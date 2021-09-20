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В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии

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Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосро
Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосрочный план военного кораблестроения США предполагает увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 финансового года.
Источник изображения: Newport News Shipbuilding

Атомные подводные лодки для Королевского Военно-Морского флота (ВМФ) Австралии могут быть построены за счет сокращения заказа на субмарины типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США, рассказал Breaking Defense научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк.

«Поскольку подводные лодки являются той частью судостроительной инфраструктуры ВМС США, которая сейчас исчерпана, строительство 12 субмарин типа Virginia для Королевского ВМФ будет означать, что 12 подлодок типа Virginia для ВМС не будет построено», — допустил эксперт.

По его словам, «это могло быть частью плана администрации [президента США Джозефа Байдена], поскольку, возможно, это все еще 12 атомных подлодок для альянса [AUKUS], но они будут оплачены Австралией. Однако эти субмарины не смогут помочь США в других миссиях».

Издание отмечает, что альтарнативой американскому предложению могут стать британские атомные подлодки типа Astute.

В Breaking Defense допустили, что США и Великобритания, в силовых установках своих атомных субмарин использующие высокообогащенный уран, могут специально для австралийских подлодок разработать атомный реактор на низкообогащенном уране. Второй, в отличие от первого, не может напрямую использоваться для создания ядерного оружия.

В сентябре The Drive заметило, что Франция за создание для Австралии 12 неатомных субмарин типа Shortfin Barracuda Block 1A и передачу соответствующих технологий просила почти 70 миллиардов долларов, тогда как для себя планирует построить шесть атомных подлодок типа Barracuda за немногим более 10 миллиардов.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в том же месяце Австралией, Великобританией и США, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.


Иван Потапов

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
Продукция
Barracuda
Проекты
Astute АПЛ
Barracuda АПЛ
Virginia АПЛ
Ядерный щит
ЯО
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2 комментария
№1
20.09.2021 14:42
Цитата
В сентябре The Drive заметило, что Франция за создание для Австралии 12 неатомных субмарин типа Shortfin Barracuda Block 1A и передачу соответствующих технологий просила почти 70 миллиардов долларов, тогда как для себя планирует построить шесть атомных подлодок типа Barracuda за немногим более 10 миллиардов.
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№2
20.09.2021 16:11
Кстати! Кажется действует договор о безядерной Океании, в точ числе ии Австралии?
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