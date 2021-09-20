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В США рассказали о вопросах к контракту между Францией и Австралией

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Источник изображения: Фото: Benoit Tessier / Reuters

К заключенному между австралийским правительством и французской компанией Naval Group контракту, предусматривающему строительство 12 неатомных подводных лодок, есть вопросы, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что за последние несколько лет стоимость соглашения выросла с 40 до почти 70 миллиардов долларов. Первые субмарины планировалось поставить до начала следующего десятилетия. «В то же время французское правительство продолжало настаивать на том, что приобретение им шести атомных подводных лодок типа Barracuda обойдется в сумму чуть более десяти миллиардов долларов, что только вызвало дополнительные вопросы о состоянии австралийского контракта с Naval Group», — пишет издание.

The Drive напоминает, что Naval Group предлагала Австралии создать на основе атомных субмарин типа Barracuda неатомные подлодки типа Shortfin Barracuda Block 1A, которые были бы оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Издание отмечает, что в отличие от ВНЭУ, ядерная силовая установка обеспечивает субмарине практически неограниченный радиус действия. «Лодки с ядерными силовыми установками быстрее и способны оставаться под водой в течение периода времени, ограниченного только бортовыми припасами и требованиями к техническому обслуживанию», — напоминает The Drive.

Автор материала допускает, что получение атомных подлодок Австралией, подписавшей договор о нераспространении ядерного оружия, вызовет критику со стороны Китая.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в сентябре Австралией, Великобританией и США, стороны планируют обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин.


Иван Потапов

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
Франция
Проекты
Barracuda АПЛ
ВНЭУ
Ядерный щит
ЯО
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