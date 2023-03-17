Америка втянет Австралию в ядерный клуб

Президент Байден обнародовал программу подводного судостроения на 368 миллиардов долларов

Президент США Джозеф Байден объявил о своем решении в следующем десятилетии передать Австралии три атомные подводные лодки типа Virginia, а затем еще пару. Они сохранят судовые ядерные реакторы, но будут лишены торпед и ракет с ядерными боеголовками – их заменят аналогичными с обычным взрывчатым веществом.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции 13 марта, обращаясь к журналистам c набережной на фоне атомохода SSN780 Missoury. Спикерами на мероприятии также выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его визави из Австралии Энтони Альбанезе.

Они представили совместный долгосрочный план для реализации в рамках военно-политического союза AUKUS, пару лет назад объединившего три крупнейших англоязычных государства мира.

Вслед за передей австралийским морякам американских атомоходов последует второй шаг – совместная разработка перспективной субмарины SSN-AUKUS на основе серийной британской Astute и изысканий, выполненных по подводной технике следующего поколения.

Британский проект будет скорректирован на более широкое использование передовых американских технологий с расчетом, чтобы конечная серийная продукция изготавливалась на английских и австралийских верфях. Подготовка к выпуску завершится к концу 2030-х годов, головной корпус будет готов в начале 2040-х.

Третий пункт общего плана – создание к 2027 году военно-морской базы на пятом континенте (порту Perth) для базирования там атомных подводных лодок ВМС США и Великобритании, а в будущем – еще и тех, что управляются экипажами, набранными из местных жителей.

Общая стоимость всего проекта оценена суммой 368 млрд долларов.

Представленная «дорожная карта» отличается от идеи бывшего британского премьера Бориса Джонсона по продаже австралийцам серийных атомоходов типа Astute, разработанных и построенных англичанами. Согласно решению Байдена, вместо них Канберре передадут значительно более крупные и смертоносные корабли типа Virginia, оснащенные вертикальными пусковыми установками (ВПУ) для крылатых ракет Tomahawk. Компактные британские субмарины не имеют ВПУ, но могут выстреливать герметизированные капсулы с «томагавками» из торпедных аппаратов калибра 533 мм.

Подобные решения достаточно популярны у судостроителей ряда стран мира, выпускающих как атомные, так и дизель-электрические субмарины. Однако они не обеспечивают массированный залповый огонь, сравнимый по силе с тем, что дают Virginia и российский «Ясень». По размерности и характеристикам, наиболее близким отечественным аналогом Astute считаются лодки проекта 971.

Отказ от Astute в пользу Virginia несет серьезный негативный момент для британской судостроительной промышленности, недогруженной заказами из-за низкой платежеспособности главного заказчика. Ограниченный бюджет Королевского флота позволяет строить всего-навсего один атомоход за пять лет, тогда как американцы выпускают по две Virginia ежегодно, а в будущем планируют выйти на три. Малочисленные заказы не дают гигантскому судостроительному комплексу в Бэрроу развить полную проектную мощность, а из-за низкой серийности продукция получается дорогой.

Словом, решение Байдена лишает британских судостроителей столь необходимого им австралийского заказа. Привлечение к проектированию субмарины SSN-AUKUS следующего поколения не решает проблемы загрузки производственных мощностей в перспективе следующих 10–15 лет.

Следующий важный вывод – в более дальней перспективе британцы и австралийцы станут лишь подельниками в американском проекте, будут выполнять порученный «старшим партнером» объем работ. Британская школа подводного судостроения растворится в американской (судовые реакторы, производимые компанией Rolls-Royce, уже представляют собой собранные по лицензии американские), а таковая в Австралии вообще никогда не появится на свет. Единственное преимущество для «младших партнеров» по альянсу состоит в том, что разработанная и построенная общими усилиями трех государств техника получит высокую серийность. Это обещает снижение затрат в расчете на единицу продукции, выгоды в построении общей системы базирования и обучения экипажей, обеспечении запчастями и надежности эксплуатации.

Вовлечение Австралии в большой «атомный проект» под руководством Америки подтолкнет другие страны мира к ускоренному развитию своих флотов и формированию военно-политических союзов. Глава МИД России Сергей Лавров как-то сказал, что в случае если план по завершению формирования AUKUS и строительству атомоходов под его сенью станет реальностью, наша страна скорректирует свои подходы к оказанию помощи партнерам по военно-техническому сотрудничеству. По его словам, «формируется очередь» из желающих развивать собственный флот при содействии Москвы. Кто конкретно занял места в цепочке, сказано не было, однако отдельные фигуры известны. Среди них Иран, пять лет назад устами тогдашнего президента провозгласивший желание создать собственный подводный атомоход. Бразилия давно развивает национальный ядерный проект, пытаясь создать атомоход на основе технологий, полученных в ходе лицензионного выпуска дизель-электрических подводных лодок французского проекта Scorpene. В прошлом году бразильская пресса сообщала про обращение к России за помощью в доработке опытного реактора.

Однако Москва вряд ли будет всерьез заниматься данной темой, пока не решит все задачи по специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом свидетельствует график работы главы Российского государства.

В тот день, когда Байден выступал на фоне подлодки «Миссури», его российский коллега провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», – сказал Кадыров. «Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», – отреагировал собеседник.

На встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсуждался вопрос о статусе добровольческого батальона им. Судоплатова, сформированного из жителей новых территорий РФ, включая бывших военнослужащих ВСУ. Ранее Балицкий сказал, что ожидает весеннего кризиса на Украине, в результате которого Запорожье, Николаев и Одесса «сами по себе начнут мирным образом переходить» под контроль России, что обусловлено настроениями местных жителей.

Большая загрузка по теме СВО видна и по графику работы министра обороны РФ Сергея Шойгу. 7 марта в Национальном центре управления обороной РФ он провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Отмечалось, что с наступательными действиями российских войск под Донецком и Купянском освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ: по данным министра, в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив 11 тыс. военнослужащих.

Владимир Карнозов