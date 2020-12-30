Сенатор Бондарев: СНВ-3 все равно придется менять из-за технического прорыва ряда стран

Непростой для всего мира 2020 год, помимо пандемии коронавируса, запомнится в том числе конфликтом в Нагорном Карабахе и все возрастающим напряжением вокруг вопроса о продлении договора СНВ-3 между Россией и США, срок действия которого заканчивается практически через месяц. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев рассказал ТАСС о значимости российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, о перспективах законодательного закрепления понятий нацизма и фашизма, а также о потенциальных новых членах Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

- Виктор Николаевич, какие основные задачи будут стоять перед комитетом в 2021 году? Планируются ли разработка и внесение в Государственную думу каких-либо законопроектов? Будут ли зарубежные командировки комитета?

- План работы комитета мы обычно готовим не на год, а на сессию, а в нынешних условиях пандемии планировать мероприятия на год вперед тем более нецелесообразно. Расскажу о ближайшем полугодии.

Пока у нас в работе восемь законопроектов. Например, проект федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" предусматривает введение нового подвида государственной авиации - вспомогательная, к которой можно отнести авиацию юридических лиц, в том числе ДОСААФ России. Нововведение позволит создать условия для развития и поддержки авиационно-спортивных организаций ДОСААФ России, а также обеспечить такие организации государственной авиационной техникой, давать им пользоваться имуществом, находящимся в государственной собственности. Субъекты РФ смогут выделять средства из собственных бюджетов на закупку и содержание авиационной техники, учитывать на балансе воздушные суда, переданные ими в региональные авиационные организации ДОСААФ России.

Также в работе проект федерального закона, который даст право органам военной полиции Вооруженных сил России на движение по платным автомобильным дорогам и платным участкам автодорог. Новелла облегчает военным полицейским выполнение таких важных задач, как организация розыска и задержания военнослужащих-уклонистов, содействие ОВД РФ в розыске военного имущества Вооруженных сил России, военнослужащих и лиц гражданского персонала, совершивших преступление, в их конвоировании.

Комитет также планирует работать над законопроектом, приводящим ФЗ "О пожарной безопасности" в соответствие с Трудовым кодексом РФ. Документом вводится требование о соответствии работников, трудящихся в сфере пожарной безопасности, квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также прописывается обязанность руководителя организации назначать ответственным за обеспечение пожарной безопасности именно такого работника.

Более подробно расскажу о готовящемся проекте федерального закона, который позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета и обеспечить реализацию военнослужащими их прав на приобретение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы. Как вы знаете, "Росвоенипотека" выплачивает участникам НИС накопления для жилищного обеспечения, а средства, дополняющие эти накопления, предоставляются участникам НИС финансовыми органами федеральных органов исполнительной власти или федеральных госорганов, в которых они проходят военную службу.

Законопроектом устанавливается, что "Росвоенипотека" предоставляет военнослужащим для жилищного обеспечения все средства накоплений с именных накопительных счетов непосредственно при их закрытии и исключении военнослужащих из НИС. Такой подход обеспечит оперативное осуществление этих выплат, увеличит суммы инвестиционного дохода участников, а также решит вопрос своевременного и полного возврата в федеральный бюджет финансовых средств, предоставленных участникам, после появления оснований для исключения их из реестра в случае увольнения с военной службы с правом на использование накоплений.

Законопроект предусматривает, что средства накоплений для жилищного обеспечения по договору целевого жилищного займа будут предоставляться военнослужащему не менее чем через пять лет его участия в накопительно-ипотечной системе. Общая продолжительность военной службы такого военнослужащего, как правило, составляет не менее 10 лет. Документом закрепляется право военнослужащих на участие в накопительно-ипотечной системе в случае, если они фактически уже получили накопления для жилищного обеспечения или средства, предоставленные по договору целевого жилищного займа.

Законопроект гармонизирует возникновение у участника НИС прав на получение средств целевого жилищного займа и на использование накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на его именном накопительном счете. Таким образом, исключается возможность появления просроченной задолженности по возврату средств в федеральный бюджет теми военнослужащими, которые увольняются с военной службы до возникновения у них права на использование накоплений, по организационно-штатным мероприятиям, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. В результате получится избежать потери бюджетных средств.

