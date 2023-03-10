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Интерфакс-АВН

Алиев считает, что у Баку и Еревана появляется шанс построить нормальные добрососедские отношения

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что для мира с Арменией нет никаких препятствий и это основано на договоренностях, достигнутых между Баку и Ереваном в октябре 2022 года.

"Сейчас пришло время построения мира. Поэтому в ноябре 2020 года мы выдвинули инициативу по мирному переговорному процессу (с Арменией - ИФ). Есть пять известных принципов, которые могут составить основу мирного договора с Арменией. Мы надеемся, что международные участники, которые пытаются играть роль посредника, постараются уговорить Армению не потерять этот шанс", - сказал Алиев в четверг на Х Глобальном Бакинском форуме.

Он считает, что в настоящее время появляется шанс построить нормальные добрососедские отношения. "Мы считаем, что после войны мир возможен, и октябрьские договоренности с Арменией показывают, что для мира с Арменией нет никаких препятствий", - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан сделал все возможное, чтобы разрешить конфликт с Арменией мирным путем.

"Мы хотели, чтобы Армения выполнила решения Совбеза ООН и без всяких условий вывела свои вооруженные силы (с территории Азербайджана - ИФ). Но Армения не придала значения этим решением, что является само по себе фактом неуважения к международному праву", - отметил президент.

Он добавил, что в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта была создана Минская группа ОБСЕ, но в течении 28 лет эта группа ничего добиться не смогла, и в переговорном процессе Армения стремилась "заморозить этот процесс, то есть хотела оставить этот конфликт в постоянном замороженном состоянии".

"Но мы не могли согласиться с этим, и мы сделали то, что считали правильным, воспользовались правом самообороны, в частности 51 статьей Устава ООН. Мы освободили свои территории и это является нашим легитимным правом", - сказал президент.

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2020-й год
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