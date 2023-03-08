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Военное обозрение

Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в африканском государстве Конго в прямом смысле слова высмеяли слова прибывшего в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе «нет двойных стандартов». После этого тему двойных стандартов Запада подняли в Китае. И коснулись власти КНР вопросов того, как Вашингтон рассматривает вопросы Украины и Тайваня.

На стартовавшей в КНР очередной сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) министр иностранных дел Цинь Ган сделал заявление о том, что китайское общество хочет получить от Запада однозначный ответ на вопрос: что Запад подразумевает под понятием «суверенитет и территориальная целостность»?

Глава МИД Китая:

Китайское общество хочет получить ответы на простые вопросы. Почему в отношении Украины США постоянно говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности, а как только речь заходит о Китае, то не уважается ни суверенитет, ни территориальная целостность? Пример – Тайвань. Почему в отношении одной страны эти нормы так важны для США, а для другой – нет?

Цинь Ган задал и другой вопрос Вашингтону:

Почему страны Запада требуют от Китая не поставлять оружие России, при этом сами, нарушая международную норму от 17 августа 1982 года, поставляют оружие Тайваню?

По словам Цинь Гана, на Западе должны ответить на эти вопросы, причём не только китайскому народу, но и своему собственному. Западное сообщество вправе знать, что правительства фактически делят страны мира по сортам, одному из которых дозволено иметь право на суверенитет и территориальную целостность, а другим нет.

Глава МИД Китая указал на то, что Пекин не поставляет оружие противоборствующим сторонам в российско-украинском конфликте. При этом Цинь Ган призвал США прекратить поставки вооружения Тайбэю. Эти слова прозвучали фактически как предупреждение Вашингтону, из которого тому придётся сделать однозначные выводы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Конго
Россия
США
Тайвань
Украина
Франция
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