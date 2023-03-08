В Польше заявили о готовности открыть цех по ремонту отправленных Киеву танков Leopard

При этом, по словам главы Минобороны страны Мариуша Блащака, Варшаве нужны запчасти, которые может предоставить "только немецкая оборонная промышленность"

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. Польша готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Украине танков Leopard 2, но Германия должна начать производство запчастей. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину", - сказал он, подчеркнув, что такой цех будет располагаться на заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах. "Там есть соответствующие условия для ведения такой деятельности", - указал министр. "Но есть важная проблема - нехватка запчастей, - отметил Блащак. - Эту проблему может решить только немецкая оборонная промышленность".

По словам польского министра, этот вопрос он намерен обсудить на встрече в Стокгольме с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. "Рассчитываю, что дойдет до перелома и министр Писториус доведет до того, что немецкая оборонная промышленность начнет производство запчастей", - сказал Блащак.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Словакия, США, Франция и другие страны. Польша заявила о намерении выделить 14 танков. Первые четыре были поставлены в страну 24 февраля.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.