ОДКБ поставили в сложное положение

На азербайджано-армянской границе снова льется кровь

В последние недели резко обострилась ситуация между Азербайджаном и Арменией, которая по сути может перерасти в масштабный военный конфликт. С обеих сторон применялась тяжелая артиллерия, танки, авиация и беспилотники. Есть погибшие и раненые. К тому же, судя по заявлениям двух сторон, никто пока не собирается вести речь о переговорном процессе. Мир отошел на второй план.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал провокацией действия Армении в Товузском районе 12 июля, где произошел артиллерийский обстрел. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если бы это случилось на Карабахском направлении, было бы еще понятно. Но инцидент произошел не рядом с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе. Это явная провокация, потому что УАЗ – это не танк, можно было тут же позвонить, связаться по рации, есть локальная связь друг с другом, горячая линия. Почему же сразу началась атака из орудий на опорный пост азербайджанских пограничников, даже не войск Министерства обороны?» – задается вопросом посол.

Посол полагает, что «это делается, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ и прежде всего Россию». «Потому что понятно, что у Азербайджана двусторонние партнерские, в том числе экономические отношения со всеми членами ОДКБ. Локальная задача – вовлечь в конфликт ОДКБ, в первую очередь Россию, глобальная задача – создать по периметру России еще один очаг, который бы ее беспокоил», – пояснил он.

“ Локальная задача – вовлечь в конфликт ОДКБ, в первую очередь Россию, глобальная задача – создать по периметру России еще один очаг, который бы ее беспокоил ”

Посол подчеркнул, что Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы по инциденту. «Нам скрывать нечего. Наше дело правое. Стоит вопрос об оккупации армянской стороной азербайджанских территорий. Пока оккупация не прекратится, любые конфликты, любое развитие событий возможно», – отметил он.

По мнению Бюльбюль-оглы, «искать здесь правых или виноватых не нужно», так как «есть совершенно конкретные международные правовые документы со стороны ПАСЕ и ОБСЕ, а также четыре резолюции Совета Безопасности ООН и резолюция Генассамблеи ООН, которая выражает мировое мнение».

«Пока наша земля оккупирована, никто никогда в Азербайджане не согласится с этим положением. И чем дольше оно тянется, тем опаснее ситуация», – заключил посол.

В Армении в свою очередь заявили, что группа азербайджанских военных попыталась пересечь границу на грузовике УАЗ, а затем начала артиллерийский обстрел. На следующий день столкновения продолжились.

Посол Армении в России Вардан Тоганян считает, что проблема в том, что Азербайджан подготавливал общественное мнение к своим агрессивным действиям.

По словам главы бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, которые опубликовал «Коммерсант», речь идет о «переходе конфликта в качественно новую стадию». «Азербайджан не заинтересован в расширении зоны конфликта, в то время как Армения надеется переключить внимание международной общественности с карабахского направления на границу, чтобы представить Азербайджан агрессором», – сказал он.

В то же время глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян значительных ухудшений не ожидает. Впрочем, как и улучшений. «То, что происходит, – это достаточно серьезное, но все же локальное столкновение. Рано или поздно эта эскалация закончится, а потом будет возобновление переговорного процесса. Ничего содержательного он в себе нести не будет, как и не нес до этого».

Фото: livejournal.com

Я бы назвал провокационными заявления некоторых экспертов с армянской стороны (атмосферу нагнетает, несомненно, еще и интернет-пространство с помощью вездесущих троллей) о том, что Армения может атаковать плотину Мингечаурского водохранилища. Это могло бы привести к затоплению больших территорий. Еще в 2014 году глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов говорил, что если плотина будет подорвана, то вода из водохранилища может дойти до Баку. Между водохранилищем и столицей Азербайджана примерно 300 километров.

В свою очередь, Азербайджан пригрозил Армении высокоточным ударом по АЭС, которая расположена вблизи армянского города Мецамор. «Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», – приводит Ozu.az слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

При этом в Минобороны заверили, что средства ПВО, которые есть у Азербайджана, не позволят противнику нанести удар по объектам страны. Тема возможных ударов по плотине и АЭС неоднократно затрагивалась местными СМИ.

Нынешнее летнее обострение, надо отметить, является крупнейшим кризисом с момента заключения перемирия в мае 1994 года между Азербайджаном и Арменией. И на данном этапе, увы, можно только говорить о неопределенности ситуации как на границе, так и во взаимоотношениях двух стран. Может быть, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что не намерен вести переговоры «ради имитации, проводить бессмысленные видеоконференции. Во всем должен быть смысл. Переговоры должны вестись по существу. Если мы увидим, что они бессмысленны, то предпримем соответствующие шаги».

И тем не менее можно только поприветствовать слова Алиева, который подчеркнул, что «не советует никому в Азербайджане опережать события». Если потребуется применять военную силу – инициатива в этом вопросе должна исходить только от него. Будем надеяться.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года