Проект NGSW: армия США выбрала SIG Sauer.

Согласно публикациям западных источников, 19 апреля 2022 года армия США объявила, что программа Next Generation Squad Weapon («Стрелковое оружие отделения следующего поколения») будет реализована с использованием продукции, разработанной компанией SIG Sauer. Как известно, проект направлен на замену части семейства винтовки M16 на, так называемую, винтовку NGSW и легкого пулемета M249 на, так называемую, автоматическую винтовку NGSW. На первом этапе для испытаний планируется закупить оружие и боеприпасы на сумму 20,4 млн. долл. США. Контракт также включает приобретение аксессуаров, запасных частей и поддержку подрядчиков. Ожидается, что поставка даст возможность другим службам Министерства обороны США и потенциальным зарубежным покупателям приобрести оружие серии NGSW.

Созданная на базе SIG Sauer MCX-SPEAR винтовка XM5 заменит карабин M4/M4A1 в подразделениях сил ближнего боя (Close Combat Forces), а автоматическая винтовка (пулемет) XM250 на базе SIG Sauer LMG-6.8 станет запланированной заменой пулемета отделения M249. Под термином «силы ближнего боя» понимаются части пехоты, разведывательные, саперные и медицинские подразделения, дислоцированные непосредственно на передовой. Поскольку литер «X» в обозначении оружия обычно отбрасывается после завершения всех испытаний оружейной системы и передачи её войскам – официальное обозначение оружия, предположительно, будет М5 и М250.

Винтовка XM5 на базе SIG Sauer MCX-SPEAR

Модель SIG Sauer MCX-SPEAR весит около 8,3 фунтов (3,76 кг) и представляет собой огнестрельное оружие с газопоршневой группой с коротким ходом. Она имеет механизм с двойным рычагом заряжания: оружие может быть полностью заряжено либо классическим способом, как у AR-15 с помощью рычага взведения на задней части ствольной коробки, либо с помощью меньшего рычага заряжания, который можно сложить на левой стороне ствольной коробки. Органы управления расположены с обеих сторон оружия. Ствол имеет длину 13 дюймов (330 мм). Предусмотрена возможность использования глушителей последнего поколения.

Изделие SIG Sauer LMG-6.8 также является огнестрельным оружием с газопоршневой системой с коротким ходом. Подача патронов осуществляется с помощью ленты, магазинной подачи не предусмотрено. При весе 5440 грамм оружие на 35% легче, чем сопоставимый MK48 Mod 1. Модель имеет такую ​​же систему уменьшения отдачи, как и пулемет MG 338. Точно так же крышка ленточного питателя открывается не вперед, а в сторону. В результате появилась возможность использовать оптику с насадками. Управляемый с обеих сторон рычаг селектора огня фиксируется в трех положениях: «безопасном», «непрерывный огонь» и «одиночный огонь». Выдвижной приклад, фиксируемый в пяти положениях, можно сложить на левую сторону кожуха. Стандартный ствол имеет длину 16 дюймов (406 мм).

Пулемет XM250 на базе SIG Sauer LMG-6.8

Оба образца ведут огонь гибридными боеприпасами калибра 6,8 мм x 51, разработанными SIG Sauer. Эти боеприпасы имеют латунный корпус и стальную основу. Пуля калибра 6,8 мм выбрана армией США. Утверждается, что недавно разработанная пуля этого калибра общего назначения имеет эффективную дальность стрельбы не менее 600 м, что вдвое превышает аналогичный параметр винтовки M16/M4A1. Ожидается, что она сможет пробить любой баллистический бронежилет, используемый в настоящее время и в обозримом будущем вероятным противником. Сообщается, что несколько месяцев назад соответствующий заказ на разработку, планирование производственных мощностей и подготовку к (предварительному) серийному производству боеприпасов калибра 6,8 мм х 51 стоимостью 20 млн. долл. армия США уже выдала американскому производителю боеприпасов Winchester.

Некоторое время назад также было принято решение по оптической части линейки изделий серии NGSW. Компания Vortex Optics получила контракт на систему, известную под обозначением XM157. Рамочное соглашение с минимальной стоимостью 20 млн. долл. и максимальной стоимостью 2,7 млрд. долл. рассчитано на 10 лет. Оптико-электронный комплекс XM157, представляющий собой комбинацию оптической системы (1-8х30) с сенсорным блоком, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, призван значительно повысить вероятность попадания с первого выстрела по сравнению с классической оптикой.

Оптико-электронный комплекс XM157

По оценкам экспертов, заявленный выбор армии США, запустившей программу NGSW около пяти лет назад, показывает её приверженность к наиболее традиционному подходу и, следовательно, наименьшему риску. Оставшиеся конкуренты Lone Star Future Weapons, Beretta и True Velocity предложили две модели оружия, использовавшие схему булл-пап и патроны с полимерной гильзой. Ранее из конкурса также выбыла команда Textron (вместе с Heckler & Koch и Olin Winchester) с телескопическим боеприпасом.

Следующими этапами программы станут дальнейшие технические и эксплуатационные испытания оружия и боеприпасов. Основное внимание должно быть сосредоточено на том, в какой степени они дают преимущества с точки зрения дальности действия, эффективности и обращения с ними. Командование сил специальных операций США (USSOCOM) и морская пехота США также продолжают следить за проектом.

В конечном итоге армия США планирует закупить у SIG Sauer 107 тыс. винтовок M5 и 13 тыс. пулеметов M250. В совокупности с необходимым начальным объемом боеприпасов калибра 6,8 мм стоимость производства оружия оценивается в 4,7 млрд. долл. Первое подразделение должно быть оснащено оружием NGSW к сентябрю 2023 года.

При этом, армия не планирует сокращать производство боеприпасов калибра 5,56 мм и 7,62 мм, заявил бригадный генерал Уильям М. БОРУФФ, исполнительный директор совместной программы по вооружениям и боеприпасам. По его словам, сначала поставщиком боеприпасов нового типа для NGSW выступит SIG Sauer. Одновременно армия США построит новый цех на заводе по производству боеприпасов в Лейк-Сити в Индепенденсе, штат Миссури. Ожидается, что этот объект откроется примерно в 2026 году, после чего армия начнет играть ведущую роль в производстве патронов калибра 6,8 мм, а SIG Sauer станет резервным источником.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de