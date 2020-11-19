Армия США инвестирует в ближний бой.

Армия США ведет интенсивную разработку высокотехнологичного снаряжения для пехотинцев и нового поколения личного оружия, которые призваны обеспечить решающее преимущество американских солдат в общевойсковом бою. За программу модернизации отвечает так называемая «Межфункциональная группа солдатской летальности» (Soldier Lethality Cross-Functional Team) Командования будущего (Army Futures Command). Группу возглавляет пехотный бригадный генерал и начальник пехотной школой армии США Дэвид ХОДН (David HODNE). В сотрудничестве с представителями промышленности группа, среди прочего, разрабатывает высокотехнологичные очки, более эффективное поколение вооружения и самые успешные в настоящее время на рынке очки ночного видения.

Как заявил генерал Д.Ходн в своем видео выступлении по случаю конференции «Маневренный боец 2020» (2020 Maneuver Warfighter Conference), стратегия национальной обороны, разработанная бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом и опубликованная в 2018 году, «выявила тревожное ослабление превосходства между вооруженными силами США и нашими противниками по всему миру». Поучительным также оказалось "Исследование русской войны нового поколения» (Russian New Generation Warfare Study), проведенное отставным бригадным генералом американской пехоты Питом ДЖОНСОМ (Pete JONES).

Бригадный генерал армии США Дэвид ХОДН

«Это исследование, - сказал Д.Ходн, - во взаимосвязи с «Обзором стратегического портфолио ближнего боя» и Стратегией национальной обороны 2018 выявило пробелы, которые оправдывают серьезное исследование».

«Почти два десятилетия боевых действий продолжают, как и раньше, приводить к появлению опытных командиров и ветеранов, сведущих в тактике небольших подразделений. Однако наши оппоненты точно проанализировали, как мы используем наши вооруженные силы, как мы сражаемся и чем мы воюем», - продолжил Д.Ходн.

«Наши противники обладают возможностями, которые соответствуют нашим способностям, а в некоторых случаях даже превосходят их. Иногда наши противники могут обнаружить нас до того, как мы обнаружим их, а это значит, что они могут взять нас на прицел и атаковать раньше, чем мы». Пробелы в возможностях были обнаружены, в частности, в отношении боевых действий в городском пространстве и боя в туннелях.

Основываясь на этих выводах, усилия кросс-функциональной группы солдатской летальности сосредоточились на модернизации подразделений «ближнего боя» (Close Combat Force, CCF). Такие подразделения состоят из пехоты, разведчиков, инженеров, наблюдателей и медико-санитарных групп, действующих на переднем крае. Как отметил Д.Ходн, хотя силы CCF составляют всего четыре процента от общей численности участвующих в боевых действиях, но исторически они несут 90 процентов потерь. Генерал также упомянул, что программы их модернизации, в целом, получают лишь небольшую часть бюджета, предназначенную для этих целей.

Среди прочего, следующие три проекта направлены на устранение выявленных пробелов в возможностях армии США и обеспечение её солдат уже в ближайшем будущем решающим преимущество в бою на малой дистанции.

Интегрированная система дополненной реальности армии США

Интегрированная система визуального дополнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS) - это цифровые информационные очки, разработанные в сотрудничестве с Microsoft. Очки подключаются к небольшому компьютеру и радиоустройству.

Интегрированная система визуального дополнения

Вся система состоит из информационных очков со встроенным проекционным дисплеем, компактного компьютера, радиоустройств для передачи данных, совместимого аккумуляторного блока, зарядного устройства и тактического облачного сервера. Военнослужащий несет на себе только очки, радиооборудование и аккумуляторы. Тактический сервер встроен в одно из транспортных средств роты.

Система IVAS имеет как цифровой канал ночного видения, так и термографические датчики и, благодаря этому, пригодна для использования днем и в условиях ограниченной видимости. Очки улучшают восприятие, а также ситуационную осведомленность личного состава, поддерживают принятие им решений и помогают в обнаружении и поражении целей. Поле зрения очков составляет 80 градусов по фронту и 40 градусов по высоте.

IVAS умеет переводить с иностранных языков

На поле боя солдату армии США IVAS может предоставить информацию о положении противника, своих и союзных сил. Система использует программное обеспечение для распознавания лиц, которое позволяет опознать человек, если данные о нем заранее были загружены в базу данных. Она умеет переводить разные языки на английский и позволяет солдатам иметь цифровой беспроводной обмен данными между различными уровнями отделения, взвода и роты, включая координаты и запись происходящего на поле боя.

Так, в городском бою, например, не требуется обстоятельно описывать языком некоторые опасные места. Достаточно одного взгляда в направлении опасного места (цели), и записанное изображение может быть отправлено всем участникам сети (другим военнослужащим подразделения). Затем они, ориентируясь на местности, прибывают к назначенному месту и занимают позицию. При этом, им уже не требуется кропотливо искать обусловленную цель.

Группа солдат, оснащенная IVAS

По словам подполковника Брэда ВИННА (Brad WINN), руководителя проекта IVAS в составе межфункциональной группы солдатской летальности, армия США за 28 месяцев с начала проекта выполнила более 20 тыс. часов тестов с помощью информационных очков. За это время были внесены десятки конструктивных изменений в аппаратное и тысячи в программное обеспечение. Согласно его заявлению, около 1000 солдат из армии США, Корпус морской пехоты и сил специальных операций приняли участие в испытаниях. Дополнительные войсковые испытания, проводимые воздушно-десантными войсками США, так называемые Soldier Touch Points, завершились совсем недавно.

Армия США исходит из того, что задействованные военнослужащие отработают к концу всей серии испытаний около 40 тыс. часов с IVAS. Б.Винн ожидает, что окончательный вариант IVAS будет передан первым воинским подразделениям в четвертом квартале 2021 года. Планируется, что умными очками будут оснащены все CCT-подразделения 58-й бригадной боевой группы армии США и Национальная гвардия.

Продолжение следует…

По материалам soldat-und-technik.de