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Интерфакс-АВН

Австралия планирует купить у США 4 подлодки класса Virginia - СМИ

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Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class
Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain,

Байден в Сан-Диего обсудит с премьерами Австралии и Великобритании дальнейшее сотрудничество в рамках AUKUS

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Австралия планирует приобрести у США по меньшей мере четыре атомные подводные лодки класса Virginia, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, поставка подводных лодок маловероятна в ближайшие годы. Они считают, что это, возможно, произойдет в 2030-х годах.

Однако ожидаемое объявление послужит демонстрацией прогресса трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS, состоящей из Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, отмечает телеканал.

Кроме того, собеседники сообщили, что Австралия также будет сотрудничать с Соединенным Королевством над разработкой нового класса атомных подводных лодок, которые могли бы включать американские комплектующие.

Как заявили источники телеканала, президент США Джо Байден в понедельник в Сан-Диего примет премьер-министров Австралии Энтони Альбанезе и Соединенного Королевства Риши Сунака.

Ожидается, что они обсудят следующие шаги в партнерстве.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Великобритания уже на следующей неделе может раскрыть детали сделки по атомным подводным лодкам (АПЛ) для Австралии.

Британский премьер Риши Сунак сказал министрам, что можно ожидать, что он объявит о сделке в рамках трехстороннего с США соглашения AUKUS по продаже субмарин Австралии уже на следующей неделе, пишет газета.

Несколько источников заявили изданию, что, по их мнению, Великобритания добилась успеха, предлагая австралийцам субмарины британского проекта Astute, и рассчитывает, что Канберра предпочтет их американским проектам Virginia.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Проекты
Astute АПЛ
Virginia АПЛ
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