Кроме того, законопроект дает членам семьи умершего участника НИС, который был уволен с военной службы и исключен из реестра участников с правом на использование накоплений, но не успел это право реализовать, возможность получить соответствующие средства с его именного накопительного счета для решения жилищного вопроса. Солдатов, сержантов, проходящих обучение в военных образовательных учреждениях, можно будет включать в НИС на общих основаниях после завершения учебы.

Это один из самых значимых законопроектов, над которыми нам предстоит работать в следующую парламентскую сессию. Совсем скоро он будет внесен в Государственную думу.

- В России к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК должна достичь 30%, а к 2030 году - 50%. Вы часто поднимаете вопрос готовности заводов к диверсификации производства в сфере ОПК. По вашей оценке, готовы ли российские военные заводы достичь данных показателей, есть ли для этого необходимые ресурсы? Какие задачи нужно решить для успешной диверсификации?

- Процесс диверсификации предприятий ОПК осуществляется успешно в соответствии с ранее намеченными планами. Пандемия не снизила темпы этого процесса, а в чем-то даже способствовала его активизации, так как часть производственных мощностей оборонных заводов была задействована на выпуск медицинского оборудования и комплектующих к нему, медицинских приборов, изделий.

В состав ОПК входит почти 1,5 тыс. предприятий. Они расположены во многих регионах России и обеспечивают работой 2 млн человек. Несмотря на западные санкции и особенности функционирования экономики в условиях пандемии, принимаются необходимые меры по увеличению доли высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК. Выстраивается система управления проектами диверсификации в ОПК. В целом мероприятия по диверсификации ОПК поэтапно выполняются и обеспечиваются ресурсами.

Правительство России усердно трудится над выполнением поручений президента России Владимира Владимировича Путина по диверсификации предприятий ОПК, оказывает поддержку российским товаропроизводителям. В текущем году Минпромторг России совместно с интегрированными структурами и заинтересованными организациями разработал аналитическую программу ОПК, которая представляет собой экономическую модель по достижению целевых показателей диверсификации к 2030 году.

Для более качественной, интенсивной и эффективной диверсификации предприятий ОПК необходимо решить ряд задач. В частности, согласовать, гармонизировать производственные и бюджетные циклы планирования в РФ, создать программу диверсификации ОПК, согласованную по целям, задачам и ресурсному обеспечению с проектами госпрограммы вооружения на период 2024-2033 годов и госпрограммы развития ОПК на аналогичный период. Кроме того, нужно законодательно закрепить определения "российский товар", "российский производитель", "промышленная продукция российского происхождения", создать механизм аттестации российской продукции и присвоения статуса "российский производитель" предприятиям и организациям. Также необходимо разграничить источники финансирования гособоронзаказа и производства продукции гражданского назначения в рамках реализации программы диверсификации, а также разграничить расчет себестоимости продукции по ГОЗ и продукции гражданского назначения и при этом всемерно содействовать формированию положительного имиджа российской продукции.

- Сейчас повышенное внимание приковано к вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Каков ваш прогноз, будет ли договор продлен и на каких условиях? Если продлевать его на год без всяких условий, как предложил президент РФ, то какие действия должны последовать от России и США за этот год?

- СНВ-3 относится к числу основополагающих международных договоров в области контроля за вооружениями. После заморозки ДРСМД в августе 2019 года и выхода США из Договора по ПРО почти двадцать лет назад он остался единственным "столпом" сдерживания открытой гонки вооружений.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Международная обстановка и российско-американские отношения тогда уже были достаточно напряженными. С годами эта напряженность только усилилась и достигла на сегодняшний день критических значений. Агрессия, которую открыто демонстрируют США по отношению к России, нарастает, и нет оснований надеяться на позитивные изменения в связи со сменой американского руководства.

