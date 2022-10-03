Блок AUKUS используется как средство давления

Чего добился военный альянс США, Великобритании и Австралии за первый год

Британский Королевский флот планирует до конца нынешнего года поставить на боевое дежурство атомную подводную лодку (АПЛ) HMS Anson. Это пятый по счету корпус в семействе многоцелевых субмарин семейства Astute. Технически Anson мало чем отличается от однотипных кораблей, зато несет особую миссию. Впервые за всю историю Королевского флота на атомной субмарине будут проходить практику иностранные моряки. Такое заявление прозвучало из уст британского министра обороны Бена Уоллиса.

Ранее в текущем году группа австралийских подводников приступила к занятиям по курсу обслуживания судового ядерного реактора компании Rolls Royce. Это часть подготовки к практическим занятиям в море, намеченным на 2023 год на борту S123 Anson. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства Великобритании от 31 августа.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция – эксплуатируют подводные атомоходы на протяжении нескольких десятилетий. На рубеже веков к ним присоединилась Индия, взявшая в аренду советскую АПЛ проекта 670 (местное обозначение Chakra), а затем российскую проекта 971И (Chakra II). Сегодня на верфи в Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш) ведется строительство двух типов подводных атомоходов собственной разработки.

БЛОКОВАЯ ПОЛИТИКА

Австралия стремится стать следующим, седьмым по счету оператором атомных подводных лодок (АПЛ) в мире. И первой страной, где атомоходы будут эксплуатироваться без ядерного оружия на борту. Так было обещано 16 сентября 2021 года лидерами трех государств, объявивших о создании нового военно-политического союза AUKUS. Президент США Джозеф Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступили тогда с пространными речами. Однако никто из них не дал четкой формулировки целей и задач вновь образованного альянса. Вместо них звучали откровенно популистские заявления типа «Мы это делаем ради укрепления мира и безопасности».

За прошедший год мало что изменилось. Пресс-релиз британского оборонного ведомства от 31 августа 2022 года дает такое определение: «Партнерство в рамках AUKUS объединяет Великобританию, США и Австралию в деле продвижения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Впрочем, конкретика нашла отражение в следующих планах. Первый: оснащение ВМС Австралии атомными подводными лодками. Второй: трехстороннее сотрудничество в области «кибернетического пространства, искусственного интеллекта, квантовых технологий, подводных средств, гиперзвуковых технологий, высокоскоростных перехватчиков, средств электронной борьбы, прочих информационных и инновационных проектов». Третий: расширение сотрудничества между разведывательными органами стран – участниц блока, а также Новой Зеландии и Канады, что ранее было оформлено соглашением «Пять глаз» (Five Eyes).

Помимо всего этого посредством AUKUS придается дополнительный импульс программам перевода австралийских Вооруженных сил на американское оружие с западноевропейского (например, на место франко-германских ударных вертолетов Tiger приходят американские AH-64 Apache).

СРАВНЕНИЕ С НАТО

Во вновь созданный альянс входят три государства, участие других стран пока не рассматривается. При этом англоязычная Новая Зеландия, отделенная от Австралии лишь Тасмановым морем, выступила с заявлением о своей приверженности неядерному статусу. В заявлении содержится обещание по недопущению использования национальных портов и баз для приема иностранных атомных кораблей и кораблей – носителей ядерного оружия.

США, Великобритания и Австралия представляют собой крупнейшие по территории и военной мощи государства англосаксонского мира. Что упрощает общение на всех уровнях и потенциально делает новую структуру более монолитной по сравнению с НАТО.

Что касается Североатлантического договора, то подавляющее число его государств-членов говорят на своих языках. Это превращает НАТО в довольно пеструю, многоязычную и многоликую структуру, к тому же трудно управляемую. Например, несмотря на членство в НАТО, Греция и Турция имеют серьезные противоречия, которые в наиболее тяжелые периоды перерастали в вооруженный конфликт (за Кипр и спорные острова в Эгейском море).

Поскольку декларируемые задачи AUKUS размыты, журналисты и экспертное сообщество предложили собственное видение. Практически все сошлись на мысли, что главная цель AUKUS – противоборство с Китаем. Общаясь с представителями прессы, Байден, Джонсон и Моррисон пытались это отрицать. Однако их неубедительные высказывания на данную тему лишь укрепили общественность в осознании правильности предположения независимого экспертного сообщества.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСТРЕМЛЕНИЯ

Зачем Белому дому AUKUS? Прежде всего это попытка подкрепить группировку Вооруженных сил США в Юго-Восточной Азии за счет набирающей мощь австралийской армии. Во-вторых, это способ прочнее привязать Канберру к Вашингтону, сделать ее послушным исполнителем своих желаний.

