивают дополнительные возможности, которые в некоторых случаях могут привести к их превосходству.

По утверждению майора У.Оттмара исследование конфигурации боеприпасов для стрелкового оружия, проведенное специалистами армии США в 2017 году, привело к разработке 6,8-мм патрона, вокруг которой будет построена новая система стрелкового вооружения. Перспективный патрон должен обеспечивать более высокое пробивное действие и скорость, меньшие габариты и вес, а также меньшие сигнатуры выстрела, чем ранее использовавшиеся 5,56×45 мм боеприпасы.

Следующее поколение оружия отделения

К разработке подключились заинтересованные компании. В настоящее время в проекте NGSW участвуют три группы претендентов: SIG Sauer, General Dynamics (с Beretta Defense Technologies и True Velocity) и Textron (с Olin Winchester). Все три заявителя представили винтовку NGSW, автоматическую винтовку NGSW и соответствующие боеприпасы с пулей 6,8мм. При этом, SIG Sauer использует гибридные боеприпасы из стали и латуни, General Dynamics – патрон с полимерным гильзой, а Textron – технологию телескопической гильзы. Последний уже стал известен по проекту "Технология легкого стрелкового оружия" (Lightweight Small Arms Technology, LSAT).

Испытание оружия нового поколения

Независимо от оружия и боеприпасов NGSW, продолжается проект нового оптического прицела для системы управления огнем (Feuerleitvisier Fire Control System). В нем участвуют L3/Harris (в связке с Leupold & Stevens) и Vortex Optics. На видео были показаны эпизоды, в которых солдаты совершали тактические движения с различными образцами тестируемого оружия и поражали цели. Этапы испытаний прототипа планируется провести в 2020-21 гг. Поскольку проект идет в срок и в рамках бюджета, его руководитель майор У.Оттмар уверен, что первые системы NGSW будут в войска во второй половине 2022 года.

Бинокль с улучшенными очками ночного видения

Самый продвинутый проект в ведении группы солдатской летальности – это улучшенный бинокль ночного видения (Enhanced Night Vision Goggle-Binocular, ENVG-B). ENVG-B - это комбинированные бинокулярные очки, которые совмещают мощные 18-мм приборы ночного видения третьего поколения (с белым люминофором) с отдельным каналом тепловизионного изображения. В вооруженных силах зарегистрировано в общей сложности 10 262 ENVG-B, при этом несколько сотен таких систем уже используются. Армия США недавно поручила производителям L3Harris и Elbit Systems США поставить дополнительные системы.

Усилители остаточного света имеют минимальную мощность 2300 FOM и обеспечивают дальность видения до 300 м. Использование белого люминофора по сравнению с ранее распространенным зеленым фосфором дает более четкие контуры и, следовательно, лучшие возможности для распознавания. Картинка также кажется более спокойной и, таким образом, препятствует утомлению органов зрения военнослужащих.

Бинокль ENVG-B дает большую глубину восприятия. Датчик тепловизионного изображения позволяет быстрее обнаруживать враждебные тепловые сигнатуры ночью, а также при дневном свет сквозь дым, туман и другие затемнения на поле боя. Систему без проводов можно комбинировать с тепловизионными прицельными приборами, установленными на оружии, и создаваемое ими изображение цели передается непосредственно на окулярный дисплей ENVG-B, то есть в поле зрения пользователя.

Возможность дополненной реальности позволяет отображать «точки интереса» (Points of Interests, POI) и другую критически важную для миссии информацию: координаты местоположения, направление движения, текст и пространственное представление положения дружественных сил. Они отображаются в виде символа AR (Augmented Reality, дополненная реальность) над фактическим положением и могут содержать поясняющую информацию, такую ​​как классификация «союзник», «враждебный», «неизвестный» или «нейтральный». Символы AR также показывают расстояние и направление до POI. Данные отображаются за пределами активного поля зрения (Field-Of-View, FOV) и не препятствуют реальному обзору солдата.

Ведение огня из-за угла

С помощью интеллектуальных комплектов для повышения осведомленности на базе оперативной системы Android (Android Team Awareness Kits, ATAK) и радио эта информация о POI может передаваться напрямую другому личному составу отделения и более высоким командным уровням, если это необходимо. Изображения, записанные с помощью дронов, также можно проецировать непосредственно перед глазами пользователя ENVG-B. В частности, компания L3Harris на выставке AUSA 2020 продемонстрировала взаимодействие с нано-дроном FLIR Black Hornet.

Кроме того, дополненная реальность (AR) и головной дисплей (Head-up-Display, HUD), включенные в систему, обеспечивают проецирование по беспроводной сети перекрестия оптики оружия в поле зрения солдата. Это позволяет вести огонь из-за угла, не подвергаясь воздействию противника. Кроме того, встроенный HUD предоставляет дополнительную критически важную информацию, такую ​​как координаты местоположения и направление движения, текст и пространственное расположение своих сил. Данные отображаются за пределами активного поля зрения и не загромождаю поле зрения.

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По материалам soldat-und-technik.de