СНВ-3 остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен другим соглашением, и может быть по обоюдному согласию продлен максимум до 2026 года. В любом случае его придется со временем аннулировать и заменять сопоставимым по содержанию, но более усовершенствованным документом, который будет отражать изменения в геополитических реалиях и учитывать прорыв в военно-техническом обеспечении ряда третьих стран. Я имею в виду гипотетическое включение в новый договор Китая и других членов "ядерного клуба". Но международные отношения не терпят пустоты. Для того чтобы иметь возможность тщательно проработать все параметры "преемника" действующего договора, необходимо сейчас поддержать и реализовать предложение президента России Владимира Путина о продлении СНВ-3 на год без всяких условий. Примут ли США это предложение? Делать прогнозы в таких вопросах - занятие неблагодарное. Несмотря на явно негативное отношение к России со стороны представителей американской власти, вариант согласия я бы не исключал. Американцы мало руководствуются эмоциями, для них важна собственная выгода, а выгода временного продления СНВ-3 очевидна для всех и не идет вразрез с национальными интересами никакой страны. В то же время американцы могут учинить так называемый демарш, просто из принципа, ради поддержания своего мирового имиджа. Могут сейчас продолжить манипулировать этим документом, как манипулировали ДРСМД. Если, например, им понадобится в чем-то в очередной раз голословно обвинить Россию или самим нарушить требования СНВ-3. В таком случае перспективы у договора весьма неблагоприятны.

Но надо понимать, что даже если американцы прислушаются к голосу разума и согласятся продлить СНВ-3 на год или даже на более длительный срок, то все равно его придется менять. Горизонт его действия отчетливо виден, ведь договор двусторонний, он налагает ограничения только на ядерные арсеналы России и США. Нельзя не учитывать изменений, произошедших за десять лет в техническом оснащении других обладателей ядерного оружия. Среди них есть в том числе страны НАТО.

- Ожидаете ли вы выхода западных стран из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как соответствующее решение приняли США? Может ли ДОН существовать в прежнем виде после выхода из него США? Заинтересована ли Россия в ДОН без США, и возможен ли, на ваш взгляд, выход РФ из договора?

- Выход США из Договора по открытому небу - это очередной шаг в разрушении международной системы глобальной безопасности и в подрыве еще оставшегося доверия. Штаты растаскивают по камням фундамент этой системы. Конечно, они сейчас, после собственного выхода из договора, оказались в более выгодной позиции, чем мы. Их союзники по НАТО, являющиеся членами ДОН, могут продолжать осуществлять наблюдательные полеты над территорией России, инспектировать в рамках этого договора военную деятельность нашей страны. Мы также можем осуществлять аналогичные действия в отношении этих государств, а вот проводить наблюдательные полеты над Штатами уже не сможем. Это создает определенный дисбаланс.

Но непорядочность США - не повод для России выходить из договора. Во-первых, это неэтично по отношению к другим странам - добросовестным членам ДОН, среди которых есть наши геополитические партнеры и союзники. Они-то ничего не нарушили, из договора не вышли. Во-вторых, это просто бессмысленно. Все, что можно отследить в рамках реализации данного договора (то есть в ходе наблюдательных полетов), - весьма поверхностные, общие сведения. Они не заменяют работы разведки, которая и служит основным источником информации о военной деятельности иностранных государств. Мы готовы предоставлять наше воздушное пространство для наблюдательных полетов действующим участникам ДОН, так как нам нечего скрывать: мы не нарушаем никаких взятых на себя международных обязательств. В то же время выход США из договора не поможет им скрыть какие-то сведения в области военного строительства, которые можно получить с самолетов наблюдения и которые могут быть зафиксированы аэрофотоаппаратами на дозволенной высоте.

Насчет сохранения ДОН в прежнем виде отвечу так: даже если юридические параметры остаются неизменными, выбывший участник не может не нарушить общую конфигурацию отношений стран в рамках договора. Правда, в целом западные государства выражают свое намерение оставаться в договоре. В майском совместном заявлении (после того как США начали процедуру выхода из ДОН) одиннадцать западноевропейских стран подчеркнули, что договор является "важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия в целях повышения прозрачности и безопасности в Евроатлантическом регионе".

- Одним из самых главных событий в сфере безопасности стало прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и введение российских миротворцев в регион. В чем важность присутствия наших миротворцев? Видите ли вы риск возобновления боевых действий в данном регионе, как предотвратить такое развитие событий? По вашему прогнозу, хватит ли пяти лет нахождения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, чтобы полностью стабилизировать ситуацию?

- Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе. Россия не в первый раз играет решающую роль в урегулировании конфликтов между нашими ближайшими соседями. Мы глубоко уважаем обе противоборствующие стороны и желаем им только добра и благополучия, которые невозможны в условиях войны. В ходе военных действий и Армения, и Азербайджан понесли потери в личном составе и боевой технике, погибло много мирных жителей, разрушены жилье и инфраструктура.

Благодаря личному вмешательству российского президента конфликтующие стороны пошли на заключение трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года, которое прекратило братоубийственную войну в Нагорном Карабахе, а значит, позволило избежать дальнейшего кровопролития. Азербайджан согласился на полное прекращение огня и ввод на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск российских миротворцев. Армения в свою очередь пошла на серьезные территориальные уступки по "поясу безопасности", чтобы сохранить жизни жителей Нагорного Карабаха и контроль за большей частью территории. России и лично нашему президенту удалось совершить то, чего не смогли добиться Совбез ООН, ОБСЕ и Минская группа.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией затяжной, он возник не вчера. А территориальные притязания и споры о принадлежности той или иной земли, как правило, не исчерпываются сложившейся на текущий момент конфигурацией сил. В таких вопросах всегда возможен регресс, так как у каждой стороны своя правда. Дабы его избежать, наши миротворцы останутся в Карабахе, что обеспечит не только прекращение огня, но и как минимум пятилетний срок мирного сосуществования в Закавказье.

Хотелось бы подчеркнуть, что от прекращения войны в Нагорном Карабахе выигрывают все. Надеемся, что оно станет переломным в ходе многолетнего противостояния, а также создаст предпосылки к установлению прочного мира в регионе. Уверен, что российские миротворцы с честью и достоинством выполнят поставленные перед ними задачи.

- Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно закрепить понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Как комитет относится к данной инициативе, готов ли рассмотреть соответствующий законопроект? Что россиянам даст реализация этой инициативы?

- Пока данная законодательная инициатива в наш комитет не поступала. Она, насколько мне известно, пока находится в разработке. Но саму идею я поддерживаю. Сейчас силами западных пропагандистов активно переписывается история Второй мировой войны. Факты переворачиваются с ног на голову. Те из них, которые невозможно отрицать в силу наличия неоспоримых документальных подтверждений, антироссийские пропагандисты стараются по-новому интерпретировать. В своем вероломном цинизме эти ревизионисты истории называют советского воина-освободителя оккупантом, а великого, без преувеличения, государственного и политического деятеля И.В. Сталина, при появлении которого вставали лидеры США и Великобритании, ставят в один ряд с преступником А. Гитлером.

Но хуже всего даже не то, что эти новые "сведения" содержатся в английских и американских учебниках, в англосаксонских образовательных программах. Хуже всего то, что часть (к счастью - малая часть) наших соотечественников оказывается столь легковерной, что, как губка, впитывает эту чудовищную пропаганду. Как противостоять этому? Проводить просветительскую работу, рассказывать правду, а для этого нужно называть вещи своими именами. У нацизма и фашизма не может быть никаких более мягких, "компромиссных" названий, никаких двойных интерпретаций, никаких оправданий. Что касается вопросов геноцида народов Советского Союза, то этот термин тоже слишком широко подчас трактуется, и на этой почве могут возникнуть те или иные распри.

Кроме того, мы должны защищать не только историю, но и современность. Новая мутация давно известного фашизма сейчас процветает на Украине. Героизируется, превозносится. Причем это движение имеет своих сторонников. Поэтому с фашизмом, нацизмом и прочими явлениями этого порядка надо бороться. В нынешнем году мы отметили 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Очень бы хотелось, чтобы через четверть века 100-летний юбилей этого грандиозного события вызывал в сердцах будущей молодежи, в сердцах наших потомков не меньшие благодарность, гордость, почтение и душевный трепет, чем у нас сегодня. Чтобы они чтили Победу и память тех, кто ее принес, а не стыдливо оправдывались перед освобожденными Советским Союзом народами за подвиг наших предков.

В заключение, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья и благополучия.

Беседовал Иван Капустин