Для Лондона AUKUS – это шаг к практическому воплощению в жизнь идеи так называемой Глобальной Британии (Global Britain). По сути, это попытка восстановить Британскую империю в какой-то новой форме, вернуть стране утерянный статус великой державы.

Кроме того, есть еще и желание восстановить былую силу британского оборонно-промышленного комплекса путем увеличения серийного выпуска высокотехнологичной продукции, такой как подводные атомоходы.

Среди совместных программ США, Великобритании и Австралии в рамках AUKUS присутствует оснащение Военно-морского флота Австралии шестью-восемью атомными подводными лодками. Конкретный тип пока не объявлен, но наиболее высокие шансы – у британской АПЛ Astute.

Американцы тоже делают подобные корабли – типа Virginia. Однако обе верфи США, где строятся атомные подводные лодки – Гротон и Ньюпорт Ньюс – полностью загружены заказами Пентагона на десятилетия вперед. У американских верфей нет свободных мощностей для постройки таких субмарин по заказу Австралии.

А вот британский центр атомного судостроения в Бэрроу использует свой производственный потенциал лишь частично, что приводит к длительным циклам строительства субмарин и высокой стоимости единицы продукции. Если Австралия сделает заказ на АПЛ типа Astute, это станет хорошим подспорьем для британских судостроителей, поможет им сохранить и развить компетенции в критической области оборонной промышленности, которой по праву считается атомное подводное кораблестроение.

МНЕНИЕ ЭЛЕКТОРАТА

Объявляя год назад о создании AUKUS, тогдашнее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном хотело таким образом укрепить национальную безопасность, дать толчок развитию местной промышленности (через кооперационные программы с США и Великобританией) и национальных вооруженных сил.

Однако эта повестка вызвала неоднозначную реакцию простых граждан. Многие посчитали, что в новом трехстороннем союзе Австралии уготована роль младшего партнера, поскольку ее армия, промышленность и наука сильно отстают в своем развитии от американских и британских.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон (в центре) активно продвигал идею экспорта британских атомоходов. Фото с сайта www.royalnavy.mod.uk

Поэтому австралийцы задаются вопросом, зачем их втягивают в военно-политический блок. При том что они там заведомо могут быть лишь послушными исполнителями воли Вашингтона и Лондона.

Сомнения австралийцев в необходимости членства их страны в AUKUS усиливаются еще и тем обстоятельством, что соображения «блоковой солидарности» заставят Австралию занять жесткую позицию в отношении Китая, поскольку таковой придерживается крупнейшая страна альянса – США.

Со времен администрации Трампа США взяли резко антикитайский курс, который нашел отражение в торговой войне (таможенные сборы на китайские товары, ограничение на передачу высоких технологий и т.п.). Белый дом включил Китай – вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей – в число своих противников (adversaries). Это, в частности, нашло отражение в долгосрочной стратегии Пентагона, принятой во времена, когда его возглавлял ярый милитарист – генерал морской пехоты Джеймс Мэттис.

АНТИРОССИЙСКИЙ ВЫПАД

Немногим ранее произошло еще одно приснопамятное событие. В 2014 году тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эбботт пообещал «взять Путина за грудки» и «повалить на землю» (он употребил термин shirt-front из лексикона любителей регби и австралийского футбола).

Эти слова были сказаны накануне саммита «большой двадцатки» с участием лидеров крупнейших стран мира, которых принимала на своей территории Австралия. Реакция простых австралийцев на выпад своего лидера была резко негативной. Известный в стране комик Джаз Твемлоу в газете Guardian выразил их мнение, написав: «Угрозы повалить на землю – совсем не та лексика, которая требуется от главы страны, принимающей саммит G20».

С тех пор произошли серьезные геополитические сдвиги. США и Великобритания заняли еще более жесткую позицию по отношению к России – как из-за событий на Украине, так и вследствие военного поражения сирийской оппозиции, получавшей финансовую, военно-техническую и политическую поддержку из Вашингтона и Лондона.

Между тем Австралия и Россия разделены десятками тысяч километров, им нечего делить между собой. В таком случае зачем Австралии настраивать против себя Россию – ядерную сверхдержаву с мощнейшим подводным флотом, ракетный залп которого оставит от Пятого континента один лишь радиоактивный пепел? Одной суперторпеды комплекса «Статус-6» достаточно, чтобы созданная ею волна высотой в несколько километров за считаные часы прошла весь Пятый континент, оставив лишь воспоминания о некогда цветущем крае. Конечно, подобный сценарий, мягко говоря, не устраивает австралийцев. Тем более что Россия и русские никогда ничего плохого Австралии не сделали. И не замышляют.

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР

Многие австралийцы также считают, что у них нет практических оснований и для антикитайских взглядов. Наоборот, развитие всесторонних отношений с КНР должно способствовать развитию национальной экономики.

Сомнения австралийцев в необходимости более жесткого курса по отношению к Китаю и России нашли отражение в том, что Скотт Моррисон и его партия утратили поддержку электората и потерпели поражение на очередных выборах. 21 мая 2022 года их противники лейбористы получили большинство в парламенте, что позволило сформировать однопартийное правительство. А через пару дней лидер лейбористов Энтони Албаниз вступил в должность премьер-министра.

Лейбористы настроены к AUKUS более критически. Предпринимаются попытки – пока что робкие – по отказу от проекта оснащения флота подводными атомоходами. Об этом, в частности, свидетельствует инициатива нового правительства Австралии по выплате крупной компенсации французской фирме Naval Systems, у которой ранее планировалось покупать подводные лодки нового поколения.

«БАРРАКУДА» С КОРОТКИМ ПЛАВНИКОМ

На этом пункте стоит остановиться подробнее.

В 2007 году Австралия начала поиск подходящего варианта замены шести дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) типа Collins, срок эксплуатации которых истекает во втором десятилетии XXI века. Через пару лет определились контуры соответствующей программы SEA1000, начались конкурсные мероприятия.

Члены экипажа субмарины S123 Anson готовятся принять на борту австралийских коллег. Фото с сайта www.royalnavy.mod.uk

Весной 2016 года тогдашний премьер-министр Малкольм Тёрнбулл объявил о выборе ДЭПЛ Shortfin Barracuda Block 1A в качестве победителя конкурса SEA1000. Вскоре с ее разработчиком – французской фирмой Naval Systems – было заключено рамочное соглашение, которым предусматривались работы по проектированию лодки и постройке 12 ДЭПЛ совместными усилиями Naval Systems и ее австралийских партнеров. Конечную сборку предполагалось вести на верфи Australian Shipbuilding Company (ASC) в городе Осборн на южном побережье Австралии.

Примерная стоимость программы SEA1000 сначала составляла порядка 10 млрд австралийских долларов, но к 2016 году сумма возросла пятикратно. В 2017 году в городе Шербурге открылся проектный офис Naval Systems, где предполагалось вести проектирование неатомного варианта базовой субмарины Barracuda французского флота (оснащена ядерным реактором).

Были уточнены проектные параметры Shortfin Barracuda Block 1A: длина около 100 м, водоизмещение порядка 4,5 тыс. т, экипаж 60 человек, вооружение – торпедные аппараты калибра 533 мм. В 2020 году оценочная стоимость проекта повысилась до 90 млрд австралийских долларов (что на тот момент составляло 55 млрд евро).

Вслед за образованием AUKUS прошлой осенью Австралия объявила о выходе из программы Shortfin Barracuda. Вместо ДЭПЛ страна вознамерилась пополнить свой флот шестью-восемью атомоходами. Конкретные параметры проекта обещали определить в течение 18 месяцев (то есть к весне 2023-го).

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Эти действия, а также взятый Канберрой антикитайский курс привели премьера Скотта Моррисона и его партию к утрате доверия электората. На весенних выборах они потерпели сокрушительное поражение. 21 мая 2022 года их политические противники – лейбористы получили большинство в парламенте и сформировали однопартийное правительство. Через пару дней лидер лейбористов Энтони Албаниз вступил в должность премьер-министра.

Несколько часов спустя Албаниз отправился в Токио на саммит лидеров стран QUAD («Четырехстороннего диалога по безопасности»). «Диалог» был организационно оформлен в 2007 году по инициативе премьер-министра Японии Синдзо Абэ и вице-президента США Дика Чейни. Они сумели уговорить австралийского премьера Джона Говарда и индийского Манмохана Сингха. Но уже через год QUAD приостановил свою работу из-за прекращения участия Австралии.

«Диалог» возобновился лишь в ноябре 2017 по инициативе Дональда Трампа. Однако дебаты между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе пока отражают лишь желание четырех стран наладить более тесное взаимодействие на постоянной основе посредством общения своих лидеров. QUAD – не военный блок, никаких взаимных обязательств его члены не несут, в том числе в сфере коллективной обороны.

НА МИРОВУЮ С ФРАНЦИЕЙ

Весной 2022 года вновь сформированное правительство Австралии обратилось к Франции с предложением о компенсации за отказ от прежних договоренностей. На июньских переговорах с Naval Group ее размер был определен в 555 млн евро. Заметим, что к сентябрю 2021 года собственные расходы Австралии на проект SEA1000 достигли 2,4 млрд долл. (которые по факту пришлось списать).

Официальный Париж поддержал такое развитие событий и выразил желание нормализовать отношения между двумя странами, испорченные односторонним демаршем прежнего австралийского правительства. Стороны объявили о подготовке визита премьера Албаниза в Париж, в ходе которого ожидается подписание мирового соглашения.

Сторонние наблюдатели высказывают мнение, что выплата компенсации может стать первым шагом к возобновлению программы Shortfin Barracuda Block 1А. Ее также называют Attack-class – по имени первой субмарины для австралийского флота, запланированной к началу строительства в 2023 году.

Несмотря на более критический взгляд на AUKUS, новое австралийское правительство пока не приняло решения о выходе из этого блока. Представляется, что будущее AUKUS будет зависеть от того, сумеют ли Вашингтон и Лондон уговорить новых лидеров в Канберре сохранить курс на сближение трех стран и продолжить перевооружение Австралийской армии на американскую военную технику.

Конкретные шаги в данном направлении предпринимаются. Так, правительство Великобритании ускорило ход проведения программы подготовки австралийских подводников на АПЛ семейства Astute.

СРАВНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ БРИТАНИИ

На церемонию принятия от промышленности подлодки HMS Anson 31 августа был приглашен заместитель премьер-министра – министр обороны Австралии Ричард Марлес. Его ознакомили с деталями программы, подчеркивая при этом преимущества британской АПЛ над французской ДЭПЛ.

Сообщается, что одинаковой длине 97 м HMS Anson имеет полное водоизмещение 7800 т против 4500 у Attack-class, скорость хода – 30 узлов против 20, и при этом несет гораздо более мощное вооружение. На борт принимается 38 единиц боеприпаса в любом сочетании из британских тяжелых торпед Spearfish и американских ракет Tomahawk Block V с максимальной дальностью пуска до тысячи морских миль (1850 км). Столь дальнобойных крылатых ракет у Франции нет.

Стоимость постройки Anson составила 1,3 млрд фунтов стерлингов. В ее строительстве было занято свыше 10 тыс. специалистов по всей стране. На верфи в Бэрроу продолжается строительство еще двух корпусов – Agamemnon и Agincourt, а общая стоимость программы Astute составляет 11,2 млрд фунтов стерлингов.

АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАН

Между тем Франция ведет собственную программу атомных субмарин и выражает готовность предложить австралийцам сотрудничество в данной области. Но партнеры по НАТО приготовили Парижу неприятный сюрприз.

В январе 2022 года американский исследовательский центр RAND Corporation составил закрытый документ для правительственных организаций своей страны. Отсканированная копия появилась у шведской газеты Nya Dagbladet и была представлена на суд читателей. Публикация вышла под броским заголовком: «Шокирующий документ: США планировали войну и энергетический кризис в Европе».

По мнению газеты, из исследования RAND Corporation следует, что Белый дом целенаправленно спровоцировал войну на Украине, чтобы поссорить Россию и Европу и вызвать в Старом Свете экономический коллапс – с целью перенаправить европейские ресурсы на поддержку американской экономики.

Таков общий посыл публикации Nya Dagbladet. А нас заинтриговал следующий фрагмент. В документе, добытом шведской газетой, в частности, говорится, что французский энергетический сектор вскоре столкнется с серьезными проблемами.

Из-за событий на Украине будет иметь место остановка поставок Россией ядерного топлива в адрес французских атомных электростанций. «Одновременно Франция столкнется с нестабильной ситуацией в регионе Сахеля (Африка), что приведет к критической зависимости энергетического сектора Франции от поставок атомного топлива из Канады и Австралии, – читаем в документе RAND Corporation. – В связи с учреждением военного блока AUKUS… это создаст новые возможности для оказания дополнительного давления [на Францию]».

Дело в том, что в рамках программы атомного подводного судостроения австралийцы взяли на себя большой круг обязательств. Суть его сводится к беспрекословному подчинению Вашингтону и Лондону по всему спектру ядерной энергетики.

После обнародования данного документа RAND Corporation выступила с заявлением, отрицающим свое авторство. Однако заявление составлено так, что дает основание независимым экспертам усомниться в искренности составителей.

Что представляет собою RAND Corporation? Это вовсе не карманная структура со стремлением к славе в медийном пространстве. У аналитического центра из Калифорнии богатая история. Он был создан в 1948-м, а сегодня его штат, по некоторым данным, составляет 1850 человек. А годовой бюджет – 350 млн долл.

Организация ставит перед собой задачу «улучшения политики и принятия решений посредством исследований и анализа». RAND Corporation тесно связана с Пентагоном и разведывательным сообществом США. Корпорация известна тем, что оказывала влияние на разработку военной стратегии во время холодной войны. Ставший достоянием гласности трехстраничный доклад от января 2022 года свидетельствует, что RAND Corporation остается в своем амплуа.

Что же касается Австралии – схватка за влияние на это государство, его суверенитет и направление долгосрочного развития продолжается. Судя по всему, Вашингтон и Лондон готовы на многое, чтобы одержать в ней верх.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – исследователь, историк.