Американский журналист заявил, что военная помощь Украине серьезно истощает запасы США

Репортер The American Conservative Брэдли Девлин напомнил, что Вашингтон передал Киеву 160 гаубиц калибра 155 мм и более 1 млн артиллерийских снарядов к ним

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американская военная помощь Украине, объемы которой уже превысили $32 млрд, значительно истощает запасы самих Вооруженных сил Соединенных Штатов. К такому выводу пришел в опубликованной во вторник в журнале The American Conservative статье репортер издания Брэдли Девлин.

Он напоминает, что Вашингтон передал Киеву 160 гаубиц калибра 155 мм и более 1 млн артиллерийских снарядов к ним. При этом сами США производят около 14 тыс. таких снарядов в месяц. "Получается, что в год всего 168 тыс. снарядов - менее одной пятой от того количества снарядов калибра 155 мм, которые США поставили Украине за последний год. Если с завтрашнего дня помощь Украине прекратилась бы, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество снарядов калибра 155 мм для пополнения американских запасов до предвоенного уровня", - считает Девлин.

По его мнению, данная ситуация объясняет, почему США хотят увеличить производство этих снарядов до 20 тыс. в месяц уже нынешней весной.

"Но даже в этом случае для пополнения запасов таких снарядов потребуется чуть более четырех лет. Поэтому США хотят к 2025 году увеличить производство более чем в 4 раза, с 20 тыс. до 90 тыс. снарядов в месяц. Конгресс уже выделил заводам, производящим снаряды калибра 155 мм, $420 млн, но, согласно прогнозам, только в этом году США потратят почти $2 млрд на увеличение производства таких снарядов", - отмечает журналист. Но даже в таком случае, продолжил он, на пополнение запасов до уровня перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине "потребуется 11 месяцев с небольшим", если военная помощь Киеву прекратится. "И еще предстоит выяснить, приведут ли инвестиции в производство снарядов калибра 155 мм к его масштабному увеличению, на что рассчитывают американские военные", - добавил Девлин.

Он подчеркивает, что "достижение целей американских вооруженных сил в области производства [вооружений и боеприпасов] является сложной задачей". Если в США есть заводы по производству указанных снарядов, то "нельзя сказать то же самое" о гаубицах M777, которые ими стреляют. Запасы этих артиллерийских орудий являлись ограниченными еще в сентябре прошлого года - в стране их осталось всего около 1 тыс. В связи с этим американское командование приняло решение начать поставки Украине гаубиц калибра 105 мм, которых у США имеется большое количество в резерве, так как в последние годы их вооруженные силы стали отказываться от них, подчеркивается в статье.

Как отмечает журналист, запасы других вооружений, поставляемых Киеву, также серьезно сокращаются. Так, США передали Украине более 8,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако, по данным Девлина, американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin сейчас производят вместе всего 400 Javelin в месяц. При этом ранее показатель составлял около 1 тыс. комплексов в год.

"Тем не менее США добровольно передали Украине около трети своих запасов Javelin", - добавил Девлин.

Кроме того, продолжил он, Вашингтон предоставил Киеву 1,6 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, что также составляет примерно треть от американских запасов. При этом производство ракет для Stinger находится в худшем состоянии, чем для Javelin, подчеркивает журналист. В статье приводятся слова президента Raytheon Грега Хейса, который в декабре прошлого года выразил опасения по поводу сокращения запасов Javelin. По его словам, за первые 10 месяцев СВО США, по сути, отправили Украине все Stinger, которые были произведены за 13 лет, а Javelin - за 5 